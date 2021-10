Une enquête révèle que les opérateurs de réseaux estiment que l'Architecture Cloud des Hyperscalers est plus rentable, mais les plans et les perspectives divergent

Le rapport de STL Partners indique que les réseaux de base sont le domaine qui offre le plus de possibilités immédiates de bénéficier de l'économie Hyperscale

RA'ANANA Israël, 12 octobre 2021 /PRNewswire/ -- DriveNets , un leader en matière de logiciels de réseaux Cloud Native et de solutions de désagrégation réseau, a partagé les résultats d'une enquête menée par STL Partners auprès de cadres réseau de télécommunications. Elle montre que les opérateurs reconnaissent la valeur économique d'une architecture Hyperscale et le caractère inévitable des réseaux Cloud Native désagrégés, mais que leurs perspectives et leurs plans pour atteindre ces objectifs varient considérablement. Dans ce contexte, le rapport affirme que l'économie Hyperscale doit être considérée comme « un objectif stratégique permanent » pour que les opérateurs de télécommunications restent compétitifs face aux alternatives de services Cloud, et que ces opérateurs doivent d'abord se concentrer sur les domaines les plus réalisables de la désagrégation et de l'automatisation, en particulier les réseaux centraux.

L'enquête, intitulée Pursuing Hyperscale Economics:What, Why and How Telcos Can Do It, a été réalisée par STL Partners et sponsorisée par DriveNets. Selon le rapport, les opérateurs de télécommunications considèrent les fournisseurs de Cloud Hyperscale de trois manières :

En tant que partenaires commerciaux capables de générer de nouvelles demandes et de fournir une infrastructure en tant que service pour les charges informatiques et opérationnelles des opérateurs

En tant que menaces qui réduisent la valeur des opérateurs avec des services OTT (over-the-top) et sous le réseau, en banalisant le cœur de métier des opérateurs

En tant que modèles dont les opérateurs peuvent s'inspirer et adopter des modèles commerciaux et opérationnels, ainsi que des innovations technologiques

Selon Yesmean Luk, Telco Cloud Practice Lead chez STL Partners et auteur du rapport, la plus grande opportunité pour les opérateurs est de se concentrer sur ce dernier point et sur l'impact que l'économie Hyperscale peut avoir sur les coûts et les capacités des opérateurs.

« La valeur des réseaux est passée des réseaux eux-mêmes aux services qui les utilisent », a-t-elle déclaré. « Nous le constatons à travers l'incroyable croissance commerciale des fournisseurs de Cloud et l'ampleur considérable des services et applications basés sur le Cloud qui sont déployés. À mesure que les opérateurs évoluent vers des services plus avancés de connectivité à grande consommation de données, comme la 5G et la fibre optique jusqu'au domicile, ils bénéficieront de la demande croissante de capacité et de débit. Cependant, au fur et à mesure que leurs capacités augmentent, ils devront gérer les coûts de manière plus durable et optimale. Il a été prouvé qu'une architecture de type Cloud pouvait prendre en charge cette situation et permettre de nouvelles sources de revenus grâce à des offres de services élargies et à la souplesse nécessaire pour y faire face. Les fournisseurs Hyperscale servent de modèle. »

Désagrégation Pas « si », mais « comment »

Selon le rapport, les opérateurs s'accordent à dire que la désagrégation et l'évolution vers des architectures Cloud Native pour les réseaux sont inévitables.

Lors d'un récent webinaire et d'un débat d'experts menés par STL Partners, Bryce Mitchell, vice-président de l'ingénierie du réseau central chez Rogers Communications, a reconnu que l'économie Hyperscale peut avoir un impact positif sur les résultats des opérateurs de réseaux.

« Il y a beaucoup de valeur dans ces concepts », a-t-il déclaré. « Le nombre d'abonnés croît lentement, l'ARPU, ou revenu moyen par client/utilisateur, est plutôt stagnant, mais l'utilisation augmente. Nous devons examiner nos structures de coûts et les réduire. »

Toutefois, tous les opérateurs ne sont pas convaincus que l'économie Hyperscale puisse être applicable ou réalisable pour eux. Il existe même un risque de suffisance de la part de certains opérateurs historiques qui pourraient rester les bras croisés pendant que d'autres saisissent l'occasion d'innover rapidement.

Le rapport a identifié trois facteurs clés pour la poursuite de l'économie Hyperscale : l'évolutivité optimale, l'innovation et le délai de mise sur le marché plus rapides et la flexibilité et résilience face aux changements.

« Lorsque nous rencontrons des clients, leur préoccupation majeure est la réduction des coûts », a déclaré Inbar Lasser-Raab, Chief Marketing Officer chez DriveNets. « L'économie Hyperscale et la désagrégation permettent aux fournisseurs de services d'exécuter plusieurs réseaux et services et de mieux utiliser la capacité et les ressources de leur réseau, ce qui réduit par conséquent leurs coûts. »

Cibler le cœur du réseau

Le rapport suggère que le cœur de réseau est un domaine d'opportunité révolutionnaire pour l'économie Hyperscale en raison de la croissance continue des volumes de trafic réseau, de la maturité de l'écosystème, des enseignements tirés des précédents déploiements de virtualisation des fonctions réseau (NFV) et du déploiement des technologies 5G SA (Standalone). Cela vaut aussi bien pour les petits que pour les grands opérateurs.

« La réussite dans la réalisation de l'économie Hyperscale n'est pas seulement une question de taille », a déclaré Luk. « La bonne architecture et les bons modèles d'exploitation sont les éléments clés pour garantir la réussite, quelle que soit la taille de l'organisation. Les opérateurs de réseaux doivent tirer les leçons de ce que les Hyperscalers ont fait, les appliquer à leur entreprise et à leur réseau, et se concentrer sur les étapes clés en vue d'impulser cette dynamique. Beaucoup d'entre eux ont déjà commencé. »

Téléchargez le rapport complet ici .

