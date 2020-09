Une étude de Dolphin Technologies révèle qu'un quart de tous les accidents de voiture se produisent au cours des trois premières minutes de conduite

« Un accident auto-induit est souvent le résultat de mauvaises décisions ou d'un manque d'information, a déclaré Harald Trautsch, PDG de Dolphin. On conduit fatigué, ivre, ou on utilise le téléphone au volant. Ou bien on ignore la présence de conditions météorologiques extrêmes comme celle de verglas sur la route. »

Dans une étude récente basée sur des données anonymes obtenues grâce au système de Dolphin, le fournisseur de services télématiques a analysé 3,2 millions de trajets en voiture effectués par 40 000 personnes en 2018 et 2019, au cours desquels 1 986 accidents se sont produits. L'étude a notamment examiné la durée et la corrélation entre la longueur des trajets en voiture et la probabilité d'un accident.

Les données ont révélé que la plupart des trajets (87 %) duraient moins de 30 minutes alors que seulement 1 % prenaient plus d'une heure. Le risque d'accident le plus faible en termes relatifs était celui des trajets d'une durée comprise entre 10 et 20 minutes. Après cela, le risque augmente de manière disproportionnée. Si vous êtes au volant plus de 40 minutes dans la voiture, vous courez déjà deux fois et demie plus de risques que si vous conduisez moins de 20 minutes.

Cependant, un examen plus approfondi des trajets de courte durée, définis ici comme les trajets de moins de 10 minutes, a révélé des détails très intéressants. Il convient de noter que 25 % de tous les accidents se sont produits au cours des trois premières minutes de conduite, et 14 % au cours des six premières minutes. « Cette étude montre que si nous pouvions inciter les gens à abandonner leur voiture pour les trajets de courte distance, jusqu'à 40 % du total des accidents pourraient être évités, a précisé Katharina Sallinger, responsable des données chez Dolphin et responsable de l'étude. Nous voulons aider les gens à prendre la route en toute sécurité. En connaissant les comportements à l'origine des accidents, nous sommes à même de formuler des recommandations ciblées, et donc de minimiser les risques. » Conseils d'experts :

· Évitez les trajets de courte durée dans la mesure du possible et privilégiez plutôt le vélo ou la marche.

· Prévoyez et prenez des pauses lors de trajets sur de longues distances.

· N'utilisez pas votre téléphone portable en conduisant. Il est responsable de 26 % des accidents

.

