Une conception axée sur le carbone : Carbon Designer 3D permet de réduire l'impact carbone avant même de commencer la conception

Une optimisation en amont pour de meilleurs résultats

Carbon Designer 3D permet de calculer rapidement l'empreinte carbone d'un bâtiment en partant seulement d'une géométrie et d'une typologie. Il est ensuite possible d'identifier rapidement les points chauds et de comparer l'impact de différentes options de conception. L'objectif est de permettre aux concepteurs de prendre des décisions éclairées dès les phases amonts du projet, quand la marge de manœuvre pour réduire l'impact est la plus grande.

Rendre la réduction des émissions de carbone compréhensible et accessible à tous

Carbon Designer 3D est une évolution du Carbon Designer, un outil précédemment développé par One Click LCA avec le Gouvernement Norvégien en 2018. Outre des visualisations avancées, Carbon Designer 3D comprend maintenant une multitude de nouvelles fonctionnalités pour rendre l'optimisation carbone encore plus facile.

Panu Pasanen, PDG de One Click LCA Ltd, a déclaré : "Lorsque nous avons interrogé des experts du secteur de la construction sur les obstacles à la décarbonation, les trois quarts ont fait état d'un manque de compétences en matière d'analyse du cycle de vie. Avec Carbon Designer 3D, les non-experts peuvent influer les projets de manière significative en optimisant les choix constructifs et les matériaux dès les premières étapes de conception pour maximiser les chances de réduction.

"Les possibilités d'optimisation en amont permettent aux concepteurs de rester compétitifs sur des marchés de plus en plus exigeants. Nos données montrent que les entreprises qui utilisent le Carbon Designer ont pu augmenter leur portefeuille projets de plus de 75%. Avec ces nouvelles fonctionnalités qui rendent l'évaluation plus flexible et plus rapide, nous sommes convaincus que Carbon Designer 3D permettra à nos utilisateurs d'être encore plus compétitifs."

L'outil est également compatible avec des méthodologies internationales, notamment la méthode Level(s) de la nouvelle Taxonomie Européenne, LEED, BREEAM, et une multitude de réglementations, telles que la RE2020 en France, le London Plan et la Klimatdeklaration en Suède.

Rendez-vous sur https://www.oneclicklca.com/fr/carbon-designer-3d/ pour en savoir plus

À propos de One Click LCA

One Click LCA est la première plateforme d'analyse du cycle de vie (ACV) pour le secteur de la construction. One Click LCA aide à décarboner les projets de construction (bâtiments et infrastructure), et de générer des déclarations environnementales de produits.

Rendez-vous sur le site : https://www.oneclicklca.com/fr/

