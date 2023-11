Une étude confirme les effets puissants de Lumenato® sur l'amélioration de la structure de la peau et la mise en valeur de la beauté de l'intérieur

BRANCHBURG, New Jersey, 13 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Une étude récemment publiée dans Dermatologic Therapy a révélé que Lumenato® de Lycored contient des qualités protectrices qui améliorent la barrière cutanée, le collagène et l'état des céramides après 12 semaines de prise quotidienne de compléments.

Issu des tomates dorées de Lycored, Lumenato est composé de caroténoïdes incolores, dont le bêta-carotène, le zéta-carotène, le phytoène et le phytofluène, et de lipides sains qui, ensemble, créent un micro-environnement idéal pour le renforcement de la structure de la peau. Ces nutriments sont soigneusement calibrés pour améliorer la fonction de barrière cutanée de l'intérieur vers l'extérieur. En tant que plus grand séparateur entre le corps humain et l'environnement extérieur, une fonction de barrière cutanée saine est cruciale pour empêcher les éléments extérieurs nocifs tels que la pollution ou les bactéries de pénétrer dans la peau. Une barrière cutanée saine améliore également la rétention d'eau et la perte d'eau transépidermique, ce qui a pour effet d'améliorer l'apparence et l'élasticité de la peau et de favoriser une cicatrisation plus rapide des facteurs dommageables tels que les UV.

Pour comprendre les avantages de Lumenato sur la structure de la peau, l'étude a porté sur 59 femmes en bonne santé, âgées de 35 à 55 ans, de différentes ethnies (caucasiennes, latines) et de différents types de peau (II, III, IV). Les femmes avaient une perte d'eau transépidermique de base ≥12G/M2/Hr et ont été divisées en deux groupes pour consommer des capsules de gel souple Lumenato (10 mg de caroténoïdes totaux) ou des capsules de gel souple placebo (glycérine pure) pendant 12 semaines, tous les jours.

Après trois mois, les résultats ont révélé des améliorations importantes par rapport au placebo en ce qui concerne la résistance de la barrière cutanée, la fermeté et l'élasticité de la peau. Avec le complément Lumenato, les participantes ont constaté une réduction de 10,4 % de la perte d'eau transépidermique, tandis que la force de la barrière cutanée s'est améliorée de 59,9 %, ce qui signifie que la peau est plus résistante, plus souple et plus éclatante. La fermeté et l'élasticité de la peau se sont également améliorées de 9,34 % et 11,6 % respectivement, ce qui se traduit par une diminution des ridules, des rides et du relâchement cutané.

Ces résultats renforcent les effets positifs de Lumenato sur la structure de la peau démontrés par deux études antérieures, qui ont révélé des améliorations similaires de l'élasticité, de la fermeté, de la luminosité, des rides et autres.1 Elizabeth Tarshish, responsable des réclamations et des affaires cliniques chez Lycored, a déclaré : « Les bienfaits de Lumenato commencent à l'intérieur et se répercutent à la surface de la peau. Il améliore non seulement les systèmes internes tels que le collagène et la protection des céramides, mais il s'étend également à la barrière cutanée pour donner de l'éclat et de la luminosité à la peau. Étant donné que la majorité de la population est confrontée à des perturbations de la barrière cutanée en hiver ou en été, nous sommes heureux d'apprendre que cette formulation unique de caroténoïdes promet de soutenir la santé et de rehausser la beauté de l'intérieur après seulement trois mois. »

