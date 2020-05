Une enquête mondiale révèle que le lupus a un impact considérable sur la fonction physique et la qualité de vie

Les données d'une enquête de la Fédération mondiale de lupus montrent que le lupus affecte la mobilité et capacité à mener des activités normales

WASHINGTON, 7 mai 2020 /PRNewswire/ -- Dans une nouvelle enquête mondiale auprès de plus de 3500 personnes atteintes de lupus publiée par la Fédération mondiale du lupus (WLF) pour la Journée mondiale du lupus le 10 mai, près de 7 participants sur 10 ont répondu que le lupus entrave leur mobilité. La majorité des répondants au sondage ont également indiqué qu'ils ne pouvaient pas faire leurs activités quotidiennes en raison du lupus, y compris les limitations au monter et à la descente des escaliers (67%) et à faire des tâches (69%) telles que passer l'aspirateur ou l'entretien de la cour.

L'enquête internationale a inclus des répondants de plus de 70 pays et renforce les effets dévastateurs et altérateurs de la vie que le lupus peut causer à la fonction physique des quelque cinq millions de personnes qui vivent avec la maladie à travers le monde.

«Le lupus peut avoir un impact sur chaque partie de la vie d'une personne. Malheureusement, l'impact physique de cette maladie, en raison de problèmes de mobilité, de douleur ou de fatigue, montre à quel point le lupus peut affecter la capacité à faire des activités quotidiennes, à rester physiquement actif ou parfois même à sortir du lit », a déclaré Jeanette Andersen, présidente de Lupus Europe, l'un des membres fondateurs de la Fédération mondiale du lupus. «Cela peut gravement affecter la qualité de vie et souligne l'importance pour les personnes atteintes de lupus de travailler avec leur équipe de soins pour gérer la douleur et la mobilité.»

La douleur due au lupus a également été signalée comme un problème important. Près de 90% des participants ont répondu que la douleur interférait avec les activités normales, y compris les travaux ménagers et le travail à l'extérieur du domicile. De plus, 73% des participants à l'enquête ont répondu qu'ils étaient physiquement moins actifs que les autres personnes de leur âge qui ne souffraient pas de lupus.

Le lupus est une maladie auto-immune chronique où le système immunitaire est déséquilibré, produisant des anticorps qui ravagent les tissus et les organes sains. La maladie affecte le plus souvent la peau, les articulations, les reins, le cerveau, le cœur et les poumons. Bien que des thérapies soient disponibles pour aider à gérer les symptômes, il n'existe aucun remède contre le lupus. Le niveau de sensibilisation et de recherche sur le lupus est faible par rapport à l'impact de la maladie dans le monde, c'est pourquoi le partage de données sur les effets du lupus est si important.

«La Fédération mondiale du lupus s'est engagée à améliorer la qualité de vie de toutes les personnes touchées par le lupus. La sensibilisation aux défis quotidiens auxquels font face les personnes atteintes de lupus, tels que les effets du lupus sur la fonction physique et la mobilité, permet de mieux comprendre l'impact dévastateur de la maladie, non seulement pour le public, mais aussi pour les dirigeants gouvernementaux du monde entier afin d'augmenter le financement de la recherche sur des traitements plus sure et plus efficace , des services de soutien et de l'éducation», a déclaré Stevan W. Gibson, président et chef de la direction de la Lupus Foundation of America, qui fait office de secrétariat de la Fédération mondiale du lupus.

Un résumé des résultats, ainsi qu'une boîte à outils de sensibilisation numérique pour la Journée mondiale du lupus, sont disponibles à l'adresse suivante: worldlupusday.org.

À propos de la Fédération mondiale du lupus et de la Journée mondiale du lupus

La Fédération mondiale du lupus (WLF) est une coalition des organisations de patients atteints de lupus, unies pour améliorer la qualité de vie de toutes les personnes atteintes de lupus. La WLF dirige la célébration annuelle de la Journée mondiale du lupus afin d'attirer davantage l'attention sur la maladie et son impact sur des millions de personnes dans le monde. Maintenant dans sa 17e année, la Journée mondiale du lupus a lieu le 10 mai et comprend des conférences éducatives, des foires sur la santé, des apparitions dans les médias et des promotions en ligne pour sensibiliser le public et stimuler les actions publiques et gouvernementales pour mettre fin au lupus.

CONTACT MÉDIAS

Mike Donnelly

Vice-président des communications, Lupus Foundation of America

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1164582/World_Lupus_Day_Logo.jpg

Related Links

https://worldlupusfederation.org



SOURCE World Lupus Federation