Un nuevo estudio revela las principales ciudades de residencia por inversión para las empresas

LONDRES, 14 de septiembre de 2021 /PRNewswire/ -- En respuesta a un panorama mundial que cambia drásticamente, con un aumento de la reubicación de empresas y talentos por una serie de factores, desde las guerras comerciales entre EE.UU. y China, hasta el trabajo a distancia y la Covid-19, y la propuesta del G20 de un impuesto de sociedades mínimo mundial — Henley & Partners en asociación con Deep Knowledge Analytics ha lanzado el Best Residence-by-Investment Cities for Business Index .

Este nuevo y exclusivo índice clasifica las 25 principales capitales y ciudades de todo el mundo en las que los empresarios internacionales, los propietarios de empresas, los profesionales y las personas con un elevado patrimonio pueden adquirir la residencia a través de programas de migración por inversión . A través de una herramienta interactiva, los usuarios pueden seleccionar los diferentes factores que más les importan para tomar decisiones estratégicas basadas en datos sobre la mejor manera de ubicar sus sedes, ejecutivos, empleados y a ellos mismos y sus familias en el panorama post-pandemia.

Abarcando cinco regiones, el Best Residence-by-Investment Cities for Business Index se basa en más de 1.000 puntos de datos y más de 40 parámetros y subparámetros diferentes para clasificar las ciudades según 10 categorías principales que representan las consideraciones más apremiantes para la reubicación: estilo de vida, impuestos, educación, bienes inmuebles, asistencia sanitaria, seguridad, infraestructuras y estabilidad, así como la seguridad de Covid y el correspondiente programa de migración por inversión .

El doctor Parag Khanna , fundador de FutureMap y autor del libro MOVE: The Forces Uprooting Us , afirma que, en un momento en que las naciones están plagadas de grandes disparidades en cuanto a riqueza y cultura, el hecho de centrarse en las ciudades líderes en lugar de en los países es muy bienvenido. "La conectividad tecnológica está creando nuevos vectores de movilidad para millones de personas. Aunque estamos evolucionando hacia un mundo en el que cada vez se trabaja más en la nube, la dirección y los empleados siguen teniendo que estar en algún lugar, y dados los diversos riesgos a los que se enfrentan las empresas, desde las pandemias hasta los conflictos o el cambio climático, deben pensar muy cuidadosamente dónde expandirse o trasladarse, buscando centros que ofrezcan un alto grado de fiabilidad en su capacidad de continuidad del negocio bajo diversos escenarios".

Las cinco ciudades que ocupan los primeros puestos del índice — Londres (1º), Nueva York (2º), Sídney (3º), Singapur (4º), y Zúrich (5º) — todas ellas obtienen la mejor puntuación en seguridad, infraestructura y estabilidad, y Sídney ocupa el primer puesto en seguridad.

Las mejores puntuaciones en cuanto a oferta de programas de residencia por inversión son Viena (9º) y Lisbo a (14º), seguido de Roma (16º) y Zúrich (5º), y Atenas (20º).

El consejero delegado de Henley & Partners, el doctor Juerg Steffen dice que el índice es muy valioso para quienes consideran la migración por inversión como un medio para crear una opción en cuanto a dónde pueden vivir, trabajar, estudiar e invertir ellos y sus familias. " Los programas de residencia por inversión proporcionan un canal para crear una cartera de migración de múltiples opciones complementarias de residencia y ciudadanía para protegerse de la volatilidad y aprovechar las nuevas oportunidades del orden mundial pandémico".

Cuando se trata de la relación calidad-precio, Dubái (11º), Riga (17º), Limassol (19º), Bangkok (23º), y Port Louis (24º) todos ellos ofrecen opciones de residencia a través de la inversión, asequibles y con un alto nivel de vida.

Dominic Volek , Jefe de Grupo de Clientes Privados en Henley & Partners, dice que la clave del Best Residence-by-Investment Cities for Business Index es que hay abundantes oportunidades para las personas adineradas y con talento que se plantean mudarse a raíz de la Covid-19. "Junto con la búsqueda de nuevas opciones de domicilio para sus familias, cada vez son más los inversores que se plantean trasladar sus empresas. Esta tendencia había comenzado antes de la pandemia, pero se está acelerando. Las 25 ciudades están acogiendo de forma proactiva a los inversores extranjeros, y aunque algunas están claramente a la cabeza, cada una tiene sus puntos fuertes y su atractivo particular".

