Un nuevo informe de March of Dimes encontró que hay siete millones de mujeres estadounidenses en edad fértil que viven en condados donde no hay atención en maternidad, o su disponibilidad es limitada, lo que contribuye a la crisis en salud materno infantil

Cerca de medio millón de las mujeres que enfrentan dificultades para acceder a la atención en maternidad vive en zonas urbanas

Existen organizaciones en todo el país que apoyan la iniciativa #BlanketChange y demandan equidad, acceso y prevención para mejorar la salud de madres y bebés

ARLINGTON, Virginia, 24 de septiembre de 2020 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- March of Dimes, la organización sin fines de lucro que lucha por la salud de todas las madres y bebés, publicó hoy un nuevo informe titulado Nowhere to Go: Maternity Care Deserts Across the U.S. (Ningún lugar donde ir: Desiertos de atención en maternidad en todo EE. UU.) El informe, publicado con el apoyo de algunos aliados que forman parte del portafolio de marcas de Enfa (RB) a través de nuestra iniciativa conjunta Better Starts for All, detalla cómo siete millones de mujeres estadounidenses en edad fértil, 35 por ciento de las cuales son de color, vive en condados sin acceso o con acceso severamente limitado a la atención en maternidad, necesaria allí donde nacen 500.000 bebés cada año. Mas de 2 millones de mujeres viven en desiertos de atención en maternidad. Estos son condados donde no hay acceso a la atención materna, lo cual supone brechas adicionales en el sistema de salud. Sin poder acceder a una atención habitual y de calidad, estas madres y estos bebés enfrentan mayores riesgos de experimentar complicaciones serias para la salud, que podrían llegar a la mortalidad y morbilidad maternal e infantil, bajo peso al nacer o parto prematuro.

"Los desiertos de atención en maternidad exponen los problemas serios, y en ocasiones mortales, que se pueden presentar por la falta de atención para las madres y los bebés", afirmó Stacey D. Stewart, presidente y CEO de March of Dimes. "Esta situación es inaceptable, en especial si tenemos en cuenta que la COVID-19 aumentó la presión sobre nuestro sistema de salud y ha forzado potencialmente el cierre de varias salas de maternidad. Tenemos que trabajar para cerrar las brechas que existen en el sistema de salud de nuestro país, y encontrar soluciones reales para estas siete millones de mujeres que no cuentan con acceso pleno al servicio. Es necesario implementar servicios virtuales que incluyan telesalud y apoyo entre pares, para ofrecer asistencia a las mujeres que viven en estos desiertos".

El informe de 2020 presenta el nivel de desiertos de atención en maternidad para todos los condados en los Estados Unidos, según la información más reciente sobre disponibilidad de hospitales, centros de maternidad, centros de ginecobstetricia y seguros médicos. También incluye nuevas secciones sobre la COVID-19 y el embarazo, la telemedicina e información sobre el papel de las doulas en la atención en maternidad. Debido al impacto de la COVID-19, los sistemas de salud y los centros hospitalarios de maternidad ubicados tanto en zonas urbanas, como rurales, enfrentan disminuciones sin precedentes en sus finanzas, situación que podría conducir a que sea necesario cerrar más centros de maternidad, lo que solo haría el problema más grande de lo que ya es.

Otros hallazgos del informe incluyen:

El 54 % de los condados de los Estados Unidos tiene acceso limitado o inexistente a la atención en maternidad. 35 % de esos condados se consideran desiertos.

Más de 2 millones de mujeres en edad fértil vive en uno de los 1.095 condados desiertos de atención en maternidad, sin un hospital con atención en obstetricia (OB), sin centro de maternidad ni centros de ginecobstetricia.

Otras 4,8 millones de mujeres en edad fértil viven en condados con acceso limitado a la atención en maternidad.

Un entorno urbano no es sinónimo de una mejor atención; 3,3 millones de mujeres (47,5 %) vive en condados urbanos, y aún así, no cuentan con acceso pleno a la atención en maternidad. 740.000 de estas mujeres vive en desiertos de atención en maternidad sin acceso a este servicio.

Las mujeres de color representan el 35 % de las mujeres en edad fértil en zonas sin acceso o con acceso muy limitado a la atención en maternidad.

Desde el último informe de Desiertos de atención en maternidad en 2018, March of Dimes encontró que el seis por ciento de los condados había cambiado, con lo cual, se observó un porcentaje igual en los niveles superiores e inferiores con respecto a la atención y tres condados salieron de la clasificación de desierto de atención en maternidad.

Legisladores y defensores deben unirse para hacer frente a las brechas imposibles que nuestras madres deben enfrentar, a través de una serie de políticas coordinadas que propicien la equidad, el acceso y la prevención. Justamente esa es la agenda que March of Dimes ha denominado #BlanketChange.

Por medio de la agenda #BlanketChange, March of Dimes y sus aliados hacen un llamado a los candidatos y oficiales electos para proteger y mejorar la salud materno infantil por medio de:

Eliminar brechas en salud derivadas de motivos raciales y étnicos, y propiciar la equidad económica, social y en salud, centrándose en la prevención, el tratamiento y los determinantes sociales de la salud.

Mejorar el acceso a la atención ampliando programas de salud esenciales y cerrando brechas en la cobertura.

Abordar condiciones de salud que pueden ser prevenidas con más investigación y mejorar la recolección de información de morbilidad y mortalidad maternal.

"Este no es un problema rural o urbano, este es un problema de los Estados Unidos. No se puede disociar la salud de las madres y sus bebés, tampoco es posible excluir a las madres y sus bebés de su entorno económico y social, es decir, la comunidad donde viven y los macroentornos desde donde se decide sobre nuestros sistemas de salud, vivienda, educación y empleo. Por esto es que es tan crítico implementar una agenda holística y exhaustiva para apoyar a las madres y sus bebés", dijo el Dr. Rahul Gupta, director médico y de salud, vicepresidente sénior y director científico interino de March of Dimes. "En este año de elecciones, March of Dimes hace un llamado a los candidatos y legisladores de todos los niveles; federal, estatal y local, para que tomen acciones y aborden la crisis en salud materno infantil".

En Estados Unidos existen brechas raciales y étnicas importantes en la atención materna, siendo las comunidades de color desproporcionadamente afectadas por la crisis en salud materno infantil. Asegurar que todas las mujeres tengan acceso a la atención materna ayuda a cerrar las brechas y mejorar resultados en maternidad para todos.

"Estados Unidos está al borde de una crisis nacional en salud materno infantil, hace ya bastante tiempo que el país debería estar tratando esta situación como tal", fueron las palabras de la atleta olímpica y defensora de March of Dimes Allyson Felix. "Esta crisis afecta desproporcionadamente a madres y bebés de color, necesitamos urgentemente cambios en políticas sin excepciones para mejorar el acceso a los servicios, eliminar brechas en la salud, abordar condiciones que se pueden prevenir y propiciar la equidad social y en salud. Es tiempo de que las comunidades, candidatos y legisladores aborden estos problemas con la atención y acción que se merecen".

Visite BlanketChange.org para conocer más y unirse a las siguientes organizaciones ya registradas para apoyar la campaña #BlanketChange.

Algunas organizaciones que forman parte de #BlanketChange :

4Kira4Moms

A Better Balance

AMAG Pharmaceuticals

American Academy of Pediatrics

American College of Clinical Pharmacy

American Organization for Nursing Leadership

American Public Health Association (APHA)

Association of Maternal & Child Health Programs

Charity Miles

Child Welfare League of America

Children's Defense Fund

Clearblue®

Community Health Charities

District Motherhued

DONA International

EMD Serono

Ferring Pharmaceuticals

First Focus Campaign for Children

Florida Chapter of American Academy of Pediatrics, Inc.

General Federation of Women's Clubs

Kiwanis International

Macy's

Mama Glow

March for Moms

Maternal Safety Foundation

National Association of Chain Drug Stores

National Association of Nurse Practitioners in Women's Health

National Association of Pediatric Nurse Practitioners

National Basketball Wives Association

National Birth Equity Collaborative

National Family Planning & Reproductive Health Association

National WIC Association

Nurse-Family Partnership

Our Little Preemie

Ovia Health

Philips

Preeclampsia Foundation

RB's Enfa portfolio of brands

Sisters in Loss

Society for Reproductive Investigation

Star Legacy Foundation

Tara Hansen Foundation

The American College of Obstetricians and Gynecologists

The Coalition of Labor Union Women

Top Ladies of Distinction, Inc.

ZERO TO THREE

Zeta Phi Beta Sorority, Incorporated

