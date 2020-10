Una celebración musical del mundo de habla hispana para niños

¡ BUENOS D Í AS! es una celebración magistral de la música vibrante, el idioma y la cultura del mundo de habla hispana. La música transporta a los niños a un recorrido mágico desde España en Sonidos del flamenco, por los Cascarones de México (la alegre tradición de las cáscaras de huevo) hasta los Andes (Manzanita de Perú y Arbolito de Perú), y finalmente culmina en un viaje por todo el mundo de habla hispana en Se Habla Español. Los irresistibles ritmos de salsa, merengue, flamenco, reggae y andinos hacen que los niños canten mientras aprenden las comidas tradicionales de Latinoamérica en El tamal no está mal , los animales en ¿Cómo se llama la llama? y los instrumentos musicales en Hagamos música.

Además, en este momento tan complejo, la sensacional voz soprano de Ileana Pérez, cantante cubanoamericana galardonada, calma el espíritu con su exquisita interpretación de la amada canción de cuna española Duérmete mi niño y niña, y la canción de cuna original increíblemente hermosa Cuando llegue la noche.

¡ BUENOS DÍAS! exhibe los talentos de clase mundial de los favoritos de la galardonada Whistlefritz, como Jorge Anaya, Ileana Pérez y Didier Prossaird, así como músicos de diversos estilos musicales latinos entre los que se incluyen Ricardo Marlow, Andrés Mallea, Héctor "Coco" Barez, Max Rosado, Josh Kauffman, Manuel Pelayo y Susana López-Chavarriaga. ¡Prepárese para decir "Buenos días" a un mundo donde se divertirá aprendiendo español!

Acerca de Whistlefritz

Desde que se fundó, Whistlefritz ha trabajado con familias y maestros de todo el mundo para crear programas educativos y de entretenimiento que despierten el amor de los niños por los idiomas. Siendo una valiosa herramienta de aprendizaje y una opción agradable para agregar a la colección del hogar de cualquier familia, los álbumes musicales, videos y programas de aprendizaje Spanish for Kids de Whistlefritz han recibido más de 100 distinciones nacionales y elogios de las organizaciones más respetadas de medios infantiles, como la Fundación Parents' Choice, National Parenting Center, NAPPA, KIDS FIRST!, Dove Foundation, Mom's Choice Awards y muchos más.

¡ BUENOS DÍAS! – Spanish Learning Songs es para niños de todas las edades y está disponible en CD o por descarga digital. Otros títulos de Whistlefritz disponibles en la serie Spanish for Kidsincluyen La gran colección, Spanish Lesson Plans for Kids, ¡A Bailar!, Cha, Cha, Cha, ¡Sabor! y CARNAVAL – Spanish Learning Songs. Para obtener más información, visite www.whistlefritz.com.

