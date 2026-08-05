最新研究發現，隱藏性頭皮發炎，或能解釋切割性蜂窩組織炎復發與擴散之謎

配對頭皮切片顯示：在所有 12 個外觀正常的頭皮樣本及 3 個靜止結節中均發現了 PIILIF；而活動性病灶則在 PIILIF 的基礎上，額外出現了化膿性發炎與組織損傷

加州曼哈頓海灘2026年8月5日 /美通社/ -- 洛杉磯地區 Dr. U Hair and Skin Clinic 的研究人員報告指出，頭皮切割性蜂窩組織炎的影響範圍，可能遠超乎表面可見的疼痛腫塊、滲液與皮下隧道。他們這篇可開放獲取且經過同儕審閱的論文題為「切割性蜂窩組織炎中的毛囊周圍淋巴細胞發炎與纖維化：一致組織病理模式之證據」，已於 7 月 17 日發表在《Clinical, Cosmetic and Investigational Dermatology》上。

切割性蜂窩組織炎是一種慢性頭皮疾病，會導致出現疼痛的腫塊、化膿、皮下隧道，以及永久性的疤痕性脫髮。該研究檢視了 PIILIF（毛囊周圍淋巴細胞發炎與纖維化），這是一種圍繞在毛囊上方的隱藏性免疫發炎與早期疤痕化模式。研究發現，PIILIF 不僅存在於活動性病灶中，也存在於靜止結節以及外觀看起來正常的頭皮中。

「切割性蜂窩組織炎通常是在出現疼痛、流膿或形成隧道後才被診斷出來，」該研究的主要作者、專業認證皮膚科醫師 Sanusi Umar 醫學博士表示。「我們的研究發現顯示，這些肉眼可見的急性發作，可能是建立在一個更隱蔽、範圍更廣的發炎過程之上，而這個過程甚至涉及外觀正常的頭皮。這改變了我們觀察的焦點、切片檢查的時機，以及未來治療研究需要解決的問題。」

研究設計與關鍵發現

研究人員回顧了 12 名連續就診、經臨床與切片確診患有切割性蜂窩組織炎的男性患者。透過高倍率頭皮影像導引，對其外觀正常的頭皮與活動性病灶或靜止結節進行了配對切片檢查。樣本由兩位具備專業認證資格的皮膚病理學家在雙盲情況下進行獨立審查。

關鍵發現包括：

在所有 12 個外觀正常的頭皮切片以及所有 3 個靜止結節中，均發現了 PIILIF。

所有 9 個活動性病灶均顯示出在 PIILIF 之上，疊加了切割性蜂窩組織炎典型的化膿性發炎與組織損傷。

有 3 名患者先前曾因被懷疑是脂漏性皮膚炎（或頭皮屑）而接受治療，但研究中的切片結果均不符合該診斷。這提高了「細微的 PIILIF 相關變化有時可能被誤診為頭皮屑」的可能性。

為什麼這些發現至關重要

在外觀正常的頭皮、靜止結節和活動性病灶中均存在 PIILIF，顯示它可能是切割性蜂窩組織炎中更廣泛的底層成因，而非僅限於可見的急性發作。這可能有助於解釋為什麼該疾病在急性發作期看似平息後又會復發、為何會擴散到鄰近頭皮，或為何會與其他瘢痕性禿髮疾病產生重疊。

此論文延續了 Umar 博士團隊先前針對項部瘢痕疙瘩性痤瘡與雄性禿中 PIILIF 的研究，顯示在不同形式的脫髮中，存在著一種重複出現、以毛囊為中心的發炎模式。

「這種重複出現的模式顯示，PIILIF 可能是多種棘手脫髮疾病共有的基礎發炎成分，」Umar 博士說，「雖然這目前仍是假說，但它開闢了一個明確的研究路徑：確定在處理活動性發炎的同時針對 PIILIF 進行治療，是否能改善長期控制效果。」

作者提醒，這是一項小規模的回顧性研究，仍需更大規模的受控研究來確定 PIILIF 是否能預測新病灶的產生、疾病復發、惡化情形或治療反應。

關於 Sanusi Umar 醫師

Sanusi Umar 醫學博士是經過專業認證的皮膚科醫師、Dr. U Hair and Skin Clinic 創辦人，亦為加州大學洛杉磯分校 (UCLA) 與 Harbor-UCLA 的臨床導師，專長於處理複雜的脫髮與疤痕性脫髮。

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