Una visión del futuro: La comunidad científica y tecnológica internacional expresa gran esperanza de cooperar con sus pares en China

BEIJING, 5 de diciembre de 2019 /PRNewswire/ -- El 2019 marca el 70º aniversario de la fundación de la República Popular China. En el marco de este evento, Science and Technology Daily aprovechó la oportunidad para entrevistar a un grupo de líderes internacionales en el ámbito científico y analizar la historia del desarrollo de China en este campo, así como sus historias personales. Los líderes científicos también expresaron sus grandes expectativas en cuanto a la futura cooperación con China.

El desarrollo científico y tecnológico está impulsando el crecimiento de la China

Kazuki Okimura, el principal miembro de JST, habló muy bien de las mejoras significativas de China en un artículo que escribió: "China ha construido una red de transporte muy desarrollada de carreteras y trenes de alta velocidad, cuyo kilometraje es diez veces mayor que el de Japón hoy en día. En todas partes están surgiendo nuevos aeropuertos y puertos, equipados con las tecnologías más innovadoras e inteligentes. Las redes de comunicaciones y el sistema de red de China también se encuentran entre los de mayor nivel del mundo. China se está convirtiendo en la economía más grande y a la vez más eficiente de toda la historia del mundo".

Wang Lin, analista de Clarivate en el Asia-Pacífico, clasificó el progreso de la investigación científica básica de China desde la perspectiva de los estudios publicados a nivel mundial. "Desde el decenio de 1980, China ha alcanzado logros notables en un gran número de disciplinas. China ocupa el primer lugar en el mundo en estudios de ciencias de los materiales, y el segundo en ciencias agrícolas, química, informática, ingeniería, medio ambiente y ecología, geociencias, matemáticas y física. En 2006, China superó al Reino Unido por primera vez en la producción de artículos científicos, ocupando el segundo lugar en el mundo, justo detrás de los Estados Unidos".

Sin embargo, la contribución de China a la comunidad mundial mediante la publicación de estudios científicos es sólo una punta del iceberg. ¿Cómo ve la comunidad científica mundial el desarrollo de China y la fuente de ese impulso?

Phil Coates, director del Polymer Interdisciplinary Research Center de University of Bradford y profesor de la Royal Academy of Engineering, compartió su punto de vista en una entrevista con el reportero de Science and Technology Daily, aseverando que actualmente los esfuerzos de apoyo a la investigación científica por parte del gobierno chino están a la vista de todo el mundo.

"Los gobiernos de la China, desde el de Beijing hasta los de las autoridades locales, conceden gran importancia al desarrollo científico y tecnológico y lo apoyan firmemente, especialmente a la investigación en disciplinas básicas", dijo Ali Mohammad, un matemático iraní de Anhui University, que concurrió con el profesor Coates. "Cuando hablo con distintos matemáticos alrededor del mundo, incluyendo matemáticos estadounidenses, me dicen: 'Si quieres realizar investigaciones ahora, vete a China'".

"Muy prometedor": El comentario común del mundo académico sobre la futura cooperación con China

Sir Paul Nath, distinguido biólogo británico galardonado con el Premio Nobel y académico extranjero de la Chinese Academy of Sciences (Academia China de las Ciencias), dijo al periodista que la ciencia es el idioma común de todo el género humano, y que la cooperación internacional en materia de ciencias y tecnología no sólo es importante para el desarrollo de las ciencias y la tecnología, sino que también constituye una forma esencial de fomentar la amistad entre los países.

Vialatte Philippe, jefe de la sección de ciencias y tecnología de la delegación de la UE en China, comentó: "China se está desarrollando a una velocidad sin precedentes en materia de innovación tecnológica". Philippe prevé que en el futuro habrá más cooperación entre China y Europa en el ámbito de la innovación científica y tecnológica en el marco de "Horizonte Europa".

"China y Francia han sido socios muy abiertos y excelentes en la industria farmacéutica", declaró Alain Mérieux, presidente de la Fondation Mérieux. "Es simplemente un error que los países bloqueen los intercambios científicos y tecnológicos por razones políticas. Francia siempre desempeñará un papel importante en el intercambio con China (en la comunidad occidental). Los dos países continuarán forjando una cooperación beneficiosa para todos en muchas áreas clave, incluyendo la energía nuclear civil, la biología, etc.".

"La cooperación beneficiosa para todos entre Uzbekistán y China en el área de las ciencias y la tecnología está beneficiando a todo el mundo", dijo Stanislav Prokopchuk, reportero del diario Uryadovy Kuryer. Y añadió: "Ucrania y China tienen un profundo potencial de cooperación en las ciencias básicas y la tecnología aplicada y esperamos con gran ilusión un esfuerzo combinado para la construcción de un futuro centro de investigación e innovación".

Aleksandar Titkov, director del grupo de proyectos científicos y educativos de la agencia de noticias Sputnik News Agency and Radio, comentó que el creciente número de proyectos conjuntos entre las instituciones de educación superior de los dos países "crearía más intereses comunes y beneficios mutuos". Moris Topaz, el renombrado experto médico israelí y ganador del premio a la amistad con China "China Friendship Award", dijo: "El campo de la medicina es único por su diversidad, el cual ofrece un gran potencial para la cooperación entre las contrapartes chinas e israelíes".

FUENTE Science and Technology Daily

SOURCE Science and Technology Daily