Under Armour y Misty Copeland lanzan la Misty Copeland Signature Collection, una celebración de fuerza y estilo

BALTIMORE, 3 de mayo de 2018 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Cuatro años después de su asociación con la marca de alto rendimiento deportivo, Under Armour y Misty Copeland lanzaron hoy su revolucionaria Signature Collection. Diseñada conjuntamente con la bailarina principal, la colección Misty Copeland Signature Collection encarna una historia estilística de aplomo y fuerza, arraigada en el alto rendimiento que es sinónimo de la marca Under Armour.

La colección Misty Copeland Signature Collection se creó teniendo en cuenta la versatilidad sin comprometer el desempeño. La indumentaria fue diseñada sobre la base de que, si bien Misty es una atleta, la bailarina proyecta una imagen femenina sublime y natural fuera del estudio donde puede expresarse. A través de bocetos dibujados a mano, inspiración y conversación, la visión de Misty de lograr una línea de ropa elegante y femenina, pero sólida, llegó a buen término.

"Under Armour ayudó a que mi visión se convirtiera en realidad y estoy muy emocionada de compartir esta colección con todas las mujeres. Quería una línea [de ropa] en la que pudiéramos sentirnos fieras en el gimnasio y, al mismo tiempo, sentirnos seguras vistiendo el mismo look al salir a cenar, hacer recados o durante nuestra vida cotidiana", dijo Copeland. "Como alguien que aprecia mucho la moda y el estilo, ha sido un sueño hecho realidad estar tan íntimamente involucrada en el proceso de diseño. Quería mostrar la versatilidad de mi propio estilo personal, y junto con Under Armour, estamos dando vida a una hermosa colección".

La colección Misty Copeland Signature Collection abarca desde leggings y camisetas sin mangas deportivas, hasta bodys y gabardinas. Desde el principio, la prioridad de Misty fue resaltar la fuerza del cuerpo de la mujer en su colección, lo que llevó a la creación de prendas estructuradas que resaltan las curvas y al mismo tiempo le hacen sentir delicada. Por ejemplo, Misty incorporó una tendencia femenina como el encaje y la interpretó en clave de alto rendimiento para hacerla sentir fresca y moderna en una silueta de body.

"Creemos firmemente que las mujeres deben lucir y sentirse bien en su ropa, y la colección Misty Signature Collection realmente encarna eso, con cortes femeninos y telas preciosas", dijo Morgan Goerke, gerente general de ropa femenina para Under Armour. "Under Armour celebra el poder de las mujeres, y Misty es el epítome de una mujer poderosa con el aplomo, el dominio y la gracia que lleva consigo, dentro y fuera del escenario. La pasión de Misty por levantar a las mujeres se alinea perfectamente con la plataforma de Under Armour y el resultado es esta hermosa colección colaborativa".

Todas las piezas de la colección Misty Copeland Signature Collection pueden usarse solas o emparejarse con otras de la colección. Los cortes y la tecnología clásica de Under Armour se incorporan en cada prenda, haciéndolas duraderas, innovadoras y favorecedoras. La colección utiliza el tejido UA Breathelux, que es absorbente y tiene un acabado liso y sedoso, y varias prendas lucen un patrón de encaje perforado que ofrece una ventilación adicional y un estilo sutil. Las piezas de la colección van desde $60 hasta $550, e incluyen artículos únicos como la gabardina Misty Copeland Signature, una cazadora de cuero, un vestido con un body desprendible, un conjunto de top corto de encaje y leggings a juego, y mucho más.

La colección Misty Copeland Signature Collection estará disponible para la compra en el sitio UA.com/Misty-Copeland-Collection, en las tiendas de marca Under Armour y en tiendas selectas de Macy's.

Acerca de Under Armour, Inc.

Under Armour, Inc., con sede en Baltimore, Maryland, es un líder innovador, comercializador y distribuidor de ropa, calzado y accesorios atléticos de alto rendimiento. Diseñados para mejorar el desempeño de todos los atletas, los productos innovadores de la marca se venden en todo el mundo a consumidores con estilos de vida activos. La plataforma Connected Fitness™ de la compañía impulsa a la mayor comunidad de salud y acondicionamiento físico del mundo conectada digitalmente. Para obtener más información, visite el sitio www.uabiz.com.

Contacto:

Amanda Kim

Under Armour, Inc.

443-691-6190

akim@underarmour.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/340474/under_armour__inc__logo.jpg







FUENTE Under Armour

SOURCE Under Armour

Related Links

http://www.underarmour.com