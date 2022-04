Una nueva encuesta revela que el cambio climático está afectando a la salud mental de la generación Z, al tiempo que inspira a los jóvenes a actuar

La encuesta nacional de Blue Shield of California se publica mientras el plan de salud no lucrativo avanza en sus objetivos de sostenibilidad NextGen para ayudar a preservar la salud de la próxima generación

OAKLAND, Calif., 21 de abril de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Una gran mayoría de los jóvenes de la generación Z (el 75% en todo el país y el 80% en California) ha enfrentado un problema relacionado con la salud mental, incluyendo ansiedad, estrés y/o agobio, como resultado de leer, ver o escuchar noticias sobre el cambio climático, según la segunda encuesta anual NextGen Climate de Blue Shield of California.

A pesar de estos problemas de salud mental, cuatro de cada cinco jóvenes (el 81% en todo el país, el 86% en California) afirman haber tomado medidas personales para responder al cambio climático. Realizada por The Harris Poll en marzo de 2022, la encuesta entrevistó a 1,300 jóvenes de entre 14 y 24 años de todo el país, incluidos más de 300 de California.

Según el Instituto Nacional de Ciencias de la Salud Ambiental, el cambio climático es una amenaza sanitaria mundial provocado por la acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera que, si no se controla, aumentará los riesgos para la vida humana, especialmente entre las poblaciones vulnerables como niños, adultos mayores y quienes viven en comunidades desfavorecidas.

"El calentamiento de nuestro planeta, y todo lo que conlleva, está realmente amenazando vidas, por lo que no es de extrañar que también provoque un estrés profundo entre nuestros jóvenes", dijo David Bond, director de Salud Mental de Blue Shield of California. "Los jóvenes son resilientes, pero también observan lo que ocurre a su alrededor. Juntos, debemos responder a los efectos de la eco-ansiedad al dialogar con nuestros hijos y solicitar tratamiento profesional cuando sea indicado".

Los jóvenes pasan a la acción

Los jóvenes están dando un paso adelante para lograr cambios positivos al usar menos productos de plástico (54% en todo el país, 64% en California), reducir el consumo de electricidad (45% en todo el país, 52% en California) y conservar agua (38% en todo el país, 53% en California).

"Los estudios son bastante concluyentes, en mi opinión: el planeta está en serias dificultades y parece que va a ser responsabilidad de mi generación el tomar una posición sobre el cambio climático", dijo Joel Castro (17 años), estudiante del último año de la preparatoria Herbert Hoover High School de San Diego y presidente del Club de Servicios César Chávez de su escuela. "Mis compañeros, mis amigos y mi familia ya están tomando medidas para ayudar a sanar la Tierra, entre ellas, reciclar, animar a las personas a usar menos sus vehículos, participar en limpiezas comunitarias e incluso abogar por el cambio de políticas en nuestras escuelas y comunidades. Pero necesitamos que más gente se sume antes de que sea demasiado tarde".

Pedido a los líderes para que hagan más

La gran mayoría de los encuestados (81% en todo el país, 84% en California ) está de acuerdo en que los líderes mundiales no están haciendo lo suficiente para combatir al cambio climático.

) está de acuerdo en que los líderes mundiales no están haciendo lo suficiente para combatir al cambio climático. Tres cuartas partes de los jóvenes (74% en todo el país, 74% en California ) afirman estar de acuerdo en que las empresas de Estados Unidos tienen cierta responsabilidad a la hora de ayudar a la población a combatir los impactos del cambio climático en su salud mental.

) afirman estar de acuerdo en que las empresas de Estados Unidos tienen cierta responsabilidad a la hora de ayudar a la población a combatir los impactos del cambio climático en su salud mental. Una gran mayoría (85% en todo el país, 86% en California ) cree que es importante apoyar a las marcas/empresas que son sostenibles y/o respetuosas con el medio ambiente.

"El cambio climático es una crisis de salud pública urgente y abordar este reto es una prioridad para Blue Shield", dijo Paul Markovich, presidente y director ejecutivo de Blue Shield of California. "Es por este motivo que nos hemos planteado como objetivo convertirnos en carbono negativo antes de 2023 y lograr que las operaciones tengan cero desechos antes de 2025. También estamos cuantificando el costo del cambio climático en nuestra salud y adoptando y fomentando una atención sanitaria inteligente desde el punto de vista climático".

Para obtener consejos sobre cómo enfrentar el estrés relacionado con el cambio climático, haga clic aqui.

Para obtener más información sobre cómo Blue Shield of California está aumentando la concienciación, la defensa y el acceso a la salud mental juvenil, visite la página web de BlueSky de Blue Shield of California.

Metodología

La investigación se realizó en línea en los Estados Unidos por The Harris Poll en nombre de Blue Shield of California del 10 al 22 de marzo de 2022. En la misma participaron 1,300 encuestados de 14-24 años, incluyendo un sobremuestreo de 369 jóvenes que viven en California. La precisión del muestreo de las encuestas en línea de Harris se mide utilizando un intervalo creíble bayesiano. Para este estudio, los datos de la muestra total de la generación Z tienen una precisión de +3.4 puntos porcentuales con un nivel de confianza del 95%, mientras que los datos de la muestra total de California tienen una precisión de +5.8 puntos porcentuales con un nivel de confianza del 95%. Para más detalles de la metodología de la encuesta, incluidas las variables de ponderación y los tamaños de las muestras de los subgrupos, comuníquese con Blue Shield of California (información de contacto anterior).

Acerca de Blue Shield of California

Blue Shield of California está dedicada a crear un sistema de salud no sólo digno de su familia y amigos sino además sosteniblemente económico. La organización no lucrativa tiene un estado tributario no exento, es un miembro independiente de Blue Shield Association y cuenta con más de 4.5 millones de clientes, más de 7,500 empleados y más de $21 mil millones en ingresos anuales. Fundada en 1939 en San Francisco y con sede actual en Oakland, Blue Shield of California y sus subsidiarias ofrecen planes de salud para cuidados médicos, dentales, de la vista, Medicaid y Medicare en California. En los últimos cinco años, la compañía aportó más de $192 millones a Blue Shield of California Foundation para el beneficio de las comunidades de California.

