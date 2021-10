Un restaurant chilien obtient le prix du « restaurant le plus durable du monde » décerné par Flor de Caña

Évalué parmi des centaines de restaurants dans le monde, Boragó a obtenu le « Prix du restaurant le plus durable du monde de Flor de Caña » grâce à ses pratiques respectueuses de l'environnement et de réduction des déchets, à l'utilisation de produits d'origine locale, aux bonnes relations avec ses employés et à son soutien à la communauté.

Par ce prix, Flor de Caña et les World's 50 Best Restaurants tiennen à reconnaître et à récompenser les hommes et les femmes de talent qui œuvrent derrière les meilleurs restaurants du monde et qui sont engagés à appliquer des pratiques durables.

« Le développement durable a toujours été une valeur fondamentale de Flor de Caña, c'est pourquoi nous continuerons à travailler main dans la main avec les World's 50 Best et le secteur mondial de la restauration pour promouvoir ces meilleures pratiques et construire ensemble un avenir plus vert et plus durable pour tous », a déclaré Mauricio Solórzano, ambassadeur mondial de Flor de Caña.

Auparavant, Flor de Caña avait décerné le prix du « Restaurant le plus durable d'Amérique latine » à Pujols, au Mexique, et celui du « Restaurant le plus durable d'Asie » à Labyrinth, à Singapour.

Au cours de la cérémonie virtuelle, les restaurants figurant sur la liste de l'édition 2021 des World's 50 Best Restaurants ont également été dévoilés, notamment :

N°1 – Noma (Danemark)

N°3 – Asador Etxebarri (Espagne)

N°15 – Lido 84 (Italie)

N°23 – Arpège (France)

N°31 – Restaurant Tim Raue (Allemagne)

N°32 – The Clove Club (Royaume-Uni)

Flor de Caña a été choisi comme rhum officiel des World's 50 Best Restaurants en 2019 grâce à son engagement historique en faveur du développement durable, étant le seul spiritueux au monde à être certifié neutre en carbone et équitable. Depuis 1913, Flor de Caña offre une éducation et des soins médicaux gratuits à ses employés et à leurs familles. En outre, elle distille son rhum grâce à des énergies 100 % renouvelables depuis plus d'une décennie et plante 50 000 arbres par an depuis 2005.

À propos du rhum Flor de Caña

Flor de Caña est un rhum de qualité supérieure produit de manière durable et certifié neutre en carbone et équitable. Issu d'une propriété familiale de 1890, il est distillé avec une énergie 100 % renouvelable et vieilli naturellement sans sucre ni ingrédients artificiels. La marque a été récompensée par le prestigieux « Sustainability Award » (ou « Prix de la durabilité ») lors des Green Awards 2020 pour son leadership en matière de pratiques durables. www.flordecana.com

