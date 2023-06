Une dirigeante d'EVE Energy présente ses perspectives sur la résilience de la chaîne industrielle des batteries électriques lors d'un forum

YIBIN, Chine, 26 juin 2023 /PRNewswire/ -- EVE Energy, fabricant de premier rang de batteries lithium-ion et fournisseur de solutions de stockage d'énergie, a participé à la Conférence mondiale 2023 sur les batteries électriques, qui s'est tenue du 8 au 10 juin à Yibin, en Chine, mettant en avant son expertise sur l'industrie. EVE Energy est honorée d'avoir été incluse dans la « Liste des entreprises mondiales ayant apporté une contribution exceptionnelle au développement de l'industrie » lors de la Soirée des entrepreneurs mondiaux.

Mrs. Zhou Hongyan,VP of EVE Energy CO., Ltd.

Mme Zhou Hongyan, vice-présidente et présidente régionale pour la province du Sichuan chez EVE Energy, a été invitée à prononcer un discours le 10 juin, à l'occasion de l'événement. À cette occasion, elle a présenté ses perspectives sur le développement durable et de grande qualité de la chaîne industrielle.

Les participants ont souligné l'importance d'une chaîne industrielle en boucle fermée et de l'effet de regroupement qui en découle. En collaborant activement avec divers partenaires, EVE Energy a mis en place une chaîne d'approvisionnement stratégique robuste qui peut assurer la stabilité et la rentabilité des ressources en nickel, cobalt et lithium, ainsi que d'autres matériaux clés.

En outre, EVE Energy a montré comment elle remplit son engagement en faveur de la numérisation en déployant des technologies de pointe dans ses usines. La société a intégré avec succès des systèmes d'exécution de la fabrication (MES) dans les processus de production, facilitant ainsi une surveillance complète de l'information relative aux opérations, à la production, aux ventes et aux services, tout en assurant une qualité de produit maximale qui s'est notamment traduite par des taux de défaillance zéro pour les batteries de poche.

Dans son discours, Mme Zhou Hongyan a exprimé son optimisme quant aux perspectives d'EVE Energy, soulignant l'engagement de la société envers la transition mondiale vers une mobilité verte et sobre en carbone.

« EVE Energy a atteint une croissance stable et accompli des réalisations remarquables au fil des ans, a-t-elle dit. Au cours des trois à cinq prochaines années, nous avons l'intention de passer à une nouvelle phase de développement de grande qualité, en collaborant avec des institutions mondiales pour promouvoir l'électrification des transports et contribuer au développement durable de la chaîne industrielle des batteries électriques. »

Forte d'une base solide et d'une structure commerciale diversifiée, EVE Energy est devenue un producteur de batteries au lithium de haute qualité qui est compétitif à l'échelle mondiale. Tout en s'appuyant sur ses technologies de base axées sur le développement de cellules d'énergie et l'intégration de systèmes, la société fournit des produits et des solutions dans les domaines des cellules, des modules, de la gestion des batteries et des systèmes. Ceux-ci sont largement utilisés dans les voitures particulières et les véhicules utilitaires à énergies nouvelles, ainsi que dans les machines de construction à énergie nouvelles, les dispositifs de stockage d'énergie et les navires électriques. La société a formé une chaîne industrielle globale reliant les mines de nickel, de cobalt, et de lithium, les matières pour batteries, la production des batteries, le recyclage des batteries et la régénération des batteries.

La société a affiché des résultats impressionnants au cours des dernières années : son chiffre d'affaires a atteint un total de 2,4 milliards de dollars en 2021, et ses batteries électriques ont généré plus de 1,4 milliard de dollars de revenus. Par ailleurs, les revenus de l'entreprise ont atteint 5 milliards de dollars en 2022, soit le double par rapport à l'année précédente.

EVE Energy se positionne activement comme un acteur en amont et en aval pour renforcer la stabilité de la chaîne d'approvisionnement. La société a réalisé des investissements en collaboration avec des partenaires comme Jin Kunlun, Huayou Cobalt, BTR, Dynanomic, Semcorp et Capchem en vue de consolider sa position dans la chaîne industrielle.

De plus, elle a annoncé lors de l'événement qu'elle intensifie ses efforts visant à atteindre un « approvisionnement de proximité » lors des collaborations industrielles. En séparant l'approvisionnement en matières premières, en matières recyclées et en batteries recyclées, EVE a affiné le processus de recyclage, ainsi que le processus d'utilisation des déchets et des batteries, à sa base de production à Jingmen. Qui plus est, ce processus pourrait être élargi à l'avenir.

Dans son discours, Mme Zhou Hongyan a aussi indiqué qu'EVE Energy a saisi l'occasion de mettre à niveau ses systèmes numériques, ce qui lui procure des avantages dans la construction d'usines numériques et intelligentes. Ceci permet à l'entreprise d'optimiser l'allocation des ressources sur tous les aspects de ses activités, ainsi que sur l'ensemble de la chaîne de valeur et de la chaîne industrielle. En adoptant la transformation numérique, EVE Energy comprend de manière proactive la qualité perçue par le client, favorise l'innovation et la transformation commerciales, et réalise l'internationalisation d'une activité de batteries au lithium durable et de haute qualité.

EVE Energy a mis en place 2 856 points de contrôle de production et systèmes de traçabilité, lesquels couvrent près de 70 processus liés à la fabrication des batteries. Cette surveillance complète des renseignements liés à la qualité des processus permet à l'entreprise d'assurer le suivi et la traçabilité des produits tout au long de leur cycle de vie, réduisant ainsi la consommation d'énergie. Avec une cohérence de niveau ppb (parties par milliard) sur l'ensemble des produits, l'entreprise s'efforce de maintenir la satisfaction client à 100 %. Au cours des cinq dernières années, les batteries de poche de l'entreprise ont généré plus de 20 GWh d'énergie et alimenté plus de 400 000 véhicules, sans incendie ni défauts de lot. De plus, ces batteries ont affiché un taux de défaillance de 0 % pendant deux années consécutives.

Pour en savoir plus sur EVE Energy, veuillez consulter le site https://www.evebattery.com/en .

