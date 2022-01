Une étude d'Universum montre que les jeunes talents donnent la priorité à la sécurité d'emploi face à l'incertitude

L'étude montre également un déclin de l'intérêt pour les carrières en startup et les carrières internationales chez les jeunes talents

STOCKHOLM, Suede, 7 janvier 2022 /PRNewswire/ -- Le classement 2021 des employeurs les plus attrayants au monde montre que les étudiants accordent toujours la priorité aux revenus futurs élevés avant tous les autres attributs de l'employeur, mais la recherche d'un emploi sûr a fortement augmenté en importance pour les jeunes talents, faisant un saut de quatre points au classement pour les étudiants ingénieurs.

« Un engouement pour la sécurité est typique en période de ralentissement économique, tout comme l'éloignement des entreprises entrepreneuriales à haut risque », explique Richard Mosely, stratège en chef chez Universum. « C'est probablement la raison pour laquelle des innovateurs plus établis avec un bilan de succès éprouvé comme Amazon et IBM ont été les plus grands gagnants du classement. »

Universum, le leader mondial de la marque employeur, a interrogé plus de 221 800 étudiants en commerce, ingénierie et informatique des 10 plus grandes économies entre septembre 2020 et mai 2021. Dans le cadre de cette étude de grande envergure, Universum a demandé aux étudiants quelles caractéristiques d'employeurs les influencent le plus alors qu'ils pensent à leur futur emploi et quelles sont les marques employeurs qu'ils admirent le plus.

Les jeunes font bouger leurs priorités personnelles et professionnelles : La pandémie a incité les étudiants à réévaluer ce qu'ils attendent d'un employeur et d'une carrière ; les industries aux horaires longs et épuisants seront-ils confrontés à un jugement ?

Pour les jeunes talents, une carrière de jetset perd des points : Avec des frontières fermées et la mobilité internationale beaucoup plus difficile et incertaine, les étudiants montrent un intérêt décroissant pour les entreprises étrangères et les carrières multinationales.

Les formats de travail virtuels peuvent désavantager les jeunes employés : Les effectifs virtuels et hybrides sont là pour rester, mais les responsables de talents doivent veiller à ne pas adopter une approche unique, en particulier avec les jeunes talents, qui voient de nombreux inconvénients potentiels dans les formats de travail virtuels.

Le PDG d'Universum, Mats Röjdmark, estime que les nouvelles découvertes aideront à orienter les responsables de talents qui pourraient être coincés dans un mode réactionnaire. « Il y a une pression énorme sur les responsables des talents en ce moment pour séparer ce qui sont des réactions à court terme à la COVID-19, et les changements à long terme des fondamentaux du lieu de travail », explique Röjdmark. « Obtenir des informations des étudiants en commerce, en ingénierie et en informatique est essentiel pour les responsables de talents alors qu'ils négocient une voie à suivre en 2022. »

