UNE ÉTAPE IMPORTANTE EST FRANCHIE : ZEPP HEALTH A EXPÉDIÉ PLUS DE 200 MILLIONS DE DISPOSITIFS PORTABLES

Selon le rapport financier de Zepp Health, les marques propres de la société, Amazfit et Zepp, ont affiché de solides performances en 2021, les expéditions de produits ayant augmenté de 60 % en glissement annuel.

Le chiffre d'affaires annuel de la société a également atteint 6,25 milliards de yuans, soit une croissance de 45,8 %, grâce en grande partie à ses propres produits et à ses produits de marque qui ont contribué à 46,5 % du chiffre d'affaires total.

Selon Counterpoint , le marché des montres intelligentes a connu une croissance saine de 24 % en glissement annuel en 2021, et Amazfit, la marque mondiale de vêtements intelligents primée de Zepp Health, a enregistré une croissance supérieure à la moyenne du marché, en prenant 5,1 % des parts des expéditions mondiales.

Pour offrir une meilleure expérience utilisateur et aider des millions d'utilisateurs à travers le monde à mener une vie plus saine, Zepp Health propose désormais l'application Zepp et l'application Zepp Life, ainsi que les marques propriétaires Amazfit, qui encourage les utilisateurs à vivre leurs passions et à s'exprimer librement, et la marque de montres intelligentes haut de gamme, Zepp. Les deux marques s'attachent à utiliser des technologies avancées d'analyse des données pour offrir une compréhension globale, approfondie et précise des mesures de santé des utilisateurs.

À propos de Zepp Health

Zepp Health, un leader mondial des technologies de santé et des vêtements intelligents, permet aux utilisateurs de vivre une vie plus saine en optimisant leurs parcours de remise en forme et de bien-être grâce à ses marques grand public, Amazfit et Zepp.

Grâce à sa propre Zepp Health Digital Health Management Platform, qui comprend le système d'exploitation Zepp, les puces d'IA, les capteurs biométriques et les algorithmes de données, Zepp Health offre des conseils et des conseils pratiques en cloud 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour aider les utilisateurs à atteindre leurs objectifs de bien-être.

L'entreprise a également appliqué son expertise en intelligence artificielle aux technologies émergentes d'imagerie médicale industrielle et offre des capacités de mégadonnées et d'analyse pour soutenir les fournisseurs de services médicaux et de diagnostic.

À ce jour, Zepp Health a expédié plus de 200 millions d'unités et ses produits sont disponibles dans plus de 90 pays. Fondée en 2013 sous le nom de Huami Corp., l'entreprise est devenue Zepp Health en février 2021. Zepp Health compte 1 300 membres, avec des bureaux dans toute l'Amérique du Nord, en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie Pacifique. Pour obtenir plus d'informations, rendez-vous sur le site Internet www.zepphealth.com

