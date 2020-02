Underwriters Laboratories é autorizada para ser organização de desenvolvimento de normas no México

Transforma-se na primeira organização estrangeira de desenvolvimento de normas (ODN) autorizada para elaborar normas para o México e a única ODN habilitada para desenvolver normas nos três países que formam o NAFTA

NORTHBROOK, Illinois, 25 de fevereiro de 2020 /PRNewswire/ -- A Underwriters Laboratories recebeu o aviso oficial da Direção Geral de Normas (DGN) do Ministério da Economia do México de que está autorizada a desenvolver normas para o México. Essa autorização faz com que a UL Standards seja a primeira organização estrangeira de desenvolvimento de normas (ODN) a receber essa designação e a única ODN habilitada para elaborar normas nacionais nos três países que formam o NAFTA.

"Acreditamos que ser uma ODN para o México nos permitirá aumentar a segurança nesse país e promover o nosso trabalho com parceiros em toda a América do Norte para nos ajudar a cumprir a nossa missão de segurança na América Latina", disse Phil Piqueira, vice-presidente de normas mundiais da Underwriters Laboratories. "É uma honra fazer parte do sistema mexicano de normalização, apoiar a segurança no México e cumprir a nossa missão em termos de segurança pública."

A UL Standards e a DGN têm atuado nos termos de um contrato formal de colaboração assinado em 2017 e que permitiu uma colaboração constante e a capacidade de desenvolver projetos conjuntos de normas para identificar as necessidades dentro do México.

A Underwriters Laboratories tem certificação do American National Standards Institute (ANSI) e do Standards Council of Canada (SCC). "A UL Standards procura se associar a outras ODS e entidades de normalização em todo o mundo. Essas certificações nos ajudam a abrir portas em outros lugares do planeta porque demonstram a nossa vontade de nos associarmos e criar relacionamentos de confiança e aceitação através do nosso trabalho", disse Piqueira.

