UNAVETS reçoit 116 millions d'euros de financement d'Ares Management pour soutenir sa croissance

LONDRES, 23 novembre 2022 /PRNewswire/ -- UNAVETS Group (« UNAVETS »), le premier groupe de soins de santé vétérinaires avec plus de 90 cabinets en Espagne et au Portugal, a annoncé aujourd'hui avoir levé 116 millions d'euros supplémentaires auprès des fonds de crédit d'Ares Management. Une partie du capital servira à refinancer la dette existante, une grande majorité étant réservée aux acquisitions futures et au financement des dépenses d'investissement pour acquérir des hôpitaux et des cliniques vétérinaires et pour poursuivre les acquisitions et les investissements dans des secteurs adjacents importants. UNAVETS est actuellement détenue majoritairement par des fonds gérés par Oaktree Capital Management L.P. (« Oaktree »).

« Nous sommes ravis qu'Oaktree, et maintenant Ares, soutiennent notre plateforme, contribuant ainsi à notre croissance », a déclaré Junko Sheehan, PDG et présidente d'UNAVETS. « Alors que nous continuons à faire évoluer UNAVETS, ce financement nous donnera une puissance de feu supplémentaire pour investir stratégiquement dans l'ensemble du secteur vétérinaire (c'est-à-dire dans les personnes, les installations, les équipements et l'innovation) afin d'offrir les meilleurs soins à nos animaux de compagnie, ainsi que le développement professionnel continu et l'avenir pour nos vétérinaires. »

Grâce à l'engagement et au soutien d'Ares, UNAVETS est désormais encore mieux positionné pour poursuivre sa stratégie fructueuse, employant plus de 900 professionnels de la santé vétérinaire et personnel de soutien en moins de trois ans depuis sa création. L'équipe de direction d'UNAVETS apporte une expérience significative à la fois dans le secteur vétérinaire et dans le monde des affaires. La société a récemment recruté Enrique Cardona (directeur d'exploitation et responsable pays/Espagne ; anciennement PDG de Vetsum) dans l'équipe de direction, aux côtés de Guilherme Assis (responsable pays d'OneVet/Portugal), Aaron Sisternes (directeur financier) et Ignacio Gonzalez (responsable des fusions/acquisitions et de l'expansion). L'ensemble de l'équipe du siège social, composée d'environ 50 personnes, se concentre sur le soutien à tous les directeurs cliniques et équipes de pratique du groupe.

En plus de soutenir les équipes cliniques avec les ressources nécessaires pour continuer à croître et à évoluer, UNAVETS poursuit également sa croissance inorganique par le biais de fusions et acquisitions. La société a investi de façon créative dans le secteur des soins de santé vétérinaires, en plaçant stratégiquement des capitaux dans des secteurs adjacents qui sont en synergie avec son portefeuille actuel, ce qui a également contribué à accélérer sa croissance. Karim Khairallah, directeur général et co-gestionnaire de portefeuille du European Principal Group chez Oaktree, a commenté : « La plateforme d'UNAVETS a connu une très forte croissance depuis sa création et son équipe de direction a bien positionné l'entreprise pour la prochaine étape de croissance organique et inorganique. Le financement d'Ares en témoigne et fournit à UNAVETS le financement de la croissance à long terme dont ce secteur a besoin. Le European Principal Group d'Oaktree a travaillé en étroite collaboration avec Ares sur de multiples transactions, en particulier dans le cadre de stratégies d'achat et de construction, et Ares a apporté une solution de financement flexible et sur mesure qui répond aux besoins de croissance d'UNAVETS. »

Le secteur vétérinaire ibérique a connu une phase de consolidation au cours des deux dernières années et il est plus que probable que cette tendance ne fera que s'accélérer au cours des prochaines années. En plus de la tendance naturelle à la consolidation, les rapports de recherche ont continué à constater que les gens en règle générale ne sont pas facilement disposés à faire des compromis sur les dépenses de santé pour les membres de leur famille, qui incluent maintenant leurs animaux de compagnie. Alonso Torre de Silva, directeur général du groupe de crédit d'Ares à Madrid, a commenté : « Le secteur des soins de santé vétérinaires continue d'afficher une forte croissance malgré les vents contraires de l'économie en général, démontrant de solides fondamentaux prévisionnels et une résistance à la récession. Ares est heureux de fournir du capital à UNAVETS, qui continue de s'appuyer sur ses réalisations en matière de croissance rapide et de performances rigoureuses. »

UNAVETS et Oaktree ont été conseillés par Houlihan Lokey pour le financement des entreprises, EY pour la fiscalité et Weil Gotshal & Manges et Cuatrecasas pour les aspects juridiques de la transaction. Ares a bénéficié des conseils juridiques de Macfarlanes et Uría Menéndez.

À propos d'UNAVETS

UNAVETS Group (« UNAVETS ») est un groupe de soins de santé vétérinaires de premier plan qui compte 91 cabinets en Espagne et au Portugal. UNAVETS est composé de centres de référence/spécialisés, d'hôpitaux 24 heures sur 24, de cliniques de première intention et de cabinets vétérinaires, qui garantissent une offre de services complète. Sa stratégie de croissance a commencé par se concentrer sur la péninsule ibérique, mais s'est depuis étendue à d'autres pays européens et aux États-Unis, ainsi qu'à des secteurs verticaux adjacents en synergie avec les soins de santé vétérinaires. UNAVETS se distingue en investissant massivement dans la formation clinique scientifique, l'équipement et le soutien aux activités cliniques, et en continuant à repousser les limites en faveur des soins vétérinaires avancés. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.unavets.com.

À propos d'Ares Management Corporation

Ares Management Corporation (NYSE: ARES) est un gestionnaire de placements alternatifs de premier plan qui offre à ses clients des solutions d'investissement primaires et secondaires complémentaires dans les catégories d'actifs que sont le crédit, le capital-investissement, l'immobilier et les infrastructures. La firme cherche à fournir des capitaux flexibles pour soutenir les entreprises et créer de la valeur pour ses parties prenantes et au sein de ses communautés. En collaborant avec ses groupes de placement, Ares Management Corporation vise à générer des rendements d'investissement cohérents et attractifs tout au long des cycles de marché. Au 30 septembre 2022, la plateforme mondiale d'Ares Management Corporation comptait environ 341 milliards de dollars d'actifs sous gestion, avec plus de 2 450 employés en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et au Moyen-Orient. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.aresmgmt.com .

À propos d'Oaktree

Oaktree est un leader parmi les gestionnaires d'investissement mondiaux spécialisés dans les investissements alternatifs, avec 163 milliards de dollars d'actifs sous gestion au 30 septembre 2022. La firme met l'accent sur une approche opportuniste, axée sur la valeur et le contrôle du risque pour les investissements dans le crédit, le capital-investissement, les actifs réels et les actions cotées. Oaktree compte plus de 1 050 employés et des bureaux dans 20 villes du monde entier. Pour obtenir de plus amples informations, veuillez consulter le site web d'Oaktree à l'adresse http://www.oaktreecapital.com/.

