Una noche de baile, música en vivo y comida convoca a importantes influenciadores a la velada de entrega de los PRemios y las becas de la HPRA-LA

Aproximadamente 200 influenciadores de los medios y las relaciones públicas se dieron cita en la velada de entrega de los PRemios y las becas en Los Ángeles el jueves 13 de septiembre. Los ganadores de los "PRemios a las Voces de Valentía" fueron el Fondo Educativo de NALEO; la actriz Jackie Cruz, de la serie Orange is the New Black, de Netflix; y Esmeralda Bermúdez, periodista del diario Los Angeles Times y ganadora de un premio Pulitzer.

"HPRA-LA ha marcado una nueva pauta para las ceremonias de premiación de Relaciones Públicas con sus muy exitosos PRemios en Los Ángeles este año", declaró Stephen Chávez, presidente de HPRA-LA, CEO de ChavezPR y fundador de LatinoFoodie. "Celebramos la próxima generación de latinos en la Comunicación y premiamos a firmes defensores de la comunidad latina que luchan a favor de los derechos migratorios, los derechos de las personas LGBTQ, el bilingüismo y la naturalización".

Los ganadores de becas de este año fueron:

Arturo Gómez Molina, Universidad de La Verne

Eve Moreno-Luz , Universidad de California , San Diego

, Universidad de , Irma Guardado , Universidad de San Francisco

El programa, que tuvo como presentador a Donaji, personalidad de Univisión Radio, incluyó la actuación musical en vivo del grupo alternativo latino MITRE y del DJ AO, y la degustación de platos elaborados por famosos chefs e importantes chefs locales, como por ejemplo Katsuji Tanabe, campeón de la serie Chopped y chef de NIXON Whisky & Chops Restaurant en Whittier; la chef Natalie Curie, de El Coraloense Restaurant en Bell Gardens; los chefs Hugo Molina y Aricia Alvarado, de Genovese's Italian Restaurant and Alchemy Kitchen; Casa Rubio Catering; y el chef Turok, de Mascarpone Cheesecake.

La edición 2018 de la velada de entrega de los PRemios y las becas fue patrocinada por Thrivent Financial, Southern California Edison, Telemundo 52, The Coca-Cola Company, Milagro Strategy Group, Hispanicize Media Group, VPE Tradigital Communications, Univisión Los Ángeles, Panda Express, Rox United, Fenton, MSLGROUP, Casazul Tequila, Miller Coors y San Antonio Winery.

Los socios de medios fueron HispanicAd, LA Style Magazine, Univisión Los Angeles y Hispanic PR Blog.

Para consultar más información sobre HPRA-LA, visite la sección en Facebook e Instagram.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/745684/2018_PRemio_Honorees.jpg

FUENTE HPRA-LA