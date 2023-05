Un nouvel échographe HD60 de Hisense chez Vaal Radiology, en Afrique du Sud

LE CAP, Afrique du Sud, 22 mai 2023 /PRNewswire/ -- Hisense, un fabricant et fournisseur d'appareils électroniques et médicaux de haute performance, a récemment installé un échographe HD60 à Vaal Radiology, un centre d'imagerie médicale situé à Vereeninging, en Afrique du Sud. Ce système d'échographie Doppler couleur est idéal pour diverses applications d'échographie, notamment l'échographie abdominale générale, l'échographie vasculaire et l'échographie des petits organes.

Hisense HD60 Ultrasound Installation at Vaal Radiology

« Hisense s'est imposée comme une marque fiable à l'échelle mondiale grâce à ses activités de recherche et développement et à ses évaluations cliniques. L'installation du HD60 chez Vaal Radiology témoigne de la demande croissante pour les appareils à ultrasons de pointe et à haute résolution de Hisense en Afrique du Sud », a déclaré Ronele Prince, de Hisense.

Conçu pour fournir aux cliniciens une imagerie plus claire et de meilleure résolution, le système d'échographie HD60 est doté d'algorithmes d'imagerie avancés et d'une architecture parallèle du GPU, qui permettent un traitement plus rapide des données acoustiques et une imagerie plus précise. Doté d'une technologie d'IA et d'un ensemble complet d'applications, ce système est l'outil idéal pour les applications d'échographie radiologique telles que l'abdomen, les petits organes, le système vasculaire et bien d'autres.

L'échographe HD60 de Hisense est déjà utilisé dans plus de 30 hôpitaux en Chine et a permis de réaliser plus de 50 000 diagnostics. En janvier 2022, Hisense a reçu une licence de l'Autorité sud-africaine de réglementation des produits de santé (SAHPRA) pour ce dispositif. En avril 2022, Hisense a obtenu sa première commande pour un lot d'échographes HD60 en Afrique du Sud, marquant ainsi une étape importante pour devenir un acteur clé dans le secteur des équipements médicaux.

Hisense possède des certifications internationales telles que le MDR de l'Union européenne et la FDA américaine, qui lui ont permis d'accéder au marché mondial des dispositifs médicaux. Grâce à ses produits d'échographie et de visualisation médicale, l'entreprise est présente dans de nombreux pays dont les Émirats arabes unis, l'Irak, l'Indonésie, la Thaïlande, l'Allemagne, le Zimbabwe, le Ghana et l'Afrique du Sud, ce qui lui permet d'envisager une croissance continue dans ces régions et au-delà.

Hisense s'attache à fournir d'excellents produits et services à ses clients tout en remplissant sa mission dans le domaine de la santé. La volonté de l'entreprise d'innover et d'améliorer ses offres est inébranlable. Grâce à sa technologie de pointe et à sa recherche et son développement continus, Hisense est la preuve de la force scientifique et technologique des marques chinoises auprès des utilisateurs du monde entier.

