Une avancée dans le traitement du lupus : Isotopia s'associe à LIVEKIDNEY.BIO

PETACH TIKVA, Israël, 12 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Isotopia est fière d'annoncer un partenariat innovant avec LIVEKIDNEY.BIO, une société de biotechnologie en phase clinique innovante, pour soutenir le développement d'un composant essentiel de sa thérapie révolutionnaire contre le lupus néphrétique. Cette collaboration offre la possibilité d'améliorer la vie des patients atteints de lupus en proposant une solution thérapeutique plus efficace que les solutions actuelles.

Réunir les expertises pour un avenir meilleur

Ce partenariat met en commun le travail de pionnier de LIVEKIDNEY.BIO dans le traitement du lupus et les capacités de fabrication de classe mondiale d'Isotopia dans notre usine aseptique de pointe. Notre engagement en matière de qualité et de sécurité garantit le respect des normes les plus strictes dans la production d'un agent thérapeutique fondamental pour le traitement du lupus.

Comprendre le lupus néphrétique

Le lupus est une maladie auto-immune chronique qui touche des millions de patients dans le monde, principalement des femmes âgées de 15 à 45 ans. Le lupus néphrétique peut gravement affecter la qualité de vie et entraîner une insuffisance rénale s'il n'est pas correctement pris en charge.

Un grand pas en avant

Cette collaboration constitue un pas en avant important dans la prise en compte des besoins non satisfaits des personnes atteintes de lupus. En tirant parti des atouts des deux entreprises, nous faisons progresser les soins et les résultats pour les patients du monde entier.

« Cette collaboration témoigne d'une avancée significative dans notre mission de transformation du traitement du lupus néphrétique », a déclaré le Dr Alon Yaar, PDG de LIVEKIDNEY.BIO. « En unissant nos forces à celles d'Isotopia, nous sommes convaincus de pouvoir fournir une solution de haute qualité, dont nous avons grand besoin, pour améliorer la vie de millions de patients atteints de lupus dans le monde entier. »

« Chez Isotopia, nous sommes fiers de soutenir des solutions innovantes qui peuvent avoir un impact significatif sur les soins aux patients », a déclaré Tzachi Levy, directeur général de l'usine aseptique de l'entreprise. « Nos capacités de fabrication aseptique de pointe et notre engagement en faveur de l'excellence permettent de garantir que les composants nécessaires à cette thérapie de pointe seront produits selon les normes les plus strictes. Notre expertise vient en appui du processus, qu'il s'agisse d'une petite start-up, d'un fournisseur d'ORC ou d'une société pharmaceutique bien établie. »

A propos de LIVEKIDNEY.BIO

LIVEKIDNEY.BIO est une société de biotechnologie au stade clinique qui se concentre sur le développement de solutions thérapeutiques innovantes pour les maladies rénales, en particulier le lupus néphrétique. Grâce à une recherche avancée et à une technologie de pointe, la société s'engage à améliorer la vie des patients en proposant des options thérapeutiques plus efficaces et plus sûres que celles actuellement disponibles.

À propos d'Isotopia

Isotopia est un leader mondial des solutions radiopharmaceutiques, spécialisé dans les produits pharmaceutiques aseptiques et lyophilisés de haute qualité pour les essais cliniques et l'utilisation commerciale. Grâce à notre usine aseptique de pointe et au respect strict des normes GMP et FDA, nous fournissons des solutions sur mesure qui garantissent la sécurité, la précision et l'innovation pour chaque produit.

