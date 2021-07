Une entreprise d'électronique grand public et de dispositifs intelligents s'associe à TOJOY pour son expansion européenne

BEIJING, le 27 juillet 2021 /PRNewswire/ -- Récemment, Astrum, une société de premier plan dans le domaine de l'électronique grand public et des appareils intelligents, dont le siège social se trouve à Hong Kong, a signé un accord de coopération avec l'accélérateur d'affaires mondial TOJOY, basé en Chine, afin de développer ses activités en Europe. Le bureau européen de TOJOY sera le partenaire d'expansion stratégique d'Astrum et le distributeur principal pour toute l'Europe.

Le marché des appareils intelligents connectés est en plein essor dans le monde entier. Le développement de la 5G, et les possibilités croissantes pour l'électronique grand public connectée, les wearables et les produits IoT devraient continuer à croître plus rapidement que jamais.

Selon des rapports économiques, l'industrie mondiale des dispositifs intelligents a atteint plus de 1,86 trillion USD en 2020, le secteur IoT de la Chine dépassant à lui seul 0,6 trillion USD en 2020.

Astrum fabrique une large gamme d'appareils électroniques grand public et d'appareils intelligents qui améliorent les expériences de travail, de divertissement et de vie personnelle de ses clients. Astrum vend actuellement des produits dans quatorze pays du monde.

« En tant que société leader dans le domaine des dispositifs intelligents, Astrum offre le meilleur de la technologie IoT de pointe », a déclaré le fondateur et PDG d'Astrum, Manoj Kumar Pansari. « Nous sommes très heureux de nous associer à TOJOY pour réaliser la stratégie mondiale de notre entreprise, notamment en pénétrant le lucratif marché européen. Astrum fournit aux utilisateurs d'aujourd'hui des wearables, des appareils électroniques grand public et des dispositifs intelligents faciles à utiliser et pratiques. »

La gamme de produits d'Astrum comprend des équipements audio, des équipements esports tels que des souris de jeu, des équipements de charge et de connexion, des dispositifs portables, des caméras, etc. L'entreprise prévoit également de lancer une série de nouvelles offres IoT.

TOJOY propose divers services aux entreprises en croissance, notamment le développement du marketing, le traitement des importations et des réglementations, l'aide à la certification, la conception et l'achat de nouveaux emballages, des conseils sur la stratégie de marketing en ligne et l'augmentation des canaux de vente numériques.

TOJOY donne du pouvoir à des entreprises de divers secteurs grâce à ses bureaux internationaux.

« TOJOY est une plateforme d'accélération pour les entreprises innovantes et permet aux produits de haute qualité de Chine et du monde entier d'entrer et de se développer en Europe, au Moyen-Orient et dans d'autres régions », a déclaré Richard Burton, PDG de TOJOY Europe. « Grâce à notre créativité, notre passion et notre esprit d'innovation, nous avons pleinement confiance dans le développement d'entreprises telles qu'Astrum sur le marché européen. »

Avec le développement continu des relations économiques et commerciales sino-européennes, TOJOY Europe continuera à fournir des services aux entreprises de Chine et d'autres pays pour leur entrée et leur expansion sur le marché européen.

TOJOY Europe reçoit maintenant des demandes d'informations complémentaires sur les produits Astrum de la part de distributeurs intéressés dans la région Europe.

SOURCE TOJOY SHARED HOLDING GROUP