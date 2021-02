Un quizz osé pour les couples confinés lors de la Saint-Valentin

Les joueurs pourront prendre le quizz de la Saint-Valentin instantanément sur AirConsole. Les questions s'affichent sur un écran partagé, comme un téléviseur ou un ordinateur, et chaque joueur utilise son smartphone, qui fait office de contrôleur de jeu, pour envoyer sa réponse discrètement. Le jeu pose une question personnelle à un des compagnons qui y répond en secret. Le deuxième jour doit ensuite tenter de deviner la réponse de son compagnon et marque un point par réponse correcte. Le résultat est une expérience amusante et exaltante pour les deux joueurs. Le quizz est extrêmement facile à configurer et ne requiert aucun appareil spécial, à l'exception de vos smartphones et d'un écran.

« Selon nous chez AirConsole, ce n'est pas parce que les gens sont presque tous confinés qu'ils ne peuvent pas fêter la Saint-Valentin en mêlant passion et divertissement, a déclaré Rafael Morgan, responsable des produits à AirConsole. Grâce à notre nouveau quizz de la Saint-Valentin, les couples pourront se poser des questions qu'ils n'ont jamais osé soulever auparavant. Cela leur permettra de découvrir des fantasmes secrets et d'apprendre à vraiment connaître leur compagnon. Il s'agira incontestablement du quizz le plus osé auquel vous répondrez dans votre vie. C'est le jeu idéal pour se divertir pendant la Saint-Valentin malgré le confinement. »

Les couples qui ne peuvent pas jouer ensemble devant un même écran ont également la possibilité de jouer en ligne, par appel vidéo, sur le site : meet.airconsole.com. Ce quizz est le moyen idéal de souder des liens encore plus forts pour ceux qui sont séparés, même si le résultat risque de changer d'un couple à l'autre.

Accédedz gratuitement au quizz de la Saint-Valentin sur le site : www.airconsole.com.

À propos d'AirConsole

AirConsole est une start-up en pleine expansion basée à Zurich, en Suisse. Fondée par un ancien employé de Google et entrepreneur en série Andrin von Rechenberg, la société s'est rapidement fait connaître en proposant une console de jeu sur le Cloud accessible instantanément qui utilise les smartphones comme manettes de jeu dans le monde entier. Plus de 7 000 développeurs dans le monde ont co-créé plus de 190 jeux publiés sur AirConsole, qui ont été consommés en retour par plus de 10 millions de joueurs de plus de 190 pays. À ce jour, l'équipe d'AirConsole a levé 7,4 millions USD.

https://www.airconsole.com

