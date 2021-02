Unanimo Deportes sigue celebrando Black History Month

MIAMI, 22 de febrero de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Entendiendo que las promociones multiculturales y el marketing de causas, tradicionalmente han centrado campañas en grupos específicos y establecidos bloqueos de tiempo discretos para activaciones como el Mes de la Herencia Hispana y Black History Month, etc., Unanimo Deportes ha adoptado un enfoque inclusivo para celebrar Black History Month este mes de febrero, al incluir historias que a menudo no se escuchan, sobre atletas Afro-Latinos y sus experiencias únicas en ser negros y latinos. "A los Afro-Latinos no se les escucha mucho de ellos y sus ricas historias que rara vez se cuentan" dijo Lino García, Presidente y Fundador de Unanimo Deportes. "Por ejemplo, la de Alejandro 'Alex' Pompez dueño del equipo de la Liga Negra - New York Cubans, que reclutó a 5 miembros del Salón de la Fama del Béisbol de las Grandes Ligas, mientras terminaba su carrera después de una vida previa mucho más colorida. La mayoría de la gente nunca ha oído hablar de Alex Pompez, pero para estrellas como Orlando Cepeda y Juan Marichal - ambos miembros del salón de la fama – igual que Willie Mays, y otros afroamericanos no latinos, el represento la diferencia entre llegar a las grandes ligas o no". Esa necesidad de que se expresara la experiencia Afro-Latina, llevó a Unanimo a utilizar su red de radio para realizar entrevistas el verano pasado, con atletas latinos como los del Salón de la Fama - Juan Marichal, Tony Pérez, y los hijos del gran Roberto Clemente, para tener discusiones sobre la experiencia única de ser un latino negro en los Estados Unidos, fuera de sus países nativos - Cuba, República Dominicana y Puerto Rico.

"Con el Mes de la Historia Negra: Herencia, Unanimo Deportes va más allá de las entrevistas para contar aún más las historias de estos y otros atletas latinos negros que reúnen dos culturas y dos idiomas en celebración de un Black History Month más completo e inclusivo", dijo García.

Mientras que todo este contenido se encuentra en el sitio en Español Unanimodeportes.com, algunos están disponibles en Inglés en Unanimosports.com, con planes para seguir desarrollando contenido en inglés durante todo el año.

