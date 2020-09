Une entreprise énergétique texane annonce la construction d'un nouveau pipeline en direction de la Côte du Golfe au Texas et une collaboration avec les autorités portuaires du Comté de Calhoun.

Le nouveau pipeline reliera directement le Bassin d'Eagle Ford au Port de Calhoun et permettra la création de 1000 nouveaux emplois au Texas et la croissance des exportations de pétrole de l'État.

HOUSTON, le 24 septembre 2020 /PRNewswire/ -- L'entreprise énergétique Max Midstream texane a annoncé l'acquisition du pipeline de Seahawk et du Terminal d'Oaktree Capital au Port de Calhoun (« le Port ») avec des projets pour la construction d'un pipeline qui connectera le Port directement Bassins d'Eagle Ford et Permien pour transporter jusqu'à 20 millions de barils par moi vers un terminal revitalisé au Port. Les exportations commenceront dès la fin de la première phase fin 2020 et la seconde phase du projet devrait être terminée pour 2023.

« C'est un grand jour à la fois pour l'industrie pétrolière texane mais aussi pour l'État entier puisque plus de 1000 emplois seront créés, » explique Todd Edwards, Président de Max Midstream. « Alors que le marché pétrolier et gazier est en baisse, ce projet et cette collaboration sont la preuve que le Texas rebondit et restera le leader robuste de la production pétrolière mondiale. »

Plus précisémment, Edwards a indiqué que le cabinet de consultants Impact Data Source a réalisé une étude exhaustive de l'impact économique et a constaté que le projet permettra la création de 474 emplois directs et 598 emplois liés à la construction pour les dix prochaines années. Ces nouveaux emplois concerneront tout l'État, puisqu'il y aura du travail sur la construction du pipeline à travers le Texas. Max Midstream investira jusqu'à 1 milliard de dollars dans la réalisation de ce projet.

La clé pour exporter le pétrole texan est d'acheminer le produit à bas prix des sources jusqu'aux ports, que l'on passe par Houston ou les ports de Corpus Christi, qui sont généralement à pleine capacité ou presque, créant des encombrements. Ce projet change la donne puisqu'il va ouvrir une troisième possibilité : le Port. À l'heure actuelle, Max Midstream a des accord d'interconnections avec trois pipelines : un avec Kinder Morgan Crude & Condensate, un avec Gray Oak et avec Victoria Express. Max Midstream opère actuellement sur le pipeline de Seahawk qui connecte le Kinder Morgan Crude & Condensate Interconnect à Edna (Texas) au terminal Seahawk au Port. L'extension à venir avec de nouvelles connections par pipeline entre Gray Oak et Victoria Express et le terminal d'Edna de Max Midstream permettra l'exportation de matière brute des bassins Permien et d'Eagle Ford via le Port.

« D'ici la fin Novembre 2020, nous aurons 1.5 millions de barils en stock à Edna et 600 000 barils en stock au Port et au pipeline de Seahawk et nous aurons la possibilité d'exporter jusqu'à 4.2 millions de barils par mois, » explique Edwards. « D'ici la fin du projet en 2023, nous aurons 9 millions de barils en stock à Edna et 6 millions de barils au Port et de multiples pipelines pour exporter la matière brute via le Port. » Edwards ajouter que Max Midstream aurait neuf bras de chargement de 16 pouces et trois bras de chargement de barge de 8 pouces au Port.

Edwards poursuit « Le développement du Terminal Seahawk au Port, nous permettra d'avoir un terminal en eaux profondes avec peu d'encombrement et la possibilité pour les producteurs d'acheminer leur production jusqu'au Port à bas coûts. »

Max Midstream et les Autorités Portuaires du Port de Calhoun ont conclu un accord dans le cadre d'une collaboration publique/privée, dans lequel Max Midstream investi 360 millions de dollars pour financer l'approfondissement et l'élargissement du Port d'ici 2023. Entre-temps, Max Midstream a sécurisé sa propre zone d'allègement afin d'effectuer un allègement inversé pour exporter la matière brute sur des navires plus grands, tels que Very Large Crude Carriers (VLCC). Dans un premier temps, Max Midstream chargera des navires Panamax et, dans sa zone d'allègement, transférera le chargement sur des navires plus larges. Lorsque le projet d'approfondissement et d'élargissement sera terminé, les navires Aframax et Suezmax seront également capable de charger au Port et deviendront une option rentable pour n'importe quel exportateur cherchant un port autre que celui de Houston ou de Corpus Christi.

« Nous, les Autorités Portuaires de Calhoun, ne pourrions être plus enthousiastes à propos de ce projet, » déclare Charles R. Hausmann, le Directeur Portuaire du Port. « Grâce à cela, notre port deviendra un point central d'exportation pétrolières et notre zone aura de nouveaux emplois et une nouvelle croissance. C'est un grand jour pour le Port, la communauté et l'État du Texas. »

Pour terminer ce projet, Max Midstream a engagée SGS pour leur expertise sur la gestion de la chaine d'approvisionnement, le comptage et le transfert de biens, et pour la conception d'un laboratoire ainsi que des solutions de gestion. SGS conseillera Max Midstream sur les meilleures technologies pour permettre le mélange en ligne en temps réel et une assurance qualité. Le projet de Max Midstream est de développer une installation de pointe unique et adaptée au marché du 21èmesiècle.

« SGS mettra à profit nos experts de toutes les divisions pour soutenir Max Midstream dans son projet inspirant et en assurer la réussite, » déclare Charudatta Malusare, Vice-Président de SGS Oil, Gas and Chemicals (OGC).

SGS supervisera la conception de ses laboratoires à la fois au terminal d'exportation du Port de Calhoun et au terminal d'interconnexion de pipeline de Max Midstream, à Edna. SGS travaillera en étroite collaboration avec Max Midstream pour développer des turbines de mélange de matière brute stables et compatibles avec le pétrole brut venu d'autres pays. Max Midstream est le seul groupe indépendant ayant conçu ses pipelines et zones de stockage pour réaliser cet exploit.

« L'annonce d'aujourd'hui est un moment historique pour l'industrie pétrolière texane, » ajoute Edwards. « Cela veut dire un nouveau pipeline, une nouvelle option portuaire pour les exportateurs et de nouveaux emplois pour les Texans. »

Pour plus de détails sur ce projet, veuillez regarder la vidéo suivante : https://www.youtube.com/watch?v=S5K45Zcg_Ww&feature=youtu.be

Une fiche technique y est jointe pour plus d'informations sur le projet. Veuillez aussi consulter le site : www.maxmidstream.com .

SOURCE Max Midstream