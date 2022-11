Un rapport révèle que les entreprises européennes de commerce électronique se heurtent aux mauvaises performances de leurs sites Web

Les données montrent que les CMS monolithiques sont des obstacles à la vitesse et aux stratégies omnicanales

LINZ, Autriche, 17 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Storyblok , le leader de la catégorie système de gestion de contenu (CMS) pour 2022 qui permet aux développeurs et aux équipes de contenu de créer de meilleures expériences de contenu sur tous les canaux numériques, a annoncé aujourd'hui les conclusions de son rapport intitulé Enterprise eCommerce Leader Report (2023 EMEA) .

Le rapport examine les données de 3 583 entreprises de commerce électronique de la région EMEA qui comptent plus de 100 employés et dont le chiffre d'affaires est supérieur à 10 millions de dollars.

Les données révèlent que les cinq principaux CMS monolithiques obtiennent des résultats médiocres en ce qui concerne les scores de vitesse et de performance Lighthouse de Google, les sites Web construits sur ces CMS obtenant un score de performance moyen maximal de 34,6. Ces faibles scores ont un impact négatif sur la réactivité et la stabilité visuelle, ce qui rend les sites web plus difficiles à utiliser et diminue les taux de conversion.

Voici quelques autres conclusions notables du rapport :

Plus le trafic augmente, plus les entreprises de commerce électronique sont susceptibles d'utiliser plusieurs CMS, le trafic mensuel moyen de celles utilisant 1 CMS étant de 2 678 933 et celles utilisant 2 CMS de 4 303 393. Cela donne lieu à un contenu cloisonné qui constitue un obstacle au marketing omnicanal.

L'ajout de contenu dans une deuxième langue augmente de manière significative le taux de croissance du trafic : l'ajout de 1 à 3 langues supplémentaires peut entraîner un taux de croissance de 26 % sur une période de 3 mois et de 24 % sur une période de 6 mois.

Les 5 premiers CMS monolithiques affichent tous des performances médiocres en termes de Rapidité d'interaction, allant de 9,5 à 13,3 secondes.

Les technologies de première ligne les plus populaires sont : n°1 React, n°2 Vue, n°3 Angular

Les plateformes de commerce électronique les plus courantes sont : n°1 Magento, n°2 Salesforce Commerce Cloud, n°3 Shopify

« Les CMS monolithiques empêchent les entreprises de commerce électronique d'offrir et de faire évoluer les expériences numériques que les clients méritent », a déclaré Dominik Angerer, cofondateur et PDG de Storyblok. « La gestion de contenu sans tête permet non seulement d'augmenter considérablement la vitesse et les performances, mais elle ouvre également des possibilités illimitées pour les canaux que vous pouvez utiliser pour atteindre vos clients. »

Ressources

Téléchargez le rapport Enterprise eCommerce Leader Report (2023 EMEA) pour consulter l'intégralité des résultats : https://www.storyblok.com/lp/enterprise-cms-ecommerce-report-emea

pour consulter l'intégralité des résultats : Pour en savoir plus sur Storyblok, rendez-vous sur : https://www.storyblok.com

Pour consulter le dossier de presse de Storyblok : https://www.storyblok.com/press

Pour voir les études de cas : https://www.storyblok.com/case-studies

À propos de Storyblok Storyblok, le leader de la catégorie systèmes de gestion de contenu (SGC) pour 2022, permet aux développeurs et aux équipes de contenu de créer de meilleures expériences de contenu sur tous les canaux numériques.

Storyblok améliore les expériences du public grâce aux meilleures performances, à une meilleure sécurité, à une narration omnicanale optimisée et à une personnalisation robuste. Il permet aux équipes de contenu de créer et de gérer du contenu de manière intuitive et indépendante grâce à l'édition visuelle de type glisser-déposer, aux flux de travail de collaboration personnalisés et à un gestionnaire de ressources numériques de classe mondiale. Il permet également aux développeurs de créer n'importe quoi, de s'intégrer à tout et de publier partout grâce à l'architecture CMS sans tête de Storyblok.

De grandes marques telles qu'Adidas, T-Mobile, Renault et Marc O'Polo utilisent Storyblok pour façonner leur narration numérique.

Découvrez pourquoi Storyblok a été désigné par G2 comme le CMS numéro 1 pour 2022 sur www.storyblok.com et suivez Storyblok sur LinkedIn et sur Twitter .

Contact pour les médias Brandon Watts

[email protected]

SOURCE Storyblok