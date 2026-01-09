Una carta a los medios de comunicación acerca del anonimato y un agradecimiento

de la Oficina de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos por su continua cooperación

NUEVA YORK, 9 de enero de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Nos dirigimos periódicamente a nuestros amigos de los medios de comunicación públicos para agradecerles por ayudarnos a observar nuestra tradición de anonimato de los miembros de Alcohólicos Anónimos en la esfera pública.

En primer lugar, queremos expresarles nuestro agradecimiento. Desde el comienzo de AA hace casi 90 años, nos hemos dado cuenta de que el boca en boca no es suficiente para transmitir el mensaje de esperanza y recuperación del programa de AA a las muchas personas que aún sufren del alcoholismo. Hemos necesitado ayuda, y los medios de comunicación han desempeñado un papel vital en nuestros esfuerzos. Hoy en día, hay más de dos millones de miembros de Alcohólicos Anónimos que se recuperan con éxito en más de 180 países, y gran parte de este crecimiento se puede atribuir a la buena voluntad de los periodistas y profesionales de los medios de todas partes del mundo que se han interesado en nuestra Comunidad.

En segundo lugar, invitamos a que sigan cooperando con nosotros para proteger el anonimato de los miembros de AA. El principio del anonimato es un aspecto central de nuestra Comunidad. Los que dudan en buscar ayuda en AA suelen superar sus temores si están seguros de que se respetará su anonimato. Además, la tradición de anonimato sirve como una contención sana para nuestros miembros y nos recuerda que el nuestro es un programa de principios y no de personalidades, y que ningún miembro individual de AA puede actuar como portavoz de nuestra Comunidad.

Si se identifica a una persona como miembro de AA en los medios de comunicación, les pedimos que hagan el favor de utilizar solo el nombre de pila y la inicial del apellido (por ejemplo, Sofía M. o Ben T.) y que no utilicen imágenes en las que se puedan reconocer las caras de los miembros. Eso les da a los miembros de AA la seguridad que el anonimato trae aparejado.

Para obtener más información sobre AA y por qué el anonimato sigue siendo un principio vital en Alcohólicos Anónimos, viste la sección Prensa y medios de comunicación en aa.org. Nuestra Comunidad no emite comentarios sobre asuntos de polémica pública, pero estamos encantados de brindar información sobre AA a quien sea que la solicite.

Gracias nuevamente por su cooperación continua.

Saludos cordiales,

Comité de Información Pública de Alcohólicos Anónimos

Contacto: [email protected]

