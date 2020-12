Une task-force mondiale pour relever les défis compromettant la vision

BOSTON, 9 décembre 2020 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, la Tear Film & Ocular Surface Society (TFOS), un leader mondial de la recherche et de l'éducation en matière de santé oculaire, a annoncé son prochain atelier mondial, intitulé « Une épidémie liée au mode de vie : maladie de la surface oculaire. »

L'Organisation mondiale de la santé indique que les problèmes oculaires sont de plus en plus liés aux choix de mode de vie.[1] Les maladies liées au mode de vie sont principalement causées par les habitudes quotidiennes des individus, dont les comportements peuvent entraîner un certain nombre de problèmes de santé qui peuvent conduire à des maladies chroniques non transmissibles avec une qualité de vie diminuée et des conséquences proches du danger de mort.[2]

« Le monde qui nous entoure a incroyablement changé et nos comportements reflètent cette transformation. Aujourd'hui, par exemple, des dizaines de millions de personnes sont chez elles, gérant un temps d'écran excessif en raison des classes virtuelles et du télétravail, à cause de la fermeture des écoles et des bureaux due à la COVID-19[3] », a déclaré Amy Gallant Sullivan, directrice exécutive du TFOS. « Le nouvel atelier TFOS se concentrera sur la façon dont les problèmes oculaires sont de plus en plus liés à nos choix de vie, à ce que nous nous faisons à nous-mêmes, de l'utilisation de la technologie à nos habitudes de beauté, à ce que nous mangeons, à l'endroit où nous vivons. Notre mission, en tant que société scientifique mondiale de renommée internationale, est de faire progresser notre compréhension et d'éduquer les gens sur l'impact de nos choix sur nos yeux, notre vision et notre qualité de vie. »

Les sous-comités de cet atelier TFOS et du rapport qui en découlera se concentreront sur la fatigue visuelle numérique, les cosmétiques, la nutrition, l'auto-iatrogénèse, l'environnement, les défis liés au mode de vie, les lentilles de contact, les défis sociétaux et la sensibilisation du public.

« L'étude des maladies de la surface oculaire a évolué de façon spectaculaire ces dernières années et le TFOS a joué un rôle déterminant dans cette transformation », a expliqué le Dr Jennifer Craig, professeur associé et chef du laboratoire de la surface oculaire de l'université d'Auckland en Nouvelle-Zélande. « Les ateliers TFOS jouent un rôle essentiel dans la consolidation et la traduction de la science et de la littérature publiées tout en inspirant les recherches futures en identifiant les lacunes et les besoins non satisfaits. »

« Les implications pour compromettre sa vision et sa qualité de vie globale sont énormes, et les jeunes aujourd'hui sont également en danger, » a commenté le Dr. Monica Alves, Professeur au département d'ophtalmologie de l'université de Campinas, au Brésil. « Cela pourrait être bien mieux géré avec le soutien de la communauté scientifique et des mesures préventives. »

