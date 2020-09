Un record mondial de saut en parachute pour les réfugiés climatiques

Sept ans après sa dernière tentative, le psychologue et expert du sauvetage en montagne tente de battre le record du saut en chute libre en s'élançant dans la stratosphère à une hauteur de 45 km (148 000 pieds), dans le cadre de la croisade Jump for the Planet, qui vise à collecter des fonds et à sensibiliser le public au problème des réfugiés climatiques.

Selon Oxfam, les catastrophes naturelles causées par le changement climatique obligent les gens à abandonner leurs maisons à un rythme trois fois plus élevé que celui des conflits armés. Le nombre de « réfugiés climatiques » est estimé à un quart de milliard pour la décennie écoulée.

Le saut de 2022 sera retransmis en direct dans le monde entier par les caméras fixées à la combinaison de Kozlowski qui tente de devenir l'homme non motorisé le plus rapide de l'histoire, en atteignant une vitesse terminale supérieure à la vitesse du son, à plus de 1500 km/h (930 mph).

Jump for the Planet comprend une série d'activités caritatives visant à recueillir des fonds pour financer des modules d'habitation facilement transportables sur les lieux touchés par les cataclysmes et assemblés pour recréer des maisons, des écoles, des dortoirs, etc. Chaque maison modulaire est construite à quatre-vingt pour cent en recyclant des conteneurs maritimes abandonnés et des déchets de plastiques, et alimentée exclusivement par des énergies renouvelables.

Jump for the Planet est soutenu par la Fondation Pho3nix, une organisation à but non lucratif dont l'objectif est de promouvoir l'activité physique comme moyen d'améliorer la santé des enfants et de les inciter à réaliser leurs rêves.

À propos de Tomasz Kozlowski, fondateur de Jump for the Planet

Kozlowski n'en est pas à son premier record. En 2014, il a enregistré le plus haut saut en parachute en Europe (10 735 mètres). Après la publicité qui en a résulté, il s'est rendu compte qu'il pouvait aller au-delà des simples records.

« J'ai décidé que si je sautais de nouveau, si j'entreprenais quelque chose de difficile et d'extrême, je le ferais pour soutenir les gens », dit-il.

En 2017, il a fait 48 sauts en une seule journée pour recueillir des fonds pour les Polonais atteints d'une maladie grave. En 2018, Kozlowski a sauté avec succès 100 fois en une journée, amassant suffisamment de fonds pour acheter plus de 100 fauteuils roulants spécialisés pour les enfants dans le besoin.

La dernière œuvre de bienfaisance de Kozlowski est née de craintes pour l'avenir de ses enfants. « Dans 20 à 30 ans, le climat ne sera plus le même. Nous ne savons pas ce que nous faisons à notre planète. »

Lien vers l'image :

http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=370938

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1252556/Tomasz_Kozlowski_Jump_For_The_Planet.jpg

SOURCE Jump for the Planet