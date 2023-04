UN NOUVEL ITINÉRAIRE TOURISTIQUE ET CULTUREL S'OUVRE ENTRE BERGAME ET BRESCIA

Le Cammino de 130 kilomètres permet la découverte lente et durable de zones d'intérêts historique, artistique et naturaliste entre les deux villes du nord de l'Italie

BERGAME, Italie et BRESCIA, Italie, 18 avril 2023 /PRNewswire/ -- Après trois ans, le magnifique nouveau sentier pédestre qui relie Brescia et Bergame, à elles deux Capitales italiennes de la Culture 2023, vient d'être achevé : un parcours de 130 km qui recouvre 34 municipalités, 2 sites de l'UNESCO, 8 promenades connectées, 3 régions viticoles ainsi que des quartiers d'artisans, des parcs, des réserves et le très beau lac d'Iseo.

Ouvert à partir du 10 avril 2023, l'itinéraire est destiné à devenir un héritage durable pour le territoire qui s'étend entre Bergame et Brescia. Un lent chemin à deux voies relie deux sites emblématiques de l'UNESCO : le complexe monumental de Santa Giulia à Brescia et la partie ancienne de Bergame, Città Alta, avec ses murs vénitiens. Comportant plusieurs étapes, ils peuvent tous être couverts en environ six jours (une étape par jour, de 20-25 kilomètres chacune), et le Cammino rejoint les routes et les chemins existants dans la zone vallonnée reliant 34 municipalités. En outre, il traverse les merveilles environnementales, architecturales et artistiques, loin des routes touristiques classiques. Le Cammino traverse des zones déjà caractérisées par la relation entre l'art et la nature, comme la vallée de Mompiano où des installations artistiques sont parsemées le long de la route d'ArteValle, qui sera enrichie cette année par de nouvelles interventions.

Au fil des étapes, de nouvelles œuvres contemporaines s'inspirent du rapport entre l'homme, l'art et la nature : installations légères, sculptures, œuvres textiles (grandes tapisseries réalisées avec deux mille objets). De plus, les activités de land art transforment la route en un véritable atelier où l'art, la nature et la culture s'entrelacent de manière vertueuse, encourageant des expériences inclusives et engageantes.

Pour aider les marcheurs, une nouvelle signalisation et de nombreux établissements d'accueil et d'hébergement sont disponibles sur le parcours. Les établissements sont répartis le long des étapes et leur liste peut être consultée sur le site web.

Le Cammino est un projet du domaine « Città Natura » de l'initiative Capitale italienne de la Culture 2023, en partenariat avec Ferrovie dello Stato Italiane.

L'initiative Bergame et Brescia Capitales italiennes de la Culture 2023 est soutenue par Intesa Sanpaolo et A2A en tant que partenaires principaux, Brembo en tant que partenaire système, Ferrovie dello Stato Italiane et SACBO en tant que partenaires régionaux. Le ministère de la Culture, la Fondazione Cariplo, la Fondazione della Comunità Bresciana et la Fondazione della Comunità Bergamasca sont des partenaires institutionnels.

Pour en savoir plus : https://bergamobrescia2023.it/en/iniziative/la-via-delle-sorelle/

