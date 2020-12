Un plan de lutte contre les combustibles fossiles est essentiel pour le sommet Ambition Climat

Les derniers rapports des Nations unies montrent que les plans de production de combustibles fossiles risquent de faire sombrer les objectifs de Paris. Des observateurs du monde entier appellent les gouvernements à s'attaquer à la production de combustibles fossiles lors du sommet anniversaire de Paris.

NAIROBI, Kenya, 9 décembre 2020 /PRNewswire/ -- À l'approche du 5e anniversaire de l'Accord de Paris, les dirigeants du monde entier appellent à une coopération internationale renouvelée afin d'élaborer un plan pour réduire progressivement la production de combustibles fossiles en respectant la limite convenue de 1,5 °C de réchauffement et proposent une feuille de route pour y parvenir.

QUOI : Des leaders autochtones, gouvernementaux, de la société civile, de la jeunesse et des universitaires offriront un point de presse soulignant l'importance de la question des combustibles fossiles pour l'action internationale sur le climat et les mesures qui peuvent être prises pour lutter contre leur production et leur prolifération.

Les orateurs expliqueront comment l'écart de production (selon le Programme des Nations unies pour l'environnement) entre les plans pour le charbon, le pétrole et le gaz, et le budget carbone convenu scientifiquement, s'est creusé depuis l'entrée en vigueur de l'accord de Paris et quelles mesures peuvent être prises pour le combler.

Les panélistes partageront leurs expériences sur le terrain en matière de résistance aux projets de combustibles fossiles et sur la nécessité d'une approche mondiale coordonnée face au danger des combustibles fossiles, avec les pays riches producteurs de combustibles fossiles dirigeant et permettant aux nations plus dépendantes des combustibles fossiles d'effectuer une transition énergétique et économique équitable.

QUI :

Tzeporah Berman, président de l'Initiative pour un traité de non-prolifération des combustibles fossiles/ directeur du programme international, Stand.Earth

Mohamed Adow , Power Shift Africa

, Power Shift Africa Gregorio Mirabal , coordinateur général du Congrès des organisations indigènes du bassin de l'Amazone (COICA)

, coordinateur général du Congrès des organisations indigènes du bassin de l'Amazone (COICA) Meena Raman , Réseau du Tiers Monde

, Réseau du Tiers Monde Bill McKibben , auteur

, auteur Loukina Tille, organisateur de Fridays for Future

Mitzi Jonelle Tan , cofondatrice de Youth Advocates for Climate Action Philippines, Fridays for Future of the Philippines

, cofondatrice de Youth Advocates for Climate Action Philippines, Fridays for Future of Ivetta Gerasimchuk , Institut international pour le développement durable et auteur collaboratrice du rapport sur les écarts de production

, Institut international pour le développement durable et auteur collaboratrice du rapport sur les écarts de production Mark Campanale , Carbon Tracker

, Carbon Tracker À VENIR ORATEUR DE LA COALITION DE LA COP26

Hannah McKinnon , Oil Change International

QUAND : Jeudi 10 décembre 2020 6:00 PST/9:00 EST/14:00 GMT/17:00 PM EAT/19:30 IST/22:00 NYT

OÙ : https://bit.ly/fossilfuelsandparis

SOURCE Stand.Earth