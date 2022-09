UN NUEVO INFORME INDICA QUE LOS HISPANOS SE SIENTEN INVISIBLES Y ESTEREOTIPADOS EN LA TELEVISIÓN Y EL CINE, MÁS QUE CUALQUIER OTRO GRUPO MULTICULTURAL

Este Mes Nacional de la Herencia Hispana, AIMM resalta la importancia de la representación cultural auténtica en la industria del entretenimiento

LOS ÁNGELES, 21 de septiembre de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- A medida que comienza el Mes Nacional de la Herencia Hispana, un momento de celebración, cultura y orgullo, un nuevo informe de Cultural Insights Impact Measure (CIIM)™, publicado por la Alianza para el Marketing Inclusivo y Multicultural (AIMM) , revela que los hispanos se sienten más invisibles y estereotipados que cualquier otro grupo en lo que respecta a su representación en programas de televisión y películas.

El último Cultural Inclusion Accelerator™ Report Card de la AIMM aprovecha la información recopilada por CIIM™, que se ha convertido en un estándar de la industria utilizado por más de 160 marcas importantes para evaluar las percepciones de los espectadores sobre los anuncios en función de los atributos culturales. El CIIM analizó cerca de 800 programas de TV y películas con más de 69,000 evaluaciones de espectadores hispanos. Los participantes evaluaron programas y películas basándose en 10 atributos culturales clave: valores culturales, representación, celebraciones, orgullo, respeto, identificación, autenticidad, imparcialidad, respeto y modelos positivos a seguir.

Entre los hallazgos hispanos clave fueron:

El 59 % de los hispanos afirmó sentirse invisible o subrepresentado en los medios de comunicación.

El 75 % afirmó haber visto representaciones estereotipadas en programas y películas.

Los espectadores hispanos de medios bilingües presentan un 23 % más de probabilidades que los blancos no hispanos de calificar contenido con una calificación D (culturalmente deficiente).

El flujo de contenido latino en inglés sigue siendo deplorable.

Solo tres cadenas obtuvieron una calificación A (Culturalmente auténtica): Univision, Telemundo y ESPN, seguidas de seis redes con una categoría B (Cultura superior al promedio): VH1, Peacock, CBS, ABC, CW y NBC.

Diez cadenas obtuvieron una calificación C (Cultura inferior al promedio): Bravo, Fox, HBO, YouTube, OWN, FX, Hulu, Showtime, Disney+ y BET.

Tres plataformas de transmisión en línea obtuvieron una calificación D (culturalmente deficiente): Netflix, Prime Video y Apple TV.

Los géneros más relevantes desde el punto de vista cultural son los deportes en vivo, las novelas, las noticias, los programas deportivos, los programas de entrevistas, la telerealidad y la comedia/drama.

Los hallazgos de la AIMM se alinean con las tendencias más amplias de la industria. El ejemplo más reciente: los premios Emmy de este año no estuvieron a la altura a la hora de presentar talentos e historias diversas. De los 25 premios Emmy, solo siete homenajearon a talentos no blancos, incluidos tres artistas y cuatro directores y escritores. Al analizar específicamente los programas nominados al Emmy, el Cultural Inclusion Accelerator™ Report Card de la AIMM también descubrió lo siguiente:

Los hispanos tienen un 30 % más de probabilidad que los blancos no hispanos de evaluar a los nominados al Emmy con una calificación D (Culturalmente deficiente).

Los nominados al Emmy tienen más probabilidades de ser calificados con grado A (Lo mejor en cultura) en cada segmento multicultural, excepto por el de los hispanos bilingües.

Las categorías del Emmy que resultan más relevantes culturalmente para los hispanos bilingües son las series de sketches de variedades, las series cortas de comedia/drama/variedades y los programas de realidad estructurada.

Pese a las grandes promesas de invertir en diversidad e inclusión, la industria del entretenimiento tiene un largo camino por recorrer. La AIMM está comprometida a responsabilizar a la industria y tiene un historial en esa labor. Durante la 72.a edición anual de los Primetime Emmys, la AIMM emitió un impactante y galardonado anuncio llamado "Here" ("Aquí"), que presenta a celebridades como Lin-Manuel Miranda, Billy Porter, Daniel Dae Kim y otras importantes celebridades que declaran su intención de permanecer visibles y audibles en la pantalla para garantizar que todas las identidades estén representadas de forma auténtica.

"Si bien estamos felices de ver que se ha realizado cierto progreso, lamentablemente no nos sorprenden nuestros nuevos hallazgos, dado que también nos sentimos estereotipados y subrepresentados en el contenido que consumimos cada día. Es hora de que la industria NOS vea, ME vea y los vea a TODOS, y estamos comprometidos a responsabilizar a la industria para que haga un cambio real", expresó Lisette Arsuaga, cofundadora de la AIMM. "Como mujer latina, estoy cansada de ser invisible en la pantalla, o de ver a latinos y latinas representados de formas que degradan a nuestro segmento. Es hora de ponerle fin a esto. Como especialistas en marketing, tenemos el poder de invertir en programas que nos celebran y no nos denigran".

En general, según el monitoreo del Cultural Inclusion Accelerator, el público diverso (asiáticoamericano, afroamericano, hispano, indígena, LGBTQ+ y personas con discapacidades) tienen un 20 % más de probabilidades de calificar el contenido como culturalmente deficiente y un 26 % menos de calificar el contenido como culturalmente auténtico. Es alarmante que los públicos diversos también sean 1.5 veces más propensos a ver estereotipos en el contenido y 1.3 veces más propensos a sentirse invisibles o subrepresentados, lo que indica que ha llegado el momento de realizar un cambio real.

Para obtener más información sobre el informe o participar en la AIMM, visite anaaimm.net.

Acerca de la metodología del informe de calificaciones Cultural Inclusion Accelerator™ Report Card

El informe de calificaciones Cultural Inclusion Accelerator Report Card se basa en la herramienta de medición patentada de la AIMM, CIIM™ (Cultural Insight Impact Measure), que ha evaluado cerca de 800 programas y películas. La mayoría de esas producciones se seleccionó utilizando los últimos datos de composición de la audiencia de Nielsen, mientras que otros programas y películas se incluyeron desde informes de publicaciones comerciales basados en la inclusión y los argumentos. Este estudio en curso cuenta con más de 275,000 evaluaciones individuales de contenido CIIM en siete segmentos (47,000 asiáticos, 64,000 afroamericanos, 5,000 de miembros de comunidades indígenas, 69,000 hispanos, 53,000 miembros de la comunidad LGBTQ, 60,000 personas con discapacidades y 84,000 blancos no hispanos). Los encuestados seleccionaron personalmente películas y/o programas que están viendo actualmente o que ya vieron. A partir de esa selección, los encuestados recibieron una serie de preguntas sobre cada uno de sus programas o películas seleccionadas en función de 10 atributos culturales clave: valores culturales, representación, celebraciones, orgullo, respeto, identificación, autenticidad, imparcialidad, respeto y modelos positivos a seguir. Las puntuaciones de los atributos culturales se incorporan en un algoritmo patentado que determina su relevancia cultural CIIM definitiva y su puntuación/grado.

Acerca de la Alianza para el Marketing Inclusivo y Multicultural (AIMM)

La Alianza para el Marketing Inclusivo y Multicultural (AIMM) de la ANA se creó en 2016 para brindar a las corporaciones soluciones viables que impulsen el crecimiento al aprovechar las oportunidades que ofrecen los mercados multiculturales e inclusivos. Durante los últimos cinco años, la AIMM ha afrontado cuestiones culturales y sociales, desde Black Lives Matter hasta crímenes de odio contra asiáticos y amenazas contra la comunidad LGBTQ+, elevando las conversaciones, codificando el apoyo y generando un impacto para garantizar que todos los grupos sean tratados de manera justa a través de su #SeeALL con la misión de garantizar que nuestras pantallas reflejen la diversidad observada en nuestras calles.

La AIMM cuenta con publicistas de nivel sénior, medios de comunicación y editoriales, empresas de investigación e información, agencias de anuncios y organizaciones de comercio que buscan destacar el potencial de crecimiento desaprovechado de los mercados asiáticoamericano, afroamericano, general, hispano, de las comunidades indígenas, de la comunidad LGBTQ+ y de las personas con discapacidades. Este extraordinario grupo de trabajo de líderes de la industria está transformando la percepción y comprensión en torno al marketing multicultural e inclusivo mediante un reinicio transversal de la industria, el más grande que se haya visto en este campo. Más allá de simplemente identificar dónde yace el potencial de crecimiento, la AIMM les muestra a sus miembros (y a la industria) cómo maximizar de la mejor manera este potencial hacia un impacto absoluto positivo. La AIMM es la autoridad líder en este campo.

