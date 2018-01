Une étoile IA de Chine : AIcorrect Translator remporte du succès au CES

AIcorrect Translator, qui est une réalisation utilitaire de la technologie IA dans le domaine civil, traite des problèmes de communication interlinguistique. Le produit prend en charge la traduction mutuelle en temps réel dans de multiples situations entre le chinois/anglais et 30 autres langues, dont le japonais, le coréen, le thaïlandais, le français, le russe et l'espagnol et les langues majeures, comme l'anglais, sont divisées selon les accents. La qualité de la traduction atteint jusqu'à 96 %.

Il dispose également d'un écran tactile où la transcription et la traduction sont affichées en même temps. Plus étonnant encore, AIcorrect Translator prend en charge jusqu'à quatre appareils connectés et la conversation dans quatre langues différentes. De nombreux participants de la salle d'exposition sont surpris de son utilité et de sa fonctionnalité, un acheteur britannique a même révélé l'intention de précommander 2000 unités sur le site.

Au cours des dernières années, la Chine a dépassé les autres acteurs dans le domaine de l'intelligence artificielle. En effet, les applications et le développement à des fins civiles comme la rémunération mobile ont obtenu des résultats remarquables, les drones et autres produits innovants ont également pénétré le premier plan de l'industrie. Lei Guan, PDG de Babel Technology, semblait un peu ému quand il a parlé avec nous. « En tant que pionnier chinois dans le domaine de l'IA, nous avons conçu l'appareil en espérant que des centaines de millions de personnes puissent y avoir accès et effectuer une communication interlinguistique sans obstacle. » Il a ajouté : « avec AIcorrect Translator, notre rêve ne craindra plus la différence des langues. »

