Un nuevo informe revela lo que piensan las adolescentes sobre TikTok, Instagram y el impacto que generan las redes sociales en sus vidas

Un nuevo informe de Common Sense Media concluye que casi la mitad (45%) de las niñas que usan TikTok afirman sentirse "adictas" a la plataforma o que la usan más de lo debido al menos semanalmente.

El informe es el primer lanzamiento en el marco de la campaña Healthy Young Minds, una nueva iniciativa lanzada por Common Sense Media para abordar la crisis de salud mental juvenil del país.

SAN FRANCISCO, 30 de marzo de 2023 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El día de hoy, Common Sense Media publicó un nuevo informe de investigación que revela lo que piensan las adolescentes sobre TikTok e Instagram, y describe el impacto que estas y otras plataformas de redes sociales generan en sus vidas. Según el informe, Teens and Mental Health: How Girls Really Feel About Social Media, casi la mitad (45%) de las niñas que usan TikTok afirman sentirse "adictas" a la plataforma o que la usan más de lo debido al menos semanalmente. Entre las niñas con síntomas depresivos moderados a graves, aproximadamente siete de cada 10 que usan Instagram (75%) y TikTok (69%) dicen que se encuentran con contenido problemático relacionado con el suicidio al menos una vez al mes en estas plataformas.

Common Sense Media encuestó a más de 1,300 chicas adolescentes de todo el país para comprender mejor cómo las plataformas y el diseño de las redes sociales más populares afectan sus vidas actuales. Entre los hallazgos clave del informe, las adolescentes pasan más de dos horas diarias en TikTok, YouTube y Snapchat, y más de 90 minutos en Instagram y aplicaciones de mensajería. Cuando se les preguntó acerca de las características de diseño de la plataforma, la mayoría de las niñas manifestó creer que características como compartir ubicación, cuentas públicas, scrolling interminable y filtros de aspecto tienen un efecto en ellas, pero están divididas en cuanto a si esos efectos son positivos o negativos. Las niñas presentaron más probabilidades de decir que compartir la ubicación (45%) y las cuentas públicas (33%) generan un efecto principalmente negativo sobre ellas, en comparación con otras características. En contraste, se mostraron más propensas a afirmar que las recomendaciones de video (49%) y la mensajería privada (45%) generan un impacto positivo sobre ellas.

"Durante años, Common Sense Media ha dicho que las redes sociales, en particular sus características de diseño adictivas, han sido problemáticas y ahora las propias adolescentes están sonando la alarma, señaló Jim Steyer, fundador y director ejecutivo de Common Sense Media. "Este informe reafirma que, innegablemente, las redes sociales están generando adicción en nuestros hijos y exponiéndolos a daños en internet. Si las grandes empresas del sector tecnológico no van a escuchar a los padres o a los legisladores, entonces tal vez empiecen a escuchar a los niños y adolescentes que les dicen que las redes sociales ponen en riesgo su salud mental y su seguridad".

Common Sense Media también anunció hoy que la organización lanzará la campaña "Healthy Young Minds", una iniciativa plurianual que se enfoca en fomentar la comprensión pública de la crisis de salud mental juvenil, proponer soluciones y catalizar el impulso para el cambio en la industria y las políticas. En el lanzamiento, Common Sense Media emitió una entrevista exclusiva entre Jim Steyer y el cirujano general de los Estados Unidos, Dr. Vivek Murthy. Se han programado foros abiertos en la ciudad de Nueva York, Arizona, Los Ángeles, Indianápolis, Florida, Massachusetts, Londres y Bruselas, y pronto se anunciarán más ubicaciones. El próximo año se darán a conocer más recursos de investigación y bienestar digital para educadores. Puede encontrar más información sobre la campaña y otros próximos eventos en www.commonsensemedia.org/healthy-young-minds.

"Esta investigación es una continuación de nuestro compromiso de explorar la intersección entre la tecnología, las redes sociales y el bienestar de los niños, afirmó Supreet Mann, PhD, director de investigación de Common Sense Media y coautor del informe. "Necesitamos aprender mucho más sobre los impactos positivos y negativos que ejercen en los niños estas plataformas y las características encontradas en todas ellas. Estos datos son esenciales porque ayudan a fundamentar decisiones importantes que toman los padres, educadores y legisladores para mantener a los adolescentes seguros en internet".

Otros hallazgos clave

Casi cuatro de cada 10 (38%) niñas encuestadas informaron síntomas de depresión y entre estas niñas las redes sociales generan alto impacto, para mejor y para peor. Las niñas que enfrentan dificultades sociales en entornos presenciales tienen entre tres y cuatro veces más probabilidades que otras niñas de informar experiencias sociales negativas diarias en internet, pero también presentan más probabilidades de cosechar los beneficios del mundo digital. Siete de cada 10 adolescentes de color que usan TikTok (72%) o Instagram (71%) informaron que encuentran contenido positivo o que reafirma la identidad relacionado con la raza al menos mensualmente en estas plataformas, pero casi la mitad expresa una exposición a contenido o lenguaje racista en TikTok (47%) o Instagram (48%) al menos mensualmente. En todas las plataformas, los adolescentes LGBTQ+ encuestados tienen aproximadamente el doble de probabilidades que los adolescentes no LGBTQ+ de encontrar expresiones de odio relacionadas con la identidad sexual o de género, pero también son más propensos a encontrar una conexión. Más de uno de cada tres jóvenes LGBTQ+ (35%) que usan TikTok declara enfrentar esta experiencia a diario o más en la plataforma, al igual que el 31% de los usuarios LGBTQ+ de aplicaciones de mensajería, el 27% de los usuarios de Instagram, el 25% de los usuarios de Snapchat y el 19% de los usuarios de YouTube. Las niñas tienen experiencias mezcladas en relación con la imagen corporal cuando usan las redes sociales. Aproximadamente una de cada tres niñas que usan TikTok (31%), Instagram (32%) y Snapchat (28%) dice sentirse mal acerca de su cuerpo al menos semanalmente cuando usan estas plataformas, mientras que casi el doble dice que se siente bien o acepta su cuerpo al menos semanalmente mientras usa TikTok (60%), Instagram (57%) y Snapchat (59%). La mayoría de las niñas que usan Instagram (58%) y Snapchat (57%) afirma haber sido contactada por un extraño en estas plataformas de maneras que las incomodan. Estas experiencias fueron menos comunes en otras plataformas, aunque aún frecuentes, ya que casi la mitad de las usuarias de TikTok (46%) y de la aplicación de mensajería (48%) fueron contactadas por extraños en estas plataformas.

Metodología

Este informe representa los resultados de una encuesta en línea demográficamente representativa a 1,397 niñas (identificadas por sus padres/tutores) en los Estados Unidos de 11 a 15 años, realizada del 11 de noviembre al 5 de diciembre de 2022. Se invitó a las niñas a participar en una encuesta en línea autoadministrada (en inglés o español) por medio de sus padres/tutores, quienes se focalizaron tanto a través del Panel de opinión SSRS como paneles no probabilísticos. El panel web permitió el muestreo excesivo de participantes más difíciles de reclutar para asegurar una base legible entre los subgrupos. Los datos fueron ponderados para representar a la población objetivo de preadolescentes y adolescentes. El error de muestreo para el conjunto completo de datos ponderados es de ± 3.5 puntos porcentuales.

Lea el informe completo aquí.

Acerca de Common Sense

Common Sense es la principal organización sin fines de lucro de la nación que se dedica a mejorar la vida de los niños y las familias al ofrecer la información confiable, la educación y la voz independiente que necesitan para prosperar en el siglo XXI. Obtenga más información en commonsense.org.

Contactos para los medios

Lorena Taboas

[email protected] (786) 521-4215

Lisa Cohen

[email protected]

(310) 395–2544

FUENTE Common Sense Media

SOURCE Common Sense Media