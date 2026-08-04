Un nuevo estudio descubre una inflamación oculta en el cuero cabelludo que podría ayudar a explicar por qué la celulitis disecante reaparece y se extiende

Las biopsias pareadas del cuero cabelludo revelaron la presencia de PIILIF en las 12 muestras de cuero cabelludo de aspecto normal y en los tres nódulos inactivos, mientras que las lesiones activas mostraban, además, inflamación con formación de pus y daño tisular sobre un fondo de PIILIF

MANHATTAN BEACH, California, 4 de agosto de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Investigadores de la clínica Dr. U Hair and Skin Clinic, situada en la zona de Los Ángeles, informan de que la celulitis disecante del cuero cabelludo puede tener consecuencias que van más allá de los dolorosos bultos, el supuración y los túneles visibles en la superficie. Su artículo de acceso abierto y revisado por pares Perifollicular Lymphocytic Inflammation and Fibrosis in Dissecting Cellulitis: Evidence of a Consistent Histopathologic Pattern (Inflamación linfocítica perifolicular y fibrosis en la celulitis disecante: evidencia de un patrón histopatológico consistentese) se publicó el 17 de julio en Clinical, Cosmetic and Investigational Dermatology.

Un estudio revela la existencia de una inflamación perifolicular oculta asociada a la celulitis disecante

La celulitis disecante es una enfermedad crónica del cuero cabelludo que puede provocar bultos dolorosos, pus, túneles bajo la piel y cicatrices permanentes, así como la caída del cabello. El estudio analizó el PIILIF, un patrón oculto de inflamación inmunitaria y cicatrización precoz en torno a la parte superior del folículo piloso. Se detectó PIILIF en lesiones activas, nódulos inactivos y cuero cabelludo que presentaba un aspecto normal.

"La celulitis disecante suele diagnosticarse cuando empieza a causar dolor, supura o forma túneles", afirmó el Dr. Sanusi Umar, dermatólogo certificado y autor principal del estudio. "Nuestros hallazgos sugieren que estas erupciones visibles podrían formarse sobre un proceso inflamatorio más silencioso y extenso que afecta a zonas del cuero cabelludo de aspecto normal. Esto cambia dónde nos fijamos, cuándo realizamos una biopsia y qué aspectos deben abordar los futuros estudios sobre tratamientos".

Diseño del estudio y conclusiones principales

Los investigadores evaluaron a 12 hombres consecutivos con celulitis disecante confirmada clínicamente y mediante biopsia. Se realizaron biopsias pareadas, guiadas por imágenes del cuero cabelludo de alto aumento, de una zona del cuero cabelludo de aspecto normal y de una lesión activa o un nódulo inactivo. Dos dermatopatólogos certificados, que trabajaron de forma ciega, revisaron las muestras de forma independiente.

Principales conclusiones:

Se detectó PIILIF en las 12 biopsias del cuero cabelludo de aspecto normal y en los tres nódulos inactivos.

Las nueve lesiones activas presentaban la inflamación con formación de pus y el daño tisular típicos de la celulitis disecante superpuesta a PIILIF.

Tres pacientes habían recibido tratamiento anteriormente por una presunta dermatitis seborreica, o caspa, pero ninguna de las biopsias del estudio corroboró ese diagnóstico. Esto plantea la posibilidad de que, en ocasiones, algunos cambios sutiles relacionados con el PIILIF puedan confundirse con la caspa.

Por qué son importantes estos resultados

La presencia de PIILIF en zonas del cuero cabelludo de aspecto normal, en nódulos inactivos y en lesiones activas sugiere que podría tratarse de un componente subyacente más amplio de la celulitis disecante, en lugar de un hallazgo limitado a los brotes visibles. Esto podría ayudar a explicar por qué la enfermedad reaparece después de que un brote parezca haberse calmado, se extienda al cuero cabelludo cercano o se solape con otras enfermedades que provocan la caída del cabello con formación de cicatrices.

El artículo se basa en estudios anteriores del PIILIF realizados por el grupo del Dr. Umar en acné keloidalis nuchae (acné queloideo de la nuca) y alopecia androgénica (calvicie común), que sugieren la existencia de un patrón recurrente centrado en el folículo en diferentes formas de pérdida de cabello.

"Este patrón recurrente sugiere la posibilidad de que el PIILIF sea un componente inflamatorio fundamental común a varias afecciones de caída del cabello difíciles de tratar", afirmó Umar. "Eso sigue siendo una hipótesis, pero abre una vía de investigación concreta: determinar si el tratamiento del PIILIF, junto con la inflamación activa, mejora el control a largo plazo".

Los autores advierten que se trata de un estudio retrospectivo de pequeña envergadura y que se necesitan estudios controlados de mayor envergadura para determinar si el PIILIF permite predecir la aparición de nuevas lesiones, la recurrencia, la progresión o la respuesta al tratamiento.

Acerca del Dr. Sanusi Umar

El Dr. Sanusi Umar es dermatólogo certificado por el colegio de médicos, fundador de Dr. U Hair and Skin Clinic, además de profesor clínico en la University of California, Los Angeles (UCLA) y en el Harbor-UCLA, donde se especializa en casos complejos de pérdida de cabello y alopecias cicatriciales.

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Xuran Huang

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FUENTE Dr. U Hair and Skin Clinic