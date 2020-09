Un symposium mondial unique en son genre traite à la fois du cancer et de son évolution, et suggère des changements clés dans le traitement des patients

Des experts affirment que le changement structurel de la maladie est très important et que la vitesse d'évolution du cancer est jusqu'à présent rarement prise en compte

BOSTON, le 24 septembre 2020 /PRNewswire/ -- Si les processus évolutifs ont rendu le cancer extrêmement difficile à traiter et à guérir, la réflexion évolutionniste pourrait détenir les clés fondamentales de l'arrêt du cancer dans sa course.

Cette prémisse, qui prend rapidement de l'ampleur grâce à des pionniers du cancer qui réfléchissent la maladie différemment, est à l'origine du symposium mondial intitulé « Cancer & Evolution Symposium », lequel se tiendra de manière virtuelle les 14, 15 et 16 octobre.

Plus de 30 grands chercheurs, oncologues et experts en biopharmacie seront présents tous les jours de 8h30 à 14h (heure de l'Est).

« Nous ne gagnons pas la guerre contre les cancers à un stade avancé en raison de l'apparition soudaine de la résistance avec la diffusion du traitement », a déclaré Frank H. Laukien, principal organisateur de la conférence. « Le fait que les tumeurs transforment constamment et rapidement leur constitution génétique est l'une des raisons pour lesquelles les cancers en phase avancée sont difficiles à guérir. Cela a incité les penseurs de premier plan à adopter une approche évolutive de la lutte contre le cancer ».

« Nous n'avons pas encore bien saisi la capacité d'évolution des cellules cancéreuses », a déclaré le professeur Henry Heng, de la Wayne State University. « Les stades avancés de la maladie peuvent être différents des stades initiaux. Ce chaos génomique massif produit en l'espace de quelques semaines seulement des espèces de cellules qui sont résistantes aux traitements et plus « adaptées ». Nous avons besoin de thérapies adaptatives pour combattre ce processus d'évolution ».

Ce symposium qui traite à la fois de l'évolution et du cancer devrait marquer un point d'inflexion pour les médecins et les patients, en abordant des questions difficiles mais importantes :

Malgré les avantages qu'elle présente au départ, la « dose maximale tolérable » standard d'une seule thérapie entraîne-t-elle une transition évolutive rapide de la maladie qui, inévitablement, nuit davantage aux patients à long terme, à mesure que la résistance évolue ?

Faut-il reconsidérer le paradigme actuel du traitement qui consiste à ne pas poursuivre les thérapies secondaires ou tertiaires avant la réapparition des tumeurs ?

Quels sont les biomarqueurs essentiels du dépistage qui permettent d'identifier les tumeurs avant qu'elles n'aient dépassé les stades traitables ?

Une meilleure compréhension de ces transitions majeures de l'évolution du cancer offre-t-elle de nouvelles cibles moléculaires pour le traitement ?

Vous trouverez les modalités d'inscription et l'ordre du jour à l'adresse www.cancerevolution.org. Pour connaître les modalités d'accès, la presse peut contacter [email protected].

« Vaincre le cancer passe par une compréhension de la manière dont il évolue, en particulier en réponse aux traitements », a déclaré James Shapiro, de l'Université de Chicago. « Si vous écrasez le cancer en progression d'une personne, vous pouvez éliminer 99 % des cellules, mais les 1 % stressés qui survivent passent en mode d'évolution rapide et produisent une population tumorale résistante à votre thérapie. Il est essentiel de savoir comment cette tumeur évolue pour pouvoir la prévenir ».

