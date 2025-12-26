Un parcours plein de promesses : celui de Wisam

Grâce au financement d'Education Cannot Wait, l'UNICEF distribue des fournitures scolaires de première nécessité pour aider les enfants déplacés au Soudan à reprendre le chemin de l'école

PORT-SOUDAN, Soudan, 26 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Wisam est assise dans sa salle de classe, absorbée par son travail. Elle tient un crayon de couleur bleue entre ses doigts et esquisse soigneusement une fleur dans son carnet, sans se laisser distraire par l'agitation de ses camarades de classe qui rangent leurs affaires. Lorsqu'elle a terminé, elle remet ses crayons bien-aimés dans son sac.

Les fournitures contenues dans son nouveau sac à dos lui rappellent constamment l'espoir qu'elle porte, même face aux plus grandes difficultés.

Wisam, 9, in her classroom in Port Sudan. © UNICEF/Ahmed Mohamdeen Elfatih

À seulement neuf ans, Wisam a déjà connu plus d'épreuves que beaucoup n'en connaîtront jamais au cours de leur vie. Forcés de fuir leur maison de Sinnar lorsque le conflit armé les a atteints, Wisam et les siens sont venus chercher refuge à Port-Soudan. « J'ai laissé derrière moi mes jouets, mes livres, mon uniforme, mon sac et mes crayons. Mon uniforme scolaire était superbe », raconte Wisam.

Lorsque les écoles ont finalement rouvert à Port-Soudan, la famille de Wisam n'a pas eu les moyens d'acheter les fournitures scolaires nécessaires. Grâce à l'UNICEF et au financement d'Education Cannot Wait (ECW) (« L'Éducation sans délai »), Wisam a reçu les fournitures scolaires essentielles et même un nouvel uniforme. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la réponse globale d'ECW au Soudan et dans les pays voisins. Elle vise à créer des espaces sécurisés pour les enfants, à mettre en place des centres d'apprentissage temporaires, à former les enseignants, à fournir du matériel pédagogique, à aider les enfants sur le plan de la santé mentale et à leur apporter un soutien psychosocial, entre autres.

Lorsque Wisam et ses frères et sœurs se sont inscrits dans leur nouvelle école de Port-Soudan, leur joie à l'idée d'apprendre à nouveau a été tempérée par le manque de fournitures scolaires. En raison des difficultés liées au déplacement, ils n'avaient pas les moyens d'acheter tout le matériel nécessaire pour profiter pleinement de leur scolarité.

L'école de Wisam est l'un des nombreux établissements soudanais qui reçoivent des fournitures scolaires essentielles grâce au financement d'ECW. Grâce à cette initiative, qui vise à garantir que tous les enfants disposent des outils dont ils ont besoin pour reprendre leurs études, Wisam et ses frères et sœurs ont obtenu de nouveaux uniformes ainsi que des sacs à dos remplis de cahiers, de gommes, de crayons de couleur, de craies, de règles et bien plus encore. « J'adore mon nouveau sac », dit-elle.

Pour Wisam, son nouveau sac à dos contient bien plus que ses fournitures scolaires : il porte ses rêves d'un avenir plus radieux et plus paisible dans son pays, et il l'aide à apprendre, à grandir et à réaliser son plein potentiel.

Aujourd'hui, Wisam est en CE2. Elle participe aux discussions en classe et lève la main avec assurance pour répondre aux questions. Après la fin de la journée scolaire, Wisam s'attarde dans la salle de classe, absorbée par ses dessins. Les fleurs colorées qu'elle esquisse avec tant de soin témoignent de sa créativité et de sa détermination à trouver la beauté même dans des circonstances difficiles.

Des centaines de bâtiments scolaires ont été endommagés ou détruits depuis le début de la guerre au Soudan en avril 2023. Beaucoup d'autres servent désormais d'abris.

En temps de crise, l'éducation est essentielle, non seulement pour assurer l'apprentissage scolaire, mais aussi pour donner un sentiment de normalité, de stabilité et de sécurité. Elle protège les enfants contre les pratiques néfastes telles que le mariage précoce, le travail des enfants et le recrutement forcé dans des groupes armés, en leur donnant la possibilité de poursuivre leurs rêves et de se construire un avenir meilleur. Wisam n'est qu'une enfant parmi les millions qui ont été déplacés par ce conflit brutal. Le pays est confronté à la plus grande crise de déplacement d'enfants au monde, avec environ 13 millions d'enfants en âge d'aller à l'école actuellement déscolarisés.

« Chez nous, c'était mieux qu'ici. Mais nous ne pouvons pas y retourner à cause de la guerre. La guerre est une très mauvaise chose », déclare la petite fille 9 ans. Pourtant, Wisam garde espoir. Grâce au soutien qu'elle a reçu, elle pense aujourd'hui que l'éducation sera sa porte de secours.

ECW et ses partenaires, comme l'UNICEF, continuent de soutenir les filles et les garçons de tout le Soudan afin de garantir que, même dans les circonstances les plus difficiles, les enfants déplacés puissent poursuivre leur scolarité. Les investissements d'ECW dans le pays soutiennent la construction et la réhabilitation de salles de classe, la fourniture de matériel pédagogique, la formation des enseignants, l'amélioration de l'accès à l'eau potable, la mise en place d'installations d'eau et d'assainissement sensibles au genre, ainsi que l'amélioration de l'accès à une éducation de qualité, inclusive et adaptée aux besoins des enfants. ECW et ses partenaires répondent également aux besoins régionaux en matière d'éducation des réfugiés, avec l'annonce de subventions en République centrafricaine, au Tchad, en Égypte, en Éthiopie, en Libye, au Soudan du Sud et en Ouganda.

L'histoire de Wisam nous rappelle la résilience et la force des enfants, ainsi que le pouvoir transformateur de l'éducation. Son sac à dos, qui lui rappelait tout ce qu'elle a été contrainte de laisser derrière elle, porte désormais tous ses espoirs. À chaque leçon, Wisam se rapproche de l'avenir qu'elle mérite.

