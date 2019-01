Una nueva investigación de EIU destaca las iniciativas de la región del Océano Índico

El informe presenta estudios de casos de aproximaciones innovadoras de los retos oceánicos más acuciantes a los que se enfrentan los países de la orilla del Índico;

Los estudios de casos muestran cómo las organizaciones están creando oportunidades comerciales procedentes de los retos del océano. En un pueblo del sur de La India, los pescadores están disponiendo de plásticos del océano para construir carreteras; en Malasia, una perforación petrolífera de ultramar se ha convertido en un resort de buceo sostenible;

Las Seychelles han demostrado el liderazgo mundial en la emisión del primer bono azul del mundo; el estudio del caso cuenta la historia detrás de las escenas;

Los países de la región se centran en las soluciones basadas en tierra para hacer frente a los temas del océano, incluyendo las clínicas de aseguración de residuos de Indonesia , que ofrecen cuidados de salud como intercambio por basura; y una granja modular en los EAU que reconvierte salmuera procedente de la desalinización (que normalmente se desecha en el océano);

Las tecnologías avanzadas se han mostrado útiles para hacer frente a los problemas del océano, como luchar contra las prácticas de pesca ilegales en Indonesia .

La segunda parte del informe de investigación publicado hoy por medio de la The Economist Intelligence Unit (EIU) destaca un abanico de medidas que se están tomando entorno a la región del Océano Índico para apoyar el desarrollo sostenible del océano. El informe, titulado Charting the course for ocean sustainability in the Indian Ocean Rim, está patrocinado por la Environment Agency Abu Dhabi y por el Department of Economic Development Abu Dhabi, e identifica los principales temas oceánicos a los que se enfrentan los países de la orilla y evalúa el ritmo del progreso hacia una economía azul.

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/805745/EIU_Logo.jpg )

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/805689/World_Ocean_Initiative_Logo.jpg )

La investigación publicada hoy incluye incursiones profundas de cinco temas principales a los que se enfrenta el Océano Índico - la degradación del ecosistema marino, la contaminación por plásticos, la pesca insostenible, la extracción de recursos marinos no renovables y el aumento de la salinidad del agua procedente de la desalinización. Cada capítulo incluye estudios de casos que exploran las facetas principales de los temas del océano, y reflejan la diversidad ecológica y económica de la región.

Melanie Noronha, editora del informe, destacó: "En la primera parte de esta investigación buscamos la importancia del Océano Índico en el sustento de su población y los retos a los que se enfrenta. La segunda parte destaca cómo los países de la región responden a estos retos. Los bocetos positivos de esta investigación a atracción son alentadores, proporcionando una huella para la región en general".

Klaas de Vos, ayudante del director editorial de la World Ocean Initiative de The Economist Group, añadió: "Esta investigación es esperanzadora en lo que respecta a la inclusión de los ejemplos de cómo los empresarios, gobiernos y negocios trabajan de forma conjunta para proporcionar soluciones entorno al desarrollo sostenible del océano. Este es el mensaje que está en el centro del trabajo de la iniciativa".

Si desea leer todos los estudios de los casos visite la página web: https://www.woi.economist.com/sustainability-indian-ocean-rim/

Twitter:

@Economist_WOI

@EIUPerspectives

Acerca de The Economist Intelligence Unit

The Economist Intelligence Unit es un líder mundial dentro de la inteligencia de negocios mundial. Se trata del brazo de negocios para negocios de The Economist Group, que publica el periódico The Economist. The Economist Intelligence Unit ayuda a los ejecutivos a tomar mejores decisiones por medio del suministro de un análisis a tiempo, fiable e imparcial de las tendencias de mercado y de las estrategias empresariales. Más información disponible en las páginas web http://www.eiu.com o http://www.twitter.com/theeiu.

Consulte el informe aquí: https://www.woi.economist.com/sustainability-indian-ocean-rim/

Acerca de la World Ocean Initiative

La World Ocean Initiative explica el momento y centra la World Ocean Summit en un programa de un año dentro del océano que aprovecha las capacidades completas de The Economist Group. Por medio de la construcción de conocimiento e investigación diseñado y secuenciado de forma cuidadosa, y recopilando a los responsables de toma de decisiones en el espacio del océano, buscamos crear agendas centradas en los resultados, y nuevos votantes por medio de las palancas de financiación de cambio, gobierno e innovación. La World Ocean Summit será el latido de la World Ocean Initiative, proporcionando una fase anual en la que se lleve a cabo el progreso por medio de nuestra propia iniciativa, y en cualquier parte a través de la revolucionaria agenda mundial del océano.

Si desea estar al día de los comunicados de prensa, contenido y registrarse para la cumbre, visite: http://www.worldoceansummitmedia.com

Acerca de Environment Agency Abu Dhabi

Creada en 1996, la Environment Agency - Abu Dhabi (EAD) se compromete a proteger y mejorar la calidad del aire, aguas subterráneas y biodiversidad de nuestro desierto y ecosistema marino. Al asociarnos con otras entidades gubernamentales, el sector privado, ONGs y agencias medioambientales mundiales, integramos las mejores prácticas internacionales, innovación y trabajo duro para crear medidas de políticas eficaces. Buscamos hacer crecer la concienciación medioambiental, facilitar el desarrollo sostenible y asegurar que los temas medioambientales siguen siendo una de las principales prioridades de nuestra agenda nacional.

Si desea más información contacte con:

Ashleigh Lezard

ashleigh.lezard@tvcgroup.com

+44-7920-510065

SOURCE The Economist Intelligence Unit (EIU) and World Ocean Initiative