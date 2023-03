Une banque numérique brésilienne considère ChatGPT comme un allié de la semaine de quatre jours

SÃO PAULO, 7 mars 2023 /PRNewswire/ -- Depuis son lancement, ChatGPT a attiré l'attention des professionnels de plusieurs domaines. Efí, l'une des principales fintechs brésiliennes, est allée plus loin et a commencé à utiliser le système pour optimiser ses processus. Adepte de la semaine de travail réduite à quatre jours, l'entreprise a constaté une réduction du temps passé sur les activités allant jusqu'à 40 %.

Company uses ChatGPT to save time on simple activities, such as writing e-mails and less complex code

Pour Alexandre Santana, responsable CRM chez Efi, malgré ce que pensent certains analystes, ChatGPT ne remplacera pas les professionnels, mais il permettra de rendre les processus plus fluides, objectifs et modulaires, et ainsi de réduire les éventuelles erreurs manuelles. « Au cours de nos tests, le recours à l'IA de manière intelligente a permis de réaliser en quelques minutes des tâches qui prendraient autrement des heures. Je ne doute pas que la capacité à utiliser ces outils devienne une nécessité, surtout à mesure que cette technologie évolue », dit-il.

Moins d'opérations, plus de stratégie

Depuis qu'elle a mis en place la semaine réduite pour ses près de 400 employés afin de leur offrir un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée, Efí a commencé à accorder encore plus d'importance à la rationalisation des tâches. En utilisant ChatGPT pour générer des codes et effectuer des tâches de routine, comme la rédaction d'e-mails et la création de périmètres de projet, nous complétons d'autres initiatives telles que la réduction des réunions pour rendre la vie quotidienne plus stratégique.

Grâce à l'utilisation de ChatGPT, les développeurs disposent de plus de temps pour travailler sur des tâches plus sophistiquées et laissent à l'outil la création de codes mineurs et plus basiques. Dans tous les cas, il faut faire attention aux codes générés, prévient Leony Assis, ingénieur logiciel. « Il est important de passer en revue les codes pour garantir une assertivité à 100 %. Il faut donc bien appréhender l'objectif du logiciel développé ainsi que les technologies impliquées. »

Efí a conclu que l'IA pourrait même être utilisée pour générer des idées à partir des commentaires des utilisateurs, ce qui permettrait de mieux comprendre leurs besoins et d'identifier les meilleurs composants et structures pendant la phase d'architecture des systèmes.

Autre point important, la création de politiques internes sur la sécurité des informations et la propriété intellectuelle pour empêcher l'insertion de données sensibles dans l'invite.

Efí Bank

Spécialisée dans les solutions financières, Efí est un établissement de paiement qui compte 370 000 clients au Brésil et assure le transfert de plus de 4 milliards de dollars US chaque année. La société a été autorisée par la Banque centrale du Brésil à agir en tant qu'établissement de paiement et d'accréditation. Elle est une participante directe de Pix, une plateforme brésilienne de paiement instantané et initie des paiements sur Open Finance.

