Un vistazo a los grandes paneles que incluyen a oradores de nivel directivo en la Cumbre Anual del CMC de 2019

FAIRFAX, Virginia, 6 de mayo de 2019 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Siendo la única conferencia para líderes del marketing multicultural desarrollada por expertos en marketing multicultural, la Cumbre Anual del CMC ofrece más contenido de primera categoría y conversaciones imperativas con su dinámico panel de discusiones. The Culture Marketing Council: The Voice of Hispanic Marketing reunirá a líderes de nivel directivo (C-suite) de las principales agencias y asociaciones de marketing, directores creativos celebrados y expertos en cultura pop para una serie de poderosos paneles, que tendrá lugar del 10 al 12 de junio en el Statler Hotel en Dallas y cubrirá temas críticos para conectar con la corriente principal compleja y multicultural de hoy.

Además de un poderoso panel que incluye a Wendy Blume, vicepresidenta de marketing para Advance Auto Parts, Federico Valiente, director superior de marketing para Pollo Campero, y Isaac Muñoz, consultor empresarial superior de conocimiento del cliente en Southwest Airlines, que discutirán las mejores prácticas de sus recientes esfuerzos en materia de marketing cultural, otras sesiones incluyen:

LA NARRATIVA IMPULSADA POR LA CULTURA

En un mundo on-demand de videos e imágenes, la historia de uno importa. ¿Cómo conecta usted su marca y servicio con la corriente principal de una forma auténtica y culturalmente competente? Tan solo es cuestión de contenido impulsado por la cultura 100% estadounidense y 100% latino. Moderado por Angela Rodriguez , vicepresidenta de conocimiento estratégico en Alma, este panel incluye a Gil Gastelum , fundador de Cosmica , Nuria Santamaria Wolfe , CEO y cofundadora de Encantos , y Felix Contreras , presentador de Alt.Latino , el programa de NPR sobre la música latina alternativa y la cultura latina.

Cuando se trata de operar un negocio de marketing, hay varias consideraciones – desde la estructura y facturación hasta el empleo de personal e intercambio de conocimientos. Moderado por Jorge A. Plasencia , cofundador, presidente y CEO de Republica Havas , este panel representa a asociaciones con Marla Kaplowitz , presidenta y CEO de 4A's , agencias independientes con Eduardo Perez , socio de PM3 , y agencias que son parte de un holding con Franke Rodriguez , socio y CEO de Anomaly New York y Toronto , que discutirán cómo sus estrategias y enfoques difieren.

Las latinas son la base del mercado hispano. Mientras que siguen siendo las guardianas de la familia y figurando entre los consumidores más importantes en el mercado, la mujer latina ha cambiado en los últimos diez años, y los anunciantes necesitan adaptar sus estrategias y esfuerzos para llegar a ella en forma efectiva. Dos de las categorías que tienen este importante objetivo son la atención de salud y la belleza. Esta conversación informal, moderada por Salma Gottfried , directora de gestión de marca, Richards /Lerma, presenta a Marie Quintana , vicepresidenta superior de marketing y comunicaciones para Tenet Healthcare, que ofrecerá sus conocimientos y estrategias para conquistar a las latinas estadounidenses.

La Cumbre Anual del CMC presenta contenido de gran calibre organizado cuidadosamente por expertos en lugar de patrocinios, datos pioneros y mejores prácticas para la construcción de un negocio, y oportunidades de networking con los operadores más importantes en la industria de marketing multicultural. Con tarifas reducidas por inscripción anticipada disponibles hasta el 3 de mayo, el costo del registro cubre las sesiones, la gala de entrega de premios, las comidas y las horas de cóctel. ¡Regístrase aquí!

Para obtener más información, visite culturemarketingcouncil.org y siga al CMC en Facebook, Instagram y Twitter en @cmchispanic utilizando el hashtag de la conferencia #culturedriven.

Acerca del CMC: Fundado en 1996 como la Association of Hispanic Advertising Agencies (Asociación de Agencias de Publicidad Hispanas), el Culture Marketing Council: The Voice of Hispanic Marketing es la organización nacional comercial de todas las empresas de marketing, comunicaciones y medios con conocimiento confiable del mercado hispano.

