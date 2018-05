Un prestigieux comité stratégique multisectoriel est mis en place pour attirer à Montréal toujours plus de congrès internationaux

Ce prestigieux comité d'experts regroupe notamment les membres suivants :

Frank Béraud, président-directeur général de Montréal InVivo

Mathieu Charbonneau , directeur général de CargoM

, directeur général de CargoM James J. Clark , professeur au département de génie électrique de l'Université McGill

, professeur au département de génie électrique de l'Université McGill Fabrice Labeau , premier vice-principal exécutif adjoint intérimaire - études et vie étudiante - à l'Université McGill

, premier vice-principal exécutif adjoint intérimaire - études et vie étudiante - à l'Université McGill Marie Larue , présidente-directrice générale de l'Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail

, présidente-directrice générale de l'Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail Maryse Lassonde , directrice scientifique du Fonds de recherche du Québec - Nature et technologies

, directrice scientifique du Fonds de recherche du Québec - Nature et technologies Serge Marchand , directeur scientifique du Fonds de recherche du Québec - Santé

, directeur scientifique du Fonds de recherche du Québec - Santé Louise Poissant , directrice scientifique du Fonds de recherche du Québec - Société et culture

Ces dirigeants de haut niveau deviennent ainsi des collaborateurs d'une grande importance dans l'identification d'un chercheur, d'un scientifique ou d'un influenceur du monde des affaires qui pourrait faire la différence dans les discussions entourant le choix de la destination du prochain congrès d'une association internationale ciblée. « Comparable à un processus pour obtenir les jeux Olympiques, le rôle joué par les experts montréalais et québécois est primordial dans la confirmation de la majorité des congrès internationaux. Leur engagement démontre aux décideurs internationaux le dynamisme et le soutien des grands secteurs économiques de la métropole », affirme Raymond Larivée, président-directeur général du Palais des congrès de Montréal, une société du Gouvernement du Québec.

Le rôle des leaders de grande expérience du nouveau Comité stratégique sectoriel sera d'établir des liens avec des chercheurs, scientifiques et gestionnaires du monde des affaires susceptibles de participer activement à la confirmation de grands rassemblements internationaux à Montréal. Leur réseau sera mis à contribution afin d'identifier les collaborateurs par excellence pour des congrès ciblés.

Les congrès font avancer la science

Montréal est reconnue comme une grande ville de savoir et attire des congrès internationaux qui permettent aux chercheurs et spécialistes d'ici d'échanger avec leurs pairs venus de tous les continents. Le Palais des congrès de Montréal travaille en très étroite collaboration avec ses Ambassadeurs et partenaires afin de valoriser les grands secteurs de l'économie montréalaise et québécoise. « Les congrès sont le lieu d'échanges privilégiés avec nos pairs de partout dans le monde et permettent l'avancement du savoir pour les industries. Ces retombées intellectuelles contribuent grandement au rayonnement international de Montréal », ajoute Hany Moustapha, président du Club des Ambassadeurs.

Rappelons qu'au fil des ans, le Palais a conclu d'importances ententes avec des partenaires comme les Fonds de recherche du Québec afin de mettre à l'avant-plan les chercheurs du Québec et leurs secteurs d'expertise.

Un club d'Ambassadeurs prolifique

Après 33 ans d'existence, les membres du Club ont su faire la différence avec la confirmation de 201 congrès qui ont attiré près de 475 000 congressistes; des retombées estimées à près de 1 milliard de dollars. Ajoutons à ceci des retombées intellectuelles inestimables, notamment la mise sur pied de groupes de travail internationaux, la création de nouveaux secteurs de recherche et le recrutement de chercheurs.

Ville de congrès

Grande ville internationale de savoir, Montréal accueille le plus grand nombre d'événements internationaux en Amérique du Nord, selon le classement publié par l'International Congress and Convention Association. Finaliste au prix du Meilleur centre de congrès au monde(AIPC) et détenteur de la plus importante certification mondiale de l'industrie en normes de qualité, le Palais des congrès de Montréal possède tous les atouts nécessaires pour recevoir des congrès majeurs avec le professionnalisme et la créativité qui caractérisent la métropole.

