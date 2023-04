Un test sanguin pour dépister le cancer du sein : Syantra reçoit le marquage CE pour son test de dépistage du cancer développé à partir de la plateforme de biopsie liquide Syantra DX

CALGARY, Alberta, 18 avril 2023 /PRNewswire/ -- Syantra a annoncé aujourd'hui avoir obtenu le marquage CE pour le test de dépistage du cancer du sein Syantra DXTM Breast Cancer . Le test de dépistage du cancer du sein Syantra DXTM Breast Cancer est un test sanguin mini-invasif qui permet de détecter les signes actifs du cancer du sein - aux premiers stades de développement, lorsqu'il est plus facile à traiter. Le test évalue les modèles d'expression géniques de 12 biomarqueurs uniques grâce à un processus qPCR sur mesure utilisant un logiciel propriétaire qui comprend des algorithmes dérivés de l'apprentissage automatique. L'obtention du marquage CE permet à l'entreprise de commercialiser le test sanguin dans l'Union européenne et d'autres pays qui reconnaissent la désignation.

« Obtenir le marquage CE pour le test de dépistage du cancer du sein Syantra DXTM Breast Cancer nous permet d'envisager d'aider les femmes du monde entier à détecter le cancer du sein à un stade précoce, lorsqu'il est le plus traitable », a déclaré le Dr Kristina Rinker, cofondatrice de Syantra et responsable scientifique.

« Le test sanguin de Syantra peut aider à améliorer le dépistage du cancer du sein chez les femmes présentant un risque élevé de le développer, en particulier les jeunes patientes ayant une prédisposition génétique et les femmes ayant des seins denses ou des origines ethniques diverses. Pour ces femmes, la mammographie de dépistage standard peut être inadéquate et des tests plus sensibles sont nécessaires de toute urgence », a déclaré le Dr Massimo Cristofanilli, professeur de médecine, directeur de l'oncologie médicale du sein et directeur associé de la médecine de précision au Sandra and Edward Meyer Cancer Center de Weill Cornell Medicine. Le Dr Cristofanilli est également membre rémunéré du conseil consultatif scientifique de Syantra Inc.

Syantra est une entreprise de biotechnologie de précision qui change la façon dont le cancer est dépisté et traité. Son produit phare, Syantra DXTM Breast Cancer, est un test sanguin mini-invasif et très performant pour le dépistage du cancer du sein aux stades les plus précoces.

Pour de plus amples renseignements sur Syantra et le test de dépistage du cancer du sein Syantra DXTM, veuillez consulter le site : www.syantra.com

