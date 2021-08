Une cour autrichienne a statué en faveur de la femme d'affaires internationale, Elena Baturina, dans une procédure engagée par son frère Viktor Baturin

LONDRES, 25 août 2021 /PRNewswire/ -- Dans la ville de Kitzbuhel, un tribunal autrichien a rejeté la plainte de Victor Baturin, qu'il avait déposée contre sa sœur Elena Baturina, une entrepreneure et philanthrope listée dans le classement Forbes.

Viktor Baturin, dont les relations avec sa sœur sont distendues, a déposé cette plainte en 2017, peu après sa libération d'une prison russe en 2016. Selon le plaignant, le contenu d'un communiqué de presse publié en 2010 par la société INTECO où il avait été employé, a nui à sa réputation commerciale car il comprenait le mot « vol » pour décrire les raisons de son licenciement de la société.

Après plus de 4 années de procédures, le tribunal foncier de Kitzbühel a refusé de répondre positivement aux plaintes déposées par Viktor Baturin à l'encontre d'Elena Baturina après les avoir jugées non fondées.

Les avocats d'Elena Baturina ont déclaré : « Le tribunal est arrivé à la conclusion que les preuves et le témoignage soumis par Elena Baturina ont clairement montré que Elena Baturina n'était absolument pas responsable, en vertu de la loi russe applicable. De toute évidence, aucun argument présenté par Viktor Baturin n'a semblé convaincant pour le juge. »

Le porte-parole d'Elena Baturina a ajouté : « Dès le début, nous avons signalé que cette allégation ainsi que la série d'autres plaintes déposées contre Elena Baturina par Viktor Baturin et ses représentants n'étaient pas fondées ; ses allégations contre elle en Russie et dans d'autres juridictions, ainsi que celles exprimées par Viktor Baturin dans les médias, ne reposent sur aucun fait tangible.

Nous sommes satisfaits du verdict du tribunal autrichien, qui, tout comme les précédents verdicts dans des procédures similaires, a prouvé et soutenu la validité et la légitimité de la position d'Elena Baturina dans ce litige. »

En Russie, Viktor Baturin a été condamné et emprisonné pour avoir commis des crimes financiers, notamment pour avoir contrefait des billets à ordre d'une valeur nominale totale de plus de 110 millions d'euros au nom d'INTECO. Il a également été condamné pour fraude immobilière. Il a été condamné à sept ans de prison pour ces crimes.

Au fil des ans, Viktor Baturin et ses représentants ont tenté à plusieurs reprises de poursuivre Elena Baturina et ses entités commerciales en intentant des poursuites pour divers motifs, en vue d'obtenir un dédommagement financier. Ils n'ont réussi dans aucune des procédures intentées, la procédure la plus récente ayant été finalisée en mai au tribunal de district de Tverskoy de Moscou.

