Un partenaire d'un fonds de fonds de 3 milliards de dollars quitte son poste pour créer une nouvelle plateforme de données ESG

Orly Glick, qui vient de rejoindre Vintage Investment Partners, s'associe à un ancien dirigeant de Meta pour lancer une startup fournissant des outils logiciels pour naviguer dans l'intégration ESG

LOS ALTOS, Californie, le 7 mars, 2022 /PRNewswire/ -- ESGgo une nouvelle plateforme de données d'entreprise permettant la collecte, le reporting et l'analyse de données ESG de nouvelle génération, a été lancée aujourd'hui dans le monde entier. La société technologique, qui fournit des solutions logicielles personnalisables pour synchroniser le suivi des données et optimiser les rapports sur les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), a également annoncé un financement de démarrage de 7 millions de dollars, mené par Glilot Capital avec le soutien d'autres investisseurs providentiels de premier plan de la Silicon Valley.

ESGgo est la dernière entreprise en date des cofondateurs Orly Glick et Ido Green, qui étaient jusqu'à présent respectivement partenaire chez Vintage Investment Partners et responsable principal du génie logiciel chez Facebook. La startup a pour objectif d'aider les entreprises à mesurer et à analyser leurs efforts en matière d'ESG, en servant de référentiel central pour les points de données ESG de l'ensemble d'une organisation, en unifiant les systèmes disparates et les flux de travail manuels grâce à l'automatisation de la saisie des données, du suivi, de l'analyse des écarts et de l'évaluation comparative. Des tableaux de bord personnalisables permettent aux décideurs de suivre les progrès réalisés en matière de durabilité et de questions sociales propres à leur marché ou à leur secteur, tout en mesurant leurs performances à un niveau granulaire par rapport aux données antérieures, aux pairs et aux références du secteur. Au fur et à mesure que les fonctionnalités et l'adoption du produit se développent, les utilisateurs d'ESGgo auront accès à des informations pilotées par l'IA et à des recommandations personnalisées pour améliorer leurs classements ESG.

« Les gens veulent s'engager auprès d'entreprises socialement responsables », a déclaré Orly Glick, PDG et cofondatrice d'ESGgo. « Pourtant, il ne suffit plus d'afficher ses bonnes intentions. Les consommateurs, les investisseurs, les employés et les responsables politiques veulent des preuves tangibles. C'est pourquoi nous lançons ESGgo, une solution de plateforme à guichet unique qui simplifie et rationalise les rapports sur les questions ESG pertinentes pour votre entreprise. L'équipe et moi-même construisons ESGO pour avoir un impact positif, à la fois aujourd'hui et pour la génération de nos enfants et au-delà. »

Kobi Samboursky, cofondateur et associé directeur de Glilot Capital, a ajouté : « Nous sommes ravis d'être un des premiers supporters d'ESGgo. Orly a un parcours incroyable et une vision brillante de l'utilisation de la technologie pour améliorer les rapports ESG. Les préoccupations en matière de durabilité et de responsabilité sociale modifient la façon dont les entreprises et les investisseurs évaluent les risques et les opportunités, c'est donc le moment idéal pour cette solution disruptive. Il est plus important que jamais d'aider les entreprises à améliorer leur position ESG, et Orly est la personne idéale pour apporter le changement nécessaire. »

ESGgo est lancé avec une équipe de leaders technologiques et commerciaux mondiaux et très expérimentés qui partagent un engagement profond à faire la différence. En tant que PDG et cofondatrice, Orly Glick lance ESGgo après avoir travaillé pendant près de 25 ans à l'intersection des affaires, du conseil, de la technologie, du capital-risque, de l'investissement institutionnel et des start-ups aux États-Unis, en Israël et en Europe, notamment chez McKinsey & Company, Bank of America Merrill Lynch et HP. Cette expérience, qui compte souvent les rares femmes leaders dans ces milieux, inspire la mission d'ESGgo, qui consiste à aider les entreprises à mieux gérer leurs employés et leurs communautés grâce à la technologie.

Ido Green, cofondateur et directeur de la technologie, rejoint ESGgo en tant que leader technologique établi ayant acquis une expérience dans certaines des entreprises technologiques les plus importantes de la Silicon Valley. Il apporte à ESGgo une expertise de haut niveau en matière de développement et de gestion d'applications, acquise dans le cadre de postes d'ingénieur de haut niveau chez Google, Netflix et, plus récemment, Meta, ainsi qu'une passion pour la création de startups, en tant qu'investisseur et entrepreneur en série ayant réalisé deux acquisitions réussies. Le financement de démarrage permettra à ESGgo d'accélérer son recrutement, en commençant par une équipe d'ingénieurs basée en Israël.

Aujourd'hui, les entreprises, quels que soient leur taille, leur secteur d'activité et leur stade de croissance, sont confrontées à une demande accrue de transparence et d'engagement de la part des parties prenantes sur des questions telles que le changement climatique, la diversité au sein des conseils d'administration, la gestion des ressources, etc. Bloomberg Intelligence estime que les investisseurs vont verser 50 000 milliards de dollars dans des fonds liés à l'ESG d'ici 2025, les efforts pour intégrer l'ESG gagnant également du terrain dans le secteur du capital-investissement et du capital-risque. En outre, les recherches montrent que les consommateurs et les travailleurs de la génération du millénaire et de la génération Z évitent de plus en plus les entreprises dont les références ESG sont en retard. Alors que l'éventail actuel des cadres de d'information volontaires se consolide , les premières réglementations ESG entrent en vigueur dans l'UE, et la SEC aux États-Unis devrait suivre. Pourtant, il existe peu de solutions logicielles spécialement conçues pour normaliser la collecte et l'analyse des données ESG au sein d'une organisation, afin de faciliter la rationalisation des rapports destinés aux investisseurs, aux régulateurs et au public.

À propos d'ESGgo

ESGgo est une entreprise technologique mondiale qui fournit des solutions de plateforme de données permettant aux entreprises de mesurer, de surveiller et d'améliorer leurs pratiques ESG. Les tableaux de bord entièrement personnalisables d'ESGgo peuvent être modifiés pour s'adapter au rôle de l'utilisateur dans la structure de reporting d'une entreprise, tout en offrant une analyse comparative dynamique en fonction de la métrique, de l'industrie, de la thématique ou du marché. En intégrant des systèmes disparates de collecte et de communication de données et en éliminant les silos d'information, ESGgo offre une solution à guichet unique pour évaluer les performances en matière de durabilité et d'impact social et fixer de nouveaux objectifs conformes à toute norme ou exigence de divulgation.

Contact pour les médias :

[email protected]

