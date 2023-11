Un voyage dans la « capitale mondiale de la porcelaine »

JINGDEZHEN, Chine, 13 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Plus de 100 000 pièces de « porcelaine engloutie » retrouvées dans d'anciennes épaves en mer de Chine méridionale sont mystérieuses et pleines de charme historique. D'où viennent ces pièces de porcelaine ? Et où ont-elles été expédiées ? Pour répondre à ces questions, Joshua Dominick, un expert américain, et Gao Shang, un journaliste en langue étrangère de l'agence de presse Xinhua, se sont lancés dans un voyage pour explorer Jingdezhen, à la recherche d'histoires sur le statut de la porcelaine dans les échanges culturels anciens et modernes entre la Chine et l'étranger, selon le bureau d'information du gouvernement populaire de la province du Jiangxi.

Récemment, le linguiste américain Joshua Dominick et son ami chinois Gao Shang se sont rendus à Jingdezhen et ont découvert que la porcelaine de Jingdezhen était vendue partout dans le monde comme un objet populaire depuis l'époque des dynasties Tang et Song.

Joshua Dominick a trouvé des caractères arabes sur une ancienne pièce de porcelaine. Et le « Su Ma Li Qing », une glaçure au cobalt pour la porcelaine blanche et bleue, est considérée comme étant originaire du Moyen-Orient. Cela confirme que la céramique de Jingdezhen s'est développée grâce aux échanges avec l'étranger par le biais de l'ancienne route de la soie. « Intégration et innovation » sont la tradition et l'esprit de la capitale millénaire de la porcelaine.

Dilan, une étudiante internationale spécialisée dans la céramique de Turquie, a rencontré Joshua Dominick et Gao Shang au Taoxichuan Ceramic Art Avenue à Jingdezhen. Elle a été vraiment impressionnée par le « style jeune » et « l'internationalisation » qui règnent ici.

Jingdezhen innove et prospère grâce à la porcelaine. L'histoire de l'innovation se poursuit dans cette ville. Chaque année, des artistes de plus de 50 pays et régions s'y rassemblent. « Jing Piao (des migrants d'autres villes nationales vers Jingdezhen) » et « Yang Jing Piao (des migrants d'autres pays et régions vers Jingdezhen) » sont venus pour lancer des entreprises, s'inspirer de cette ville des fours et du feu, échanger des idées et ouvrir leurs esprits à la collision des pensées.

