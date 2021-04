Una ciudad científica centenaria en curso: los factores de innovación de ciencia y tecnología cobran impulso en Nansha

GUANGZHOU, China, 9 de abril de 2021 /PRNewswire/-- Según el Gobierno Popular del Distrito de Nansha, recientemente se celebró una conferencia de alto nivel "centrada en la ciencia" en el distrito de Nansha, en Guangzhou, con el objetivo de abordar las políticas recientemente presentadas por el gobierno del distrito en el informe "Las 16 políticas de innovación científica y tecnológica para apoyar la transformación de la ciudad de la ciencia Nansha en el principal centro nacional de ciencia integral del Gran Área de la Bahía Guangdong-Hong Kong-Macao" ("Las 16 políticas de innovación científica y tecnológica", en su forma abreviada). La conferencia también fue una invitación para profesionales y empresas globales del área de innovación científica y tecnológica (STI, por sus siglas en inglés), cuya cooperación con Nansha impulsará el progreso de la civilización humana.

Planificada para cubrir un área de 99 kilómetros cuadrados, la ciudad de la ciencia Nansha es establecida conjuntamente por el Gobierno Municipal de Guangzhou y la Academia China de Ciencias (CAS), integrando la ciencia y la educación. Se espera que sirva como una plataforma importante para la investigación "fronteriza" (en las fronteras del conocimiento), la investigación básica y la innovación de alta tecnología en el Gran Área de la Bahía. La ciudad se basa en el objetivo de establecer una "ciudad científica centenaria", diseñada por el Gobierno Municipal de Guangzhou a principios de 2021.

Según Lu Yixian, secretario del distrito Nansha de Guangzhou, la ciudad de la ciencia Nansha debería garantizar el desarrollo de la innovación en todos los aspectos: descubrimiento científico, invención tecnológica, desarrollo industrial, apoyo profesional y optimización ecológica, a la vez que fomenta un entorno ideal con recursos de innovación concentrados, sujetos de innovación activa y mecanismos de innovación eficientes.

"La ciudad de la ciencia Nansha, construida por la Academia China de Ciencias y el Gobierno Municipal de Guangzhou, tiene como objetivo convertirse en una ciudad científica internacional de primera clase y en una fuente importante de innovación original. Con la innovación original como sangre nueva, Nansha es testigo de un creciente número de industrias emergentes con importancia estratégica, como la industria aeroespacial y la economía marina", indicó Xie Ming, miembro de la junta permanente y vicealcalde ejecutivo del distrito de Nansha.

Las 16 políticas de innovación científica y tecnológica facilitarán la recopilación y construcción de importantes infraestructuras tecnológicas en el distrito de Nanhai, y fomentarán el establecimiento de plataformas de investigación científica no solo alineadas con la orientación al desarrollo industrial de la región, sino también esenciales para la innovación científica y tecnológica.

El Laboratorio de Ciencias e Ingeniería Marinas del Sur de Guangdong (Guangzhou) es una importante plataforma de investigación científica establecida conjuntamente por el gobierno del distrito de Nansha, la Academia China de Ciencias (CAS) y el Gobierno Municipal de Guangzhou. Se aboca a importantes labores científicas y tecnológicas, como la explotación sostenible de las islas y arrecifes marinos, el uso sostenible de los recursos y el desarrollo ecológicamente sostenible. Zhang Si, académico de la Academia China de Ingeniería y director del laboratorio, dijo en la conferencia que el laboratorio trabajará en las principales instalaciones científicas del ecosistema de filtración fría, que apoyará la explotación de hidratos de gas natural con observación a largo plazo y alerta temprana en tiempo real durante todo el proceso, a fin de garantizar un uso seguro, limpio, económico y sostenible de los recursos de hidratos.

Se informó que en agosto del año pasado se iniciaron tres importantes proyectos de investigación previa acerca de la infraestructura de ciencia y tecnología, que incluyen el dispositivo de investigación de ecosistemas de primavera fría y el túnel de viento hipersónico dinámico de área amplia. Se espera que los tratamientos de cimentación blanda y pozo de cimentación se completen en el primer semestre del año.

Aunque las empresas son el hogar de la innovación científica y tecnológica, son los profesionales de alto nivel la clave de dichas innovaciones. Según Xie Jiasheng, director ejecutivo de Guangdong Medical Valley Investment Management Co., Ltd. (GDMV), el Gobierno de Nanshan presta un apoyo sustancial a las empresas y profesionales de innovación científica y tecnológica, e incentivan a las empresas a incorporar talentos. Se informa que las 16 políticas de innovación científica y tecnológica han intensificado los esfuerzos por atraer talentos al ofrecer educación de alta calidad a los hijos de los profesionales incorporados y otorgarles la posibilidad de postular a la Tarjeta Verde de Talento de Guangzhou, así como brindarles igualdad de derechos cívicos en calidad de ciudadanos locales sin cambiar su lugar de origen.

La transformación de los logros tecnológicos también fue un tema central en la conferencia. Las 16 políticas de innovación científica y tecnológica proporcionarán apoyo financiero a las empresas locales a la vez que consiguen e industrializan avances científicos por parte de universidades e institutos de investigación científica, lo que acelerará la transformación de los logros de ciencia y tecnología de muestra a producto. El académico de la Academia China de Ciencias, profesor Chen Xinzi de la Universidad de Sun Yat-sen, declaró que el Instituto de Investigación Nansha de la Universidad de Sun Yat-Sen ha cultivado un grupo de empresas con competitividad central desde su creación en Nansha hace nueve años. Ha promovido el desarrollo de industrias relacionadas y ha formado un sistema de servicios para la transformación de los logros de la ciencia y la tecnología en la industria de los fármacos, que consiste en I+D a pequeña escala, pruebas, producción de muestras e industrialización.

Las empresas han sido duramente afectadas por la pandemia de la Covid-19 desde su brote, y las del distrito de Nansha no son la excepción. El Dr. Xiao Guowei, líder y fundador de APT Electronics Co., Ltd., comentó que después del breve pero grave impacto, APT se decidió a incrementar sus esfuerzos en I+D y a acelerar la actualización industrial y de productos, con el propósito de revertir la situación adversa que se generó en el mercado a causa de la guerra comercial y la pandemia. Hasta el momento, la empresa tiene pedidos agendados hasta el tercer trimestre de 2021. El desarrollo de APT también demuestra la ventaja que tiene el Gran Área de la Bahía en la cadena de la industria manufacturera de alta gama. Al observar los logros de la empresa, Xiao Guowei se sintió agradecido del apoyo brindado por el gobierno de Nansha. Señaló que la competitividad clave del entorno comercial de Nansha radica en la relación centrada en las empresas que hay entre el gobierno y los negocios, junto con los servicios gubernamentales flexibles y eficientes.

De acuerdo con Lu Yixian, Nansha fortalecerá aún más su posición central de innovación en el futuro del distrito, promoverá el desarrollo de alta calidad de la ciudad de la ciencia Nansha y creará un nuevo plan para el crecimiento, por medio de su contribución a la construcción de un centro internacional de innovación científica y el desarrollo de innovación del Gran Área de la Bahía.

