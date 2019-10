Una nueva investigación de L.A. DAPA muestra que 80% de la ciudad de Los Ángeles se encuentra abarrotada de negocios relacionados con el consumo de alcohol

Alarmada por las estadísticas, la L.A. DAPA, un colectivo que agrupa a organizaciones en favor de la salud pública y a miembros de la comunidad, desea que el Ayuntamiento de Los Ángeles tome medidas conducentes a una propuesta que permitiría a las comunidades "decir no" a la apertura de nuevos negocios de venta de alcohol en determinadas zonas.

La Ordenanza del Subdistrito para el Consumo Restringido del Alcohol (Alcohol Restricted Use Subdistrict, ARUS) representaría para las comunidades que ya sufren las consecuencias de la concentración excesiva de puntos de venta de alcohol y altos índices delictivos la facultad de proteger sus vecindarios de una mayor afluencia de negocios con venta de alcohol, en especial en zonas sensibles cercanas a colegios, parques e iglesias.

David Ryu, asambleísta del Ayuntamiento de Los Ángeles y representante del Distrito 4, con la mayor densidad alcohólica de todos, dijo: "Demasiadas comunidades de Los Ángeles se encuentran saturadas de licorerías y establecimientos donde se vende alcohol, al tiempo que salen perdiendo en otros rubros comunitarios. Todo vecindario debe tener la posibilidad de cultivar una economía local próspera, contar con espacios seguros para vivir y oportunidades para la infancia y las familias. Esta ordenanza significaría, para estos vecindarios, la facultad de decir 'no' a la apertura de nuevos puntos de venta de alcohol y 'sí' al tipo de comunidad que merecen".

Las nuevas Hojas informativas sobre puntos de venta de alcohol, elaboradas por la firma independiente de investigaciones Harder and Company, evidencian la correlación entre la densidad alcohólica y la delincuencia. Dichas hojas informativas fueron preparadas para el Institute of Public Strategies (IPS), entidad no lucrativa que busca reducir los riesgos que las comunidades enfrentan en relación con el consumo de alcohol y drogas. El IPS pertenece a la L.A. DAPA.

Los investigadores de Harder and Company analizaron los datos del Departamento de Policía de Los Ángeles sobre delitos, divididos en dos partes, a partir del año 2015, y también los datos del Departamento para el Control de Bebidas Alcohólicas y de PourSafe, el portal comunitario sobre puntos de venta de alcohol, con el objetivo de comparar la densidad alcohólica con los índices delictivos en cada radio censal.

La investigación revela no solamente correlaciones entre el aumento de la densidad alcohólica y los mayores índices delictivos; los datos también evidencian la tendencia contraria. Ahí donde la densidad alcohólica cumple las pautas ABC, los índices delictivos se sitúan en el promedio del área o bien por debajo de este.

El Código empresarial de California estipula que las licencias para la venta de alcohol deben limitarse según determinada proporción demográfica en cada radio censal a fin de resguardar la salud y la seguridad públicas. No obstante, los nuevos datos de Harder and Company muestran que los 15 distritos del Ayuntamiento de Los Ángeles tienen radios censales donde la densidad alcohólica sobrepasa las pautas ABC en 300% o más.

--Distrito 4: 70% de los radios censales sobrepasa las pautas ABC. De ese 70%, 46% tiene índices delictivos superiores al promedio.

--Distrito 4: 52% de los radios censales sobrepasa gravemente las pautas ABC. De ese 52%, 61% de los radios censales tiene índices delictivos superiores al promedio.

--En cambio, 87% de los radios censales en el Distrito 4 que cumplen las pautas ABC tienen índices delictivos promedio o inferiores.

A pesar de la relación entre la incidencia delictiva y la alta densidad de puntos de venta de alcohol, más de 500 licencias para la venta de alcohol se encuentran a la espera de aprobación en la ciudad de Los Ángeles. Todos los distritos del Ayuntamiento están procesando un considerable número de licencias. La razón que explica la cantidad de comunidades con densidad extrema de puntos de venta de alcohol en Los Ángeles es que las pautas ABC, diseñadas para proteger la salud y la seguridad públicas son meramente consideradas como 'recomendaciones' y, por ende, no exigen una observancia estricta.

"El problema de la densidad alcohólica en Los Ángeles se ha desatendido durante demasiado tiempo. Estos nuevos datos exponen los desafíos y la vía para generar un entorno que aborde la salud y la seguridad públicas, y tome medidas al respecto. Confiamos en que llevará al Ayuntamiento a aprobar una Ordenanza del Subdistrito para el Consumo Restringido del Alcohol (Alcohol Restricted Use Subdistrict, ARUS) a fin de que cada comunidad cuente con una herramienta para mejorar la calidad de vida con base en hechos documentados", dijo Mayra Jimenez, gerente de incidencia pública de Alcohol Justice.

Grupos comunitarios, organizaciones locales y consejos vecinales a lo largo y ancho de Los Ángeles han redactado y siguen redactando cartas y peticiones en apoyo a la propuesta.

El Dr. Randal Henry, CEO de Community Intelligence en el sur de Los Ángeles, comentó: "El sur de Los Ángeles (es decir, los distritos de consejo 8, 9 y 10) tiene el mayor porcentaje de comunidades que sobrepasan gravemente las pautas ABC y también índices delincuenciales superiores al promedio. ARUS ofrece al sur de Los Ángeles la posibilidad de crear zonas donde no se emitan nuevas licencias para la venta de alcohol. Dichas zonas se designan para atender aquellas áreas del sur de Los Ángeles donde la densidad alcohólica que sobrepasa gravemente las pautas ABC contribuye a la perturbación de la tranquilidad, la embriaguez en público, la incidencia delictiva, la violencia y el deterioro de la calidad de vida en general".

Linda Gravani, presidenta del Consejo Vecinal de Lago Balboa, dijo: "Todos los residentes de Lago Balboa se encuentran a máximo media milla de establecimientos CON LICENCIA DE VENTA SIN CONSUMO IN SITU DE ALCOHOL (licorerías, tiendas de abarrotes y otros lugares que venden alcohol para su consumo en otra parte). El Consejo Vecinal de Lago Lisboa no considera que sea positivo añadir más negocios CON LICENCIA DE VENTA SIN CONSUMO IN SITU sin importar los parámetros censales ABC. Además, quienes actualmente poseen una licencia verán afectadas sus ganancias ante el aumento de la competencia. Una mayor cantidad de licencias DE VENTA SIN CONSUMO IN SITU no representa ventaja alguna para la comunidad".

"Colaboramos estrechamente con las comunidades y sabemos que la gente de algunas zonas manifiesta preocupación por la posibilidad de que haya más venta de alcohol. ARUS podría ser una solución", dijo Sarah Blanch, copresidenta de la L.A. DAPA. "La moción ante PLUM es solo un paso intermedio para ponderar si las zonas ARUS pudieran servir para proteger la salud pública y la seguridad en Los Ángeles".

Miembros de la comunidad y de la L.A. DAPA planean asistir a reuniones PLUM de audiencia pública a fin de comentar el valor de la ARUS y conversar con asambleístas del Ayuntamiento para captar su apoyo a título individual en los próximos dos meses. La moción ARUS solicita un informe de factibilidad de las zonas ARUS al Departamento de Planeación Urbana de Los Ángeles a más tardar el 31 de enero de 2020.

