Une enquête de Parsons révèle des absences concernant la cybersécurité des infrastructures essentielles

« Des milliers d'appareils en réseau mis en place dans des installations d'infrastructures essentielles améliorent l'efficacité opérationnelle, mais augmentent aussi les cyberrisques, » a souligné Carey Smith, présidente de l'unité sectorielle fédérale de Parsons. « Une tempête parfaite s'est déjà formée, où des appareils en nombre croissant dans les environnements des contrôles industriels offrent de nombreux points d'accès à des attaques de plus en plus sophistiquées. Cette enquête met en lumière le fait que les solutions convergentes de TO et de TI sont en retard par rapport aux menaces convergentes. Le modèle supplémentaire, basé sur les logiciels, centré sur les TI, n'est pas une solution prête à l'emploi contre la cybermenace sur les TO. »

Les exploitants d'infrastructures des secteurs publics et privés signalent une fréquence croissante d'attaques contre des environnements d'infrastructures essentielles (IE) de TO et de TI, comme l'interruption du système électrique en Ukraine en 2015 et l'attaque russe de mars 2018 sur le réseau des États-Unis. En octobre 2017, le Department of Homeland Security (département de la Sécurité intérieure) des États-Unis et le Federal Bureau of Investigation ont lancé une alerte conjointe en réponse à des données sur une menace persistante d'attaques visant aux États-Unis l'énergie, le nucléaire, l'eau, l'aviation ainsi que des organisations critiques du secteur de la fabrication. Des organisations de normes sur la cybersécurité comme le National Institute of Standards and Technology (NIST, Institut national des normes et de la technologie), ont lancé un appel à des solutions pour consolider la convergence des technologies et processus de TO et TI face à l'évolution d'un paysage alarmant, demandant des efforts plus importants contre les menaces pesant sur les systèmes SCI et TO.

Le rapport de Parsons, intitulé « Parsons 2018 Critical Infrastructure Risk Assessment » (Évaluation de Parsons des risques posés aux infrastructures essentielles en 2018) résume les contributions apportées par 300 personnes qualifiées ayant répondu au sondage, travaillant en tant qu'ingénieurs dans des secteurs d'infrastructures essentielles comme l'énergie, les produits chimiques, l'eau, la défense et les industries de fabrication. Les observations de l'enquête font ressortir en particulier :

66 % des personnes interrogées indiquent que leurs organisations sont en train d'ajouter davantage d'appareils industriels de l'internet des objets (IIoT / IIdO) aux systèmes de contrôle industriel de leur environnement TO.

78 % des personnes interrogées se disent peu impliquées dans la cybersécurité des SCI.

Parsons est un fournisseur de solutions activées par le numérique et qui se concentre sur les marchés de la défense, de la sûreté et des infrastructures. Avec près de 75 années d'expérience, Parsons est particulièrement qualifié pour fournir des solutions de sûreté cyber-physique et de technologie évoluée, accompagnées d'autres services novateurs destinés à des organismes du secteur public à l'échelle fédérale, régionale et locale, de même qu'à des clients industriels privés partout dans le monde. Pour en apprendre davantage à propos de Parsons, visitez parsons.com et suivez-nous sur Facebook, Twitter, LinkedIn et YouTube.

