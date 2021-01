Un nuevo estudio de Montefiore demuestra que la cooperación entre doctores y cuidadores mejora la atención a los niños en casa tras el alta

NUEVA YORK, 6 de enero de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Muchos niños deben tomar medicamentos en casa después de ser dados de alta del hospital. Una reciente investigación realizada en el Children's Hospital at Montefiore (CHAM) y el Albert Einstein College of Medicine ha determinado que el 70% de los cuidadores de estos niños o no gestionan bien las instrucciones de medicación que reciben en el momento de recibir el alta o no las comprenden bien, lo cual genera problemas de dosificación incorrecta y confusión respecto a los efectos secundarios. Los mismos investigadores de CHAM y Einstein buscaron maneras de corregir este problema y determinaron que los errores de medicación se pueden reducir en casi un 50% cuando se da el alta de manera estandarizada a los pacientes con medicación. Los resultados de esta investigación han sido publicados en Pediatrics.

"La responsabilidad de los cuidadores de administrar medicamentos a sus hijos en casa puede generar estrés y confusión", dijo la autora principal de la investigación, Kaitlyn Philips, DO, Directora Médica Adjunta de Calidad Pediátrica de CHAM, y Profesora Adjunta de Pediatría en Einstein. "Queremos que los niños sigan recuperándose en la comodidad de su propio hogar y por tanto es vital que los cuidadores puedan administrar medicamentos con confianza y seguridad. Nuestra investigación muestra que si disponemos de un método estandarizado de educar a los cuidadores, se reduce la probabilidad de cometer errores".

La Dra. Philips forma parte de un equipo dedicado a la mejora de la calidad en CHAM creado para identificar problemas e implementar soluciones sostenibles que permitan reducir los daños prevenibles y mejorar la seguridad del paciente. Tanto ella como sus colegas de CHAM y Einstein contaron con una serie de subvenciones del Instituto Nacional de la Salud (NIH en sus siglas en inglés) para estudiar los problemas en la prestación de cuidados al paciente y para desarrollar maneras de solucionarlos. La Dra. Philips también es académica del Learning Health System Center of Excellence de Einstein y Montefiore, que da asesoramiento y capacitación sobre el uso de datos para una mejora sostenida de la prestación de salud.

Para el estudio publicado en Pediatría la Dra. Philips trató de incrementar los conocimientos de los padres sobre cómo medicar a sus hijos, y comunicar con más claridad las instrucciones que deberán seguir en casa. Desarolló e implementó un programa llamado MEDRITES, un acrónimo que viene a significar "medicar correctamente" y que corresponde a:

Nombre del M edicamento

edicamento E nseñar a la familia e involucrarla

nseñar a la familia e involucrarla D osis, R uta, I ndicaciones y T iempo (o sincronización)

osis, uta, ndicaciones y iempo (o sincronización) E fectos esperados y E fectos secundarios

fectos esperados y fectos secundarios Consejos de Almacenamiento (Storage) y uso de jeringa (Syringe) para administrarlos con precisión

Durante el periodo de intervención de 12 meses de duración, los proveedores de salud dieron a los cuidadores asesoramiento en administración de medicamentos, que consistió en tratar a fondo los temas integrados en MEDRITES. El familiar del paciente pediátrico también se llevó a casa una documentación mucho mejor presentada y con instrucciones más claras. A la semana de dar de alta a los pacientes, los investigadores realizaron entrevistas telefónicas a 249 cuidadores, a quienes preguntaron qué tal entendieron y cumplieron las instrucciones que les dieron al recibir el alta. En comparación con los 157 cuidadores de pacientes entrevistados antes del programa, las personas que hablaron sobre los asuntos integrados en MEDRITES y que recibieron una mejor documentación para llevar a casa, demostraron tener una mejor comprensión de las necesidades de medicación de sus hijos.

MEDRITES ha sido incorporado a otra iniciativa de calidad de CHAM llamada "SAFER Care" ("SALUD más segura"), dirigida por la doctora Audrey Uong, MD, Médico Adjunto, CHAM, y Profesora Adjunta de Pediatría en Einstein. Esta iniciativa da a las familias más orientación sobre cómo preparar a los niños para su regreso a la escuela; cuándo hacer un seguimiento con su pediatra; y qué síntomas podrían indicar signos de recaída. Los protocolos de MEDRITES han sido incorporados a la formación anual para nuevos médicos; además, proveedores de ciertas subespecialidades están adoptando un proceso similar para el asesoramiento y la documentación de medicamentos para el alta de sus pacientes.

"La iniciativa MEDRITES demuestra que hacer cambios simples, como redondear las dosis de medicamentos a cantidades que sean apropiadas y seguras, pero también más fáciles de medir, puede tener un gran impacto en cómo se cuida a los niños en el hogar", asegura la Dra. Philips. "Creemos que esta intervención podría usarse en hospitales de todo el país para ayudar a prevenir errores relacionados con los medicamentos para niños".

El trabajo se titula MEDRITES: A Project to Improve the Pediatric Inpatient Discharge Medication Process. (MEDRITES: Un proyecto para mejorar el proceso de medicación tras el alta hospitalaria pediátrica.) Los coautores son Roy Zhou, MD, Diana S. Lee, MD, Christine Marrese, MD, Joanne Nazif, MD, Constance Browne, Pharm.D., Mark Sinnett, Pharm.D., Steven Tuckman, BS Pharm. , MBA, Anjali Modi, Michael L. Rinke, MD, Ph.D. El estudio contó con el apoyo del NIH/Centro Nacional para el Avance de la Ciencia Traslacional (NCATS por sus siglas en inglés).

Sobre el Montefiore Health System

El Montefiore Health System es uno de los principales sistemas de salud académicos de Nueva York; es un líder reconocido en la prestación de atención médica personalizada de calidad excepcional, responsable de aproximadamente 3 millones de personas en comunidades del Bronx, Westchester y Hudson Valley. Consta de 10 hospitales, incluido el Children's Hospital at Montefiore, el Burke Rehabilitation Hospital y más de 200 centros de atención ambulatoria. La investigación clínica y traslacional avanzada de su escuela de medicina, el Albert Einstein College of Medicine, recae directamente en la atención al paciente y mejora los resultados. Desde los Centros de Excelencia Montefiore-Einstein en cáncer, cardiología y cuidados vasculares, pediatría y trasplantes, hasta su destacado programa de salud escolar, Montefiore es un sistema de atención médica totalmente integrado que da servicios médicos integrales y coordinados tanto a los pacientes como a sus familias. Más información en www.montefiore.org. Síganos en Twitter y visítenos en Facebook y YouTube.

Sobre del Albert Einstein College of Medicine

El Albert Einstein College of Medicine es uno de los principales centros de investigación, educación médica e investigación clínica del país. Durante el año académico 2020-2021, Einstein acogió a 721 estudiantes de medicina, 178 estudiantes de doctorado, 109 estudiantes del programa mixto MD/Ph.D y 265 becados de investigación posdoctoral. El Albert Einstein College of Medicine tiene un profesorado de 1,900 miembros a tiempo completo distribuidos en el campus principal y en sus filiales clínicas. En 2020, esta institución académica recibió más de $197 millones en becas por parte del Instituto Nacional de la Salud (NIH en sus siglas en inglés). Esta cantidad cubre la financiación de los principales centros de investigación de Einstein dedicados al estudio del envejecimiento, a trastornos del desarrollo intelectual, la diabetes, el cáncer, la investigación clínica y traslacional, la enfermedad hepática y el SIDA. Este centro también centra sus esfuerzos en la investigación del desarrollo cerebral, la neurociencia y las enfermedades cardíacas, así como en iniciativas para reducir y eliminar las disparidades étnicas y raciales en la prestación de salud. Su asociación con Montefiore, el Hospital Universitario y el centro médico académico de Einstein, impulsan la investigación clínica y traslacional para acelerar el ritmo al que los nuevos descubrimientos se convierten en tratamientos y terapias con un impacto real en los pacientes. Einstein dirige uno de los programas de capacitación de residencia y becas más importantes de la profesión médica y dental de todos Estados Unidos; y lo hace a través tanto de Montefiore como de una red de filiales compuesta por hospitales y centros médicos del Bronx, Brooklyn y Long Island. Si desea más información, por favor visite www.einstein.yu.edu, lea nuestro Blog, síganos en Twitter, gústenos en Facebook, y véanos en YouTube.

