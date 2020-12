Une enquête de BitePRO confirme que de nombreux travailleurs risquent de se faire mordre

L'objectif de l'étude était de quantifier les réactions des clients, les commentaires des réseaux sociaux et les connaissances de l'industrie sur le risque réel de blessures par morsure humaine sur le lieu de travail. Le résultat a été vraiment étonnant.

95 % des répondants ont confirmé qu'ils avaient déjà été confrontés à des morsures, griffures ou pincements sur leur lieu de travail, et 89 % avaient personnellement été mordus, griffés ou pincés au travail.

94 % des personnes interrogées ont convenu que la réduction du nombre de crises dont souffre un individu réduit le besoin de moyen de contention. Ce chiffre était prévisible, mais il vaut vraiment la peine d'être remarqué, car toute contrainte augmente considérablement le risque de se faire mordre.

Rachel Riding, consultante senior chez BitePRO, a rédigé un rapport complet sur cette enquête, en explorant également le sujet du « moyen de contention ».

En interrogeant les participants sur leur expérience de l'utilisation de vêtements anti-morsure, 83 % d'entre eux ont convenu que depuis le port de ce type de vêtements, le nombre d'incidents avait diminué sur leur lieu de travail.

Il est plutôt triste de constater que plus de 50 % des personnes ayant répondu à l'enquête ont dû consulter un médecin en raison d'une morsure subie sur le lieu de travail, ce qui souligne leur besoin d'une meilleure protection.

77 % des personnes ayant répondu à l'enquête ont déclaré avoir souffert de détresse psychologique après avoir été mordues. Certains ont même évoqué des conséquences psychologiques à long terme.

Robert Kaiser, PDG de BitePRO, déclare : « Personne ne devrait aller travailler et être blessé. J'accepte tout à fait que des accidents se produisent, mais il en faut faire davantage pour protéger les professionnels qui sont confrontés à ce risque ».

Commentaires de Rachel Riding, consultante senior de BitePRO : « Ce qui m'a choquée, c'est le fait que plus de 98 % des personnes interrogées s'accordent à dire que le grand public ne réalise pas que le fait qu'être mordu au travail est un risque réel auquel sont confrontés de nombreux professionnels ».

